Magyarországot és Lengyelországot már legyőzték – új áldozatot szemeltek ki az Európai Parlamentben

Brüsszelből figyelmeztették Magyar Pétert: nem elég, amit Von der Leyennek ígért
Az uniós források sorsa a tét.
Az Európai Parlament felszólította az Európai Bizottságot, hogy indítson eljárást Szlovákia ellen a jogállamisági aggályok miatt. Daniel Freund szerint Magyarország és Lengyelország esetei igazolják, hogy a pénzek befagyasztása segíthet.
Az Európai Parlament 418:207 arányban elfogadott határozatában felszólította az Európai Bizottságot, hogy indítson feltételességi eljárást Szlovákia ellen a jogállamisági aggályok miatt, amely végső soron EU-s források felfüggesztéséhez vezethet – írja az Euractiv.
Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő azt állította, hogy
Magyarország és Lengyelország esetei igazolják, hogy a pénzek befagyasztása segíthet a jogállamiság helyreállításában.
Az EP döntése politikai jelzés, nem kötelező érvényű utasítás; bármilyen pénzügyi lépést még jóvá kell hagynia az uniós tagállamok többségének is.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.