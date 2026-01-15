Ft
Ft
0°C
-1°C
Ft
Ft
0°C
-1°C
01. 15.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
medián Fekete-Győr ­András gréczy hvg kutyapárt

Folytatódik a DK-Medián-háború: Gréczy visszaszólt a kibicelő Fekete-Győrnek

2026. január 15. 11:15

Gréczy Zsolt szerint, aki elhiszi a Medián kutatásának számait, az „szamarabb a lónál”.

2026. január 15. 11:15
Gréczy Zsolt

Megszólítottad az oldaladon Dobrev Klárát, a Demokratikus Koalíció elnökét. Szöveged lényegi tartalma annyi, hogy a Medián független, egy választást a többiekhez képest legjobban eltaláló szakmai szervezet, amelyet hogyan is merünk bírálni. Meg különben is, lássuk be: a DK-nak annyi. (Érdekes, a Závecz, a Publicus és az IDEA nem így látja)”üzente Facebook-posztjában a DK-s Gréczy Zsolt Fekete-Győr Andrásnak.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Kedves András!

A megszólított Dobrev Klárától te csak tanulhatsz. Emberséget, politikai képességeket, szakmai felkészültséget, elvhűséget.

Gréczy hozzátette:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz
Tovább a cikkhezchevron

Ugye arról a Mediánról beszélünk, amelyik azt tippelte, hogy Tarlós nyer, de Karácsony nyert. Amelyik »kiejtette« a DK-t a 2014-es EP-ből, de két mandátum lett. Arról a Mediánról, amelyik érvénytelennek és eredménytelennek tippelte a vizitdíjas népszavazást. Nem lett az. 

Ez az a Medián, amelyik a ti felkérésetekre azt állította a budafoki polgármesteri időközi választást megelőző előválasztáson, hogy a ti jelöltetek – akkor még volt Momentum – kétharmaddal veri a DK jelöltjét. De a DK nyert. És az a Medián, amelyik 2019-ben az EP-választáson egyetlen párt egyetlen mandátumát sem találta el. Akit bejuttatott, kiesett, aki meg bejutott, nem annyi mandátumot kapott. Találat: nulla.”

De mindez belefér. Az már kevésbé, hogy Hann Endre ezt nyilatkozta: valóban voltak kutatások, inkább közlemények, amelyek kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek. 

Azt is mondta: igenis volt, hogy öncenzúrát gyakoroltam, illetve én is sugalmaztam olyat, hogy lehet ez a választás akár szoros is” – mutatott rá Gréczy.

A DK-s politikus úgy folytatta: „Ehhez mit szólsz? 

Utána meg a HVG-vel együtt meghamisítasz egy levelezést, amelyben kihagyjátok azt a részletet, hogy Hann felajánlja a szolgálatait a DK-nak, és nem kevesebbet állít, mint hogy a választók 25 százaléka baloldali, és valószínűleg tudna is a DK-ra szavazni.”

Hozzáfűzte: „Mivel nem lett megállapodás, nem csodálkozom a Medián friss kutatásán. A Kutyapárt, amely még nem állított jelölteket, amely nem szerepel naponta az országos nyilvánosságban, helyi beágyazottsága csekély, háromszor annyi támogatóval rendelkezik, mint az országos lefedettségű, 106 jelöltet megnevező, EP-képviselő elnökkel Szőlő utcai botrányt leleplező, komplett választási programot alkotó DK?”

Gréczy ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: 

Aki eztet elhiszi, szamarabb a lónál. 

De inkább egy ócska, hitvány hazugság célpontja és áldozata. Ez az »adat« semmilyen más célt nem szolgál, mint hogy hátha önbeteljesítő jóslat lesz. És a Tiszát nem támogató ellenzéki sokaság nehogy a DK-t válassza. (Megjegyzésem nem a Kutyapártról szól. Eldöntik, hogy indulnak-e vagy sem. Sok sikert!)”.

A DK-s politikus Fekete-Győr András politikai teljesítményével kapcsolatban kifejtette: „De András, te sokadszor akadsz bele a DK-ba. Te, aki beledöfted a kést a saját pártodba. Egy szoros belső csatában gyakorlatilag úgy döntöttetek a te javaslatodra, hogy a párt feloszlik. Kizártátok a pártból és a frakcióból azt a Cseh Katalint, aki ezzel nem értett egyet. De elfelejtettétek kizárni a frakcióból azt a csepeli Szabó Szabolcsot, aki többször legyőzte a Fideszt, és most is indul, ti hiába nem indultok.”

Adok-kapok alakult ki a friss számok miatt

Ahogy azt korábban megírtuk, szerdán is előkerült a szokásos forgatókönyv a Tisza Pártnál, a Medián közvéleménye-kutatása igyekezett kihúzni ismét a csávából Magyar Péteréket.

A baloldali kutatócég legfrissebb felmérése szerint a tavaly novemberi megtorpanását követően január első felére újból erősödött a Tisza Párt. 

Azonban nem várt következménye is lett a friss felmérésnek. A DK ügyvezető alelnöke és EP-képviselője, Molnár Csaba az adatok láttán nekiesett a Mediánnak. Posztjában leírta, hogy szintet lépett az „egyszemélyes kutatásgyár”, amely korábban több alkalommal is személyes találkozón kérte a DK-tól, hogy rendeljenek tőlük sokmillió forintért felméréseket. Miután a baloldali párt erre nem volt hajlandó, „egyszázalékos DK-t próbál elhitetni az országgal ez a pénzéhes kamuizé” – fogalmazott a politikus.

Ezt is ajánljuk a témában

Molnár bejegyzését azzal zárta Hannak üzenve:

Nyugodtan perelj be, Bandi, azt szoktad csinálni!”

Azonban itt még nem ért véget a történet, beszállt a HVG is, mint ahogy arra a DK ügyvezető alelnöke felhívta a figyelmet egy másik bejegyzésében

Molnár Csaba arról írt, hogy „Medián-kutatásról” szóló posztja után, „Hann »húdehitelesvagyok« Bandi a HVG-hez menekült, hogy egy, a DK pártigazgatójával való tavaly nyári levélváltását bemutassa”.

Mindezekre reagált Fekete-Győr András a Facebookon. A bukott politikus kifogásolta, hogy a DK kritizálta a Medián mérését. 

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Kedves Klára!

Nem értem, akkor miért kéritek ki magatoknak, hogy a fél ország „kék Fidesznek” titulál titeket.

Új szintre „emelte” az újságírást a HVG

Elolvasva a HVG cikkét Molnárnak Csabának az is feltűnt, hogy a levelezés fontosabb része hiányzik. Ezért a DK pártigazgatója, Sebián-Petrovszki László felhívta a cikket jegyző újságírót, hogy szívesen elküldi neki a teljes levelezést, mert akkor látszódna, hogy teljesen más a helyzet, mint amit Hann állít. 

„És most jön a szürreál. 

A HVG újságírója azt válaszolta, hogy neki megvan a teljes levelezés, nem kell neki elküldeni, ő maga döntött úgy, hogy csak néhány részt hoz nyilvánosságra. Mondván a többi szerinte nem fontos”.

Sőt, mint Molnár Csaba posztjából kiderült, a HVG munkatársa még Sebián-Petrovszki kérését is elutasította, hogy lehozza a teljes szöveget. „Azt mondta, hogy ha nem tetszik a cikk, küldjön sajtóhelyreigazítási kérelmet”

Molnár Csaba ezért egy részletet közölt a levelezésből, melyben a következők állnak: „Durván minden negyedik ember olyan, aki magát baloldalinak mondta, és/vagy állítása szerint a közepesnél nagyobb valószínűséggel szavazna a DK-ra. Ezzel az almintával érdemes lenne kezdeni valamit”.

Hogyan lesz 25 százaléknyi olyan emberből, aki »közepesnél nagyobb valószínűséggel« szavazna a DK-ra, hirtelen egy százaléknyi biztos szavazó?! Ilyen matek egészen egyszerűen nem létezik!

Akkor a 35 százalékos Fidesznek 700 százalékos a potenciális tábora? Ne vicceljünk már! És ugye ott van a záró mondat, hogy »kezdjünk ezzel valamit”. Erről beszéltem az eredeti posztomban, ugye…«” – húzta alá a DK-s politikus.

Sőt, a levelezésben van utalás „árajánlatra” is, ami szóban érkezett, és Molnár Csaba állítása szerint „kiverte a DK-nál a biztosítékot”. Az pedig csak „hab volt a tortán”, hogy a teljes levelezés bemutatását elutasító újságíró hazugsággal vádolta meg a DK ügyvezető alelnökét.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. január 15. 11:40
Pedig nyaltátok egymást évekig,mint kaki a makit...
Válasz erre
0
0
Csopak
2026. január 15. 11:36
cicaharc. nem kell neki/nekik bedőlni
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. január 15. 11:34
>>johannluipigus 2026. január 15. 11:20 Ezekről csak annyit, hogy a legizgalmasabb kérdés az, hogy ki műveli mostanság Klárissza elhanyagolt kertecskéjét. << Téged izgalomba hoz ez a kérdés? De gustibus non est disputandum.
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
2026. január 15. 11:31
Az, hogy gréci leiskolázta feketgyőrt, az nem gréci érdeme. Hanem a feketegyőr család lemoshatatlan szégyene.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!