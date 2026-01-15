Folytatódik a DK-Medián-háború: Gréczy visszaszólt a kibicelő Fekete-Győrnek

Hozzáfűzte: „Mivel nem lett megállapodás, nem csodálkozom a Medián friss kutatásán. A Kutyapárt, amely még nem állított jelölteket, amely nem szerepel naponta az országos nyilvánosságban, helyi beágyazottsága csekély, háromszor annyi támogatóval rendelkezik, mint az országos lefedettségű, 106 jelöltet megnevező, EP-képviselő elnökkel Szőlő utcai botrányt leleplező, komplett választási programot alkotó DK?”

Gréczy ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:

Aki eztet elhiszi, szamarabb a lónál.

De inkább egy ócska, hitvány hazugság célpontja és áldozata. Ez az »adat« semmilyen más célt nem szolgál, mint hogy hátha önbeteljesítő jóslat lesz. És a Tiszát nem támogató ellenzéki sokaság nehogy a DK-t válassza. (Megjegyzésem nem a Kutyapártról szól. Eldöntik, hogy indulnak-e vagy sem. Sok sikert!)”.

A DK-s politikus Fekete-Győr András politikai teljesítményével kapcsolatban kifejtette: „De András, te sokadszor akadsz bele a DK-ba. Te, aki beledöfted a kést a saját pártodba. Egy szoros belső csatában gyakorlatilag úgy döntöttetek a te javaslatodra, hogy a párt feloszlik. Kizártátok a pártból és a frakcióból azt a Cseh Katalint, aki ezzel nem értett egyet. De elfelejtettétek kizárni a frakcióból azt a csepeli Szabó Szabolcsot, aki többször legyőzte a Fideszt, és most is indul, ti hiába nem indultok.”