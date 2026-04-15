Lengyel minta: így szántotta be Donald Tusk a lengyel közmédiát

Marcin Tulicki készítette a filmet, aki nem csak elmesélője, de elszenvedője is volt a történteknek, mivel a hatalomátvétel idején az állami médiában dolgozott.

Az események 2023. december 20-án a közmédia épületének erőszakos megszállásával kezdődtek.

Az új kormány emberei ekkor illegálisan behatoltak a közmédia épületébe. Délelőtt – amikor épp a híradó kezdődött volna – megszakították az adást, az újságírók belépőkártyáit érvénytelenítették, majd fizikai erőszakkal próbálták meg kitessékelni a dolgozókat az épületből.

A decemberi támadást minden jel szerint már jóval előbb megtervezték, és a kormány emberei belső segítséggel jutottak be az épületbe, majd a vezérlőbe, és ezért tudták megszakítani a tévéadást.