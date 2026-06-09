Vádemelés után: mérlegeli az Állami Számvevőszék elnöke az Integritás Hatóság elnökének elmozdítását

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A Biró Ferenc Pál ellen indított vádemelés miatt Windisch László közigazgatási pert indíthat az IH elnöke jogviszonyának megszüntetése érdekében.
Megszólalt Bíró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság (IH) elnöke elleni vádemelés ügyében az Állami Számvevőszék is, a szervezet a hvg.hu érdeklődésére azt írta:
Az Integritás Hatóság elnöke elleni vádemelés az ügyben olyan új körülmény, ami miatt az Állami Számvevőszék elnöke ismételten mérlegeli a kereset benyújtását
Ismert, Bíró Ferenc Pállal szemben hivatali visszaélés, közokirat-hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt emeltek vádat, erről a Központi Nyomozó Főügyészség számolt be kedden kiadott közleményében.
A portál felidézte, a jogszabály szerint ugyanis az IH elnökének elmozdítása az ÁSZ elnökének kezében van,
Windisch László akkor indíthat közigazgatási pert az IH elnöke jogviszonyának megszüntetése érdekében, amennyiben „a kinevezés feltételei már nem állnak fent”.
Ebben az esetben a Fővárosi Törvényszéknek 30 napon belül kellene döntenie keresetről.
Mint írták, Windisch László eddig nem látta indokoltnak Biró felmentését, tavaly februárban azt mondta, mérlegeli, hogy a gyanúsításoknál a hivatali visszaélések olyan súlyúak-e, ami indokolhat ilyen komoly jogkövetkezményt. Tavaly augusztusban a számvevőszék közölte, az elnöke nem nyújtott be keresetet, de „amennyiben a jövőben újabb, a keresetindítás szempontjából releváns információk merülnek fel, az ÁSZ elnöke újra mérlegeli a keresetindítás lehetőségét”. A vádemelés fényében az ÁSZ most azt közölte, ismételten mérlegelik a helyzetet.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter