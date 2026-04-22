Kipécézték maguknak Törökországot az ukránok: tőlük várják, hogy összehozzák a Zelenszkij–Putyin-találkozót

A franciák és a németek megszabták a feltételeket: Ukrajna köszöni szépen, inkább nem lesz az Unió tagja
Franciaország és Németország szimbolikus tagsági formákat javasolnak Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán.
Egy apró szívesség.
Ukrajna arra kérte Törökországot, hogy rendezzen találkozót Zelenszkij és Putyin között – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter.
Kifejezetten a törökökhöz fordultunk”
– fogalmazott.
Hozzátette, hogy Ukrajna – nagy kegyesen – hajlandó lenne Belaruszon és Oroszországon kívül más helyszínt is fontolóra venni a találkozóra – írta meg az Index a Reutersre hivatkozva.
Ukrajna az Uniós csatlakozással kapcsolatban már sokkal válogatósabb hangnemre váltott – mióta a Fidesz elbukta a választásokat –, külügyminisztere ugyanis szerdán kijelentette, hogy az ország fogad el „látszattagságot” az Európai Unióban.
Franciaország és Németország szimbolikus tagsági formákat javasolnak Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán.
Szibiha ugyanezen a napon még örömködött egy sort azon is, hogy már sikerült beizzítani a forródrótot a Tisza Párttal.
Készek vagyunk új fejezetet nyitni a magyar féllel, és érdekeltek is vagyunk ebben – fogalmazott Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter.
