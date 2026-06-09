Vádemelés után: mérlegeli az Állami Számvevőszék elnöke az Integritás Hatóság elnökének elmozdítását

Megszólalt Bíró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság (IH) elnöke elleni vádemelés ügyében az Állami Számvevőszék is, a szervezet a hvg.hu érdeklődésére azt írta:

Az Integritás Hatóság elnöke elleni vádemelés az ügyben olyan új körülmény, ami miatt az Állami Számvevőszék elnöke ismételten mérlegeli a kereset benyújtását

Ismert, Bíró Ferenc Pállal szemben hivatali visszaélés, közokirat-hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt emeltek vádat, erről a Központi Nyomozó Főügyészség számolt be kedden kiadott közleményében.