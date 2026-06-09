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központi nyomozó főügyészség integritás hatóság biró ferenc elnök vád

„Különösen beszédesnek tartom az ügy időzítését” – reagált az Integritás Hatóság elnöke, miután vádat emeltek ellene

2026. június 09. 16:54

A hatóság elnöke aggasztónak nevezte, hogy a vádemelés egybeesik az antikorrupciós törvényjavaslat beterjesztésével, amely jelentősen bővítheti az Integritás Hatóság eszköztárát.

2026. június 09. 16:54
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Indokolatlannak és politikai indíttatásúnak nevezte a vele szemben 2024-ben, az előző kormány alatt elindított eljárásokat az MTI-hez eljuttatott közleményében Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke, aki ellen kedden emelt vádat az ügyészség.

A hatóság elnöke aggasztónak nevezte, hogy a vádemelés egybeesik az antikorrupciós törvényjavaslat beterjesztésével, amely jelentősen bővítheti az Integritás Hatóság eszköztárát. Kiemelte, a törvényjavaslat többek között lehetővé tenné a politikusi vagyonnyilatkozatok érdemi ellenőrzését, valamint jogkört biztosítana arra is, hogy a hatóság korábban lezárt nyomozások újraindítását kezdeményezhesse.

Az elnök meggyőződése szerint az ellene indított eljárás egy koncepciós megtorló akció része, amelynek célja személye, és rajta keresztül az Integritás Hatóság hiteltelenítése.

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„Különösen beszédesnek tartom az ügy időzítését: mindez azt követően történt, hogy múlt hét közepén megjelentek az első beharangozók a DE! Akcióközösségnek adott interjúmról, amely komoly vihart kavart” – fogalmazott az elnök, hozzátéve, hogy az interjúban „az elmúlt évek nagy közpénzszivattyúiról” beszél, rámutatva olyan összefüggésekre, amelyeket „egyesek rejtve szerettek volna tartani”.

Mint írta, a vádemelés illeszkedik azon lépések sorába, amelyek mentén az előző hatalom egyes szereplői „fontosabbnak tartották a klientúraépítést, az uniós és hazai források eltérítését és az átláthatatlanság fenntartását, mint hogy az európai uniós támogatásokat az ország szolgálatába állítsák”.

Biró Ferenc hangsúlyozta, hogy büszke magára és kollégáira, hogy olyan munkát tudnak végezni, amely „ilyen mértékben vívta ki az előző, mára megbukott hatalom ellenszenvét”.

Az elnök jelezte, hogy maximálisan bízik a bíróságok objektív működésében, a bírói függetlenség érvényesülésében; meggyőződése szerint az eljárás során egyértelműen bebizonyosodik majd ártatlansága.

A Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaélés, közokirat-hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt emelt vádat a hatóság elnökével szemben.

(MTI)

Nyitókép: Földházi Árpád

Összesen 17 komment

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Kétes
2026. június 09. 18:43
Az itt kommentelő összes fogalmatlan tiszapatkánynak mondom! Ez egy brüsszeli ember, csak mi tartjuk el!
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google-2
2026. június 09. 18:41
Na, most azt sem tudja, kihez kellene dörgőznie, ha az új hatalom sem állította le az eljárást. Főhet a feje ennek a szép embernek…
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Kétes
2026. június 09. 18:40
Sz@r ember voltál, az is maradtàl!
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nyúlgerinc
2026. június 09. 18:36
Ez az alak is a Fidesz kifejezetten rossz káderpolitikájának a terméke. Lásd a Pöcs (Magyar Péter) is....
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