unió csatlakozás volodimir zelenszkij európai unió franciaország németország ukrajna

A franciák és a németek megszabták a feltételeket: Ukrajna köszöni szépen, inkább nem lesz az Unió tagja

2026. április 22. 14:47

Franciaország és Németország szimbolikus tagsági formákat javasolnak Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán.

2026. április 22. 14:47
Ukrajna nem fogad el „látszattagságot” az Európai Unióban – szögezte le Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerdán újságíróknak, kommentálva a nyugati sajtóban megjelent híreket, amelyek szerint Franciaország és Németország nem áll készen arra, hogy a kelet-európai országot teljes jogú EU-taggá tegyék, és inkább szimbolikus részvételi formákat javasolnak szavazati jog nélkül.

A politikus rámutatott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek ez az egyértelmű álláspontja. Szibiha hozzátette: a partnerek ezt megértik, ezért a hangsúlyt arra kell helyezni, hogy az ország teljesítse a csatlakozáshoz szükséges követelményeket és megfeleljen a kritériumoknak. A miniszter beszámolt arról is, hogy az EU Tanácsának ülésén, amelyen részt vett, pozitív jelzést kaptak azokról a jogszabályokról, amelyeket a parlament a tagsághoz való közeledés érdekében fogadott el. Hozzátette: az ülésen az Európai Unió Oroszország elleni 20. szankciós csomagját is megvitatták, és véleménye szerint van ok feltételezni, hogy azt végül elfogadják.

A miniszter kijelentette azt is, hogy Ukrajna harctéri helyzete jelenleg a legerősebb és legstabilabb az elmúlt egy évet tekintve. Kiemelte, hogy a drónok aktív alkalmazásának köszönhetően az ukrán erőknek sikerült ellensúlyozniuk az oroszok emberfölényét.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

***

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2026. április 22. 17:23
Hülyék lennének az ukránok belépni. Oda ahol szabályok vannak. Így sokkal több támogatást kapnak és nem kell semmit betartani. Többet mint bármelyik eddig belépett ország. Ide juttatták az EUt a mainstream csókos vezetői.
H3NY3_B-Oroszlan
2026. április 22. 17:06
Önélzetesz kisz oligalha. Esetleg legalább elkezdeni elolvasni az idei évre vállalt jogharmonizációs feladatok listáját?
Unknown
2026. április 22. 16:57
A tapló fejű azt hiszi ők fújjak a passzát szelet .Ma majd elkezdhet Merz töprengeni ,miért adtak fegyvert Ukrajnának .Putyin hintába teszi hiszen ez kelet Németországnak okoz nagy bajt.
Jacques Foche
2026. április 22. 16:47
Hoppá: megszűnt a kényelmes szélárnyék doktorminiszterelnök úr háta mögött. Pontosan miben is különbözne a szimbolikus tagság az Orbán által javasolt stratégiai szövetségtől?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!