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állami számvevőszék központi nyomozó főügyészség integritás hatóság windisch lászló vádemelés

Vádemelés után: mérlegeli az Állami Számvevőszék elnöke az Integritás Hatóság elnökének elmozdítását

2026. június 09. 15:31

A Biró Ferenc Pál ellen indított vádemelés miatt Windisch László közigazgatási pert indíthat az IH elnöke jogviszonyának megszüntetése érdekében.

2026. június 09. 15:31
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Megszólalt Bíró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság (IH) elnöke elleni vádemelés ügyében az Állami Számvevőszék is, a szervezet a hvg.hu érdeklődésére azt írta: 

Az Integritás Hatóság elnöke elleni vádemelés az ügyben olyan új körülmény, ami miatt az Állami Számvevőszék elnöke ismételten mérlegeli a kereset benyújtását

Ismert, Bíró Ferenc Pállal szemben hivatali visszaélés, közokirat-hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt emeltek vádat, erről a Központi Nyomozó Főügyészség számolt be kedden kiadott közleményében.

A portál felidézte, a jogszabály szerint ugyanis az IH elnökének elmozdítása az ÁSZ elnökének kezében van, 

Windisch László akkor indíthat közigazgatási pert az IH elnöke jogviszonyának megszüntetése érdekében, amennyiben „a kinevezés feltételei már nem állnak fent”.

 Ebben az esetben a Fővárosi Törvényszéknek 30 napon belül kellene döntenie keresetről.

Mint írták, Windisch László eddig nem látta indokoltnak Biró felmentését, tavaly februárban azt mondta, mérlegeli, hogy a gyanúsításoknál a hivatali visszaélések olyan súlyúak-e, ami indokolhat ilyen komoly jogkövetkezményt. Tavaly augusztusban a számvevőszék közölte, az elnöke nem nyújtott be keresetet, de „amennyiben a jövőben újabb, a keresetindítás szempontjából releváns információk merülnek fel, az ÁSZ elnöke újra mérlegeli a keresetindítás lehetőségét”. A vádemelés fényében az ÁSZ most azt közölte, ismételten mérlegelik a helyzetet.

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

 

 

 

 

Összesen 11 komment

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Sorrend:
kbs-real
2026. június 09. 16:26
És akkor van pofája hozzá, hogy ő rágalmazzon másokat!
Válasz erre
2
0
google-2
2026. június 09. 16:23
Minél hamarabb eresszék szélnek ezt a rossz arcú Bírót, az Unió majd segít rajta is, európai képviselőt csinál belőle: így szokott a gonosztevőkkel eljárni: lásd Salist, Magyart, de maga Ursula is nyakig sáros!
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2
0
namégmitnem
2026. június 09. 16:20
Le se tagadhatj Rákosi pajtást. Ijesztő.
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0
0
elfújta az ellenszél
2026. június 09. 16:12
Annak idején kötelező volt olvasni a Rákosiösszest, most meg itt van a nyakunkon az összes Rákosi. Egyik díszpéldány közülük Bíró Ferenc pál, a Mátyás unokaöccse. Amúgy a kinézete alapján le se tagadhatná a nagybácsikáját. Nem lehetne egyszer már végleg kitakarítani őket azokból a pozíciókból, ahol ártani tudnak Magyarországnak? Tokmakban biztos jó szívvel látnák őt is vendégül.
Válasz erre
3
0
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