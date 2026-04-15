donald tusk Magyar Péter fordulat közmédia

Lengyel minta: így szántotta be Donald Tusk a lengyel közmédiát

2026. április 15. 11:34

Miután megbukott konzervatív vezetés, az új kormányzat azzal kezdte a hatalomváltást, hogy elfoglalta a közmédia épületét.

null

A 2023-as lengyel fordulat után Donald Tusk lengyel miniszterelnök emlékezetesen kijelentette:

„Tiszteletben fogjuk tartani a törvényeket – ahogyan mi értelmezzük őket.”

Tusk azonnal politikai hadjáratot indított a konzervatív jobboldal ellen, és mivel ehhez csak egyszerű többsége volt, ezért drasztikus megoldásokat alkalmazott. Célba vette a politikusokat, a bírókat, a konzervatív intézményrendszert, valamint a médiát. 

A közmédia elfoglalása

Első lépésként a lengyel közmédiát szántotta be. Erről a folyamatról dokumentumfilm is készült „Taking Over” címmel, amit tavaly mutattak be Magyarországon.  

Marcin Tulicki készítette a filmet, aki nem csak elmesélője, de elszenvedője is volt a történteknek, mivel a hatalomátvétel idején az állami médiában dolgozott. 

Az események 2023. december 20-án a közmédia épületének erőszakos megszállásával kezdődtek. 

Az új kormány emberei ekkor illegálisan behatoltak a közmédia épületébe. Délelőtt – amikor épp a híradó kezdődött volna – megszakították az adást, az újságírók belépőkártyáit érvénytelenítették, majd fizikai erőszakkal próbálták meg kitessékelni a dolgozókat az épületből.

A decemberi támadást minden jel szerint már jóval előbb megtervezték, és a kormány emberei belső segítséggel jutottak be az épületbe, majd a vezérlőbe, és ezért tudták megszakítani a tévéadást.

Az állami televízió, rádió és hírügynökség átalakítása óriási társadalmi felháborodást váltott ki Lengyelországban, azonban ahogy azonban arról 2024-ben már írtunk:

Brüsszel részéről azonban nem érkezett bírálat a közmédia gyors elfoglalásával kapcsolatban,

még azután sem, hogy egy lengyel bíróság is törvénytelennek minősítette a kormányzati lépéseket.

Az átalakítás a tiltakozás ellenére végbement és a vezetést lecserélték. A televízió hangvétele is teljesen megváltozott: EU-szkeptikusból átment, Brüsszel-barátba. 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
TJMA
2026. április 15. 13:13
A Fidesznek ki kell találnia valamit, hogy a közmédia elveszítése után is eljuttassa üzeneteit azokhoz a társadalmi rétegekhez, akiket más csatornán nem lehet elérni. A nemzeti oldali szavazóbázis alapjáról van szó, nem lehet lemondani róluk.
madas
2026. április 15. 12:58
A kokós buzinak nincs egy önálló ötlete vagy Orbánt majmolja vagy a Tuskó faszát szopja, ha a Radnai nincs ott.
balatontihany-25
2026. április 15. 12:37
Nem véletlenül vezet a tiszás pojácának az első útja a lengyel diktátorhoz, aki majd átadja neki a tapasztalatait és aljas módszereit. Bár jellemtelenségben, gyűlölködésben és bosszúállásban a kis tiszás vigécnek nem nagyon kell tanácsookat adni. Nagymestere ő mindennek.
Öregsas
2026. április 15. 12:18
Hajrá demokrácia! Ja, a demokrácia liberális, balos felfogása az terror és az erőszak! Ismerjük ezt, ez a demokrácia volt nálunk is vh-tól 90-ig. A kerék körbe jár!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!