„Különösen beszédesnek tartom az ügy időzítését” – reagált az Integritás Hatóság elnöke, miután vádat emeltek ellene

Indokolatlannak és politikai indíttatásúnak nevezte a vele szemben 2024-ben, az előző kormány alatt elindított eljárásokat az MTI-hez eljuttatott közleményében Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke, aki ellen kedden emelt vádat az ügyészség.

A hatóság elnöke aggasztónak nevezte, hogy a vádemelés egybeesik az antikorrupciós törvényjavaslat beterjesztésével, amely jelentősen bővítheti az Integritás Hatóság eszköztárát. Kiemelte, a törvényjavaslat többek között lehetővé tenné a politikusi vagyonnyilatkozatok érdemi ellenőrzését, valamint jogkört biztosítana arra is, hogy a hatóság korábban lezárt nyomozások újraindítását kezdeményezhesse.