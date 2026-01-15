Ft
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza medián fidesz Fekete Győr András kutyapárt momentum dk Dobrev Klára

Kedves András!

2026. január 15. 10:44

A megszólított Dobrev Klárától te csak tanulhatsz. Emberséget, politikai képességeket, szakmai felkészültséget, elvhűséget.

2026. január 15. 10:44
null
Gréczy Zsolt
Gréczy Zsolt
Facebook

„Válasz Fekete-Győr Andrásnak
Kedves András!
Megszólítottad az oldaladon Dobrev Klárát, a Demokratikus Koalíció elnökét. Szöveged lényegi tartalma annyi, hogy a Medián független, egy választást a többiekhez képest legjobban eltaláló szakmai szervezet, amelyet hogyan is merünk bírálni. Meg különben is, lássuk be: a DK-nak annyi. (Érdekes, a Závecz, a Pubicus és az IDEA nem így látja.)

Az már kevésbé, hogy Hann Endre ezt nyilatkozta: valóban voltak kutatások, inkább közlemények, amelyek kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek. Azt is mondta: igenis volt, hogy öncenzúrát gyakoroltam, illetve én is sugalmaztam olyat, hogy lehet ez a választás akár szoros is.

Ehhez mit szólsz?

Utána meg a HVG-vel együtt meghamisítasz egy levelezést, amelyben kihagyjátok azt a részletet, hogy Hann felajánlja a szolgálatait a DK-nak, és nem kevesebbet állít, mint hogy a választók 25 százaléka baloldali, és valószínűleg tudna is a DK-ra szavazni.

Mivel nem lett megállapodás, nem csodálkozom a Medián friss kutatásán. A Kutyapárt, amely még nem állított jelölteket, amely nem szerepel naponta az országos nyilvánosságban, helyi beágyazottsága csekély, háromszor annyi támogatóval rendelkezik, mint az országos lefedettségű, 106 jelöltet megnevező, EP-képviselő elnökkel Szőlő utcai botrányt leleplező, komplett választási programot alkotó DK?

Aki eztet elhiszi, szamarabb a lónál. De inkább egy ócska, hitvány hazugság célpontja és áldozata. Ez az »adat« semmilyen más célt nem szolgál, mint hogy hátha önbeteljesítő jóslat lesz. És a Tiszát nem támogató ellenzéki sokaság nehogy a DK-t válassza. (Megjegyzésem nem a Kutyapártról szól. Eldöntik, hogy indulnak-e vagy sem. Sok sikert!)

De András, te sokadszor akadsz bele a DK-ba. Te, aki beledöfted a kést a saját pártodba. Egy szoros belső csatában gyakorlatilag úgy döntöttetek a te javaslatodra, hogy a párt feloszlik. Kizártátok a pártból és a frakcióból azt a Cseh Katalint, aki ezzel nem értett egyet. De elfelejtettétek kizárni a frakcióból azt a csepeli Szabó Szabolcsot, aki többször legyőzte a Fideszt, és most is indul, ti hiába nem indultok.

Még a kékfideszes magyarpéteres hazugságot is odanyomod. Te, aki velünk ellentétben szavaztál anno a Fideszre. És ne feledd, amikor külön indultatok, sosem jutottatok be az országgyűlésbe. Amikor az általad most is rugdalt DK-val közösen indultatok, akkor pár évre képviselő lehettél. Amikor elvették a mandátumod, mi közleményben álltunk ki melletted. Én Újbudán annak ellenére leszavaztam a közös, valójában momentumos jelöltre – nyert amúgy -, hogy Donáth Anna azt hazudta: a DK a hazugság kultúráját képviseli. Aztán gyorsan választási megállapodást írt alá Gyurcsány Ferenccel. Ezek vagytok ti. Erkölcsi hullák. De hol van már Donáth Anna is.

A megszólított Dobrev Klárától te csak tanulhatsz. Emberséget, politikai képességeket, szakmai felkészültséget, elvhűséget. Most épp egy olyan embert szolgálsz, aki páros lábbal rugdalja 2022-es szövetségesedet. Valamennyit, Hadházyig bezárólag. Neked is hogy bejött MZP támogatása. Minden idők legnagyobb orbáni kétharmada lett a vége. Olyan embert szolgálsz most, aki lehallgatta a saját feleségét, aki saját bevallása szerint bűncselekményeket követett el a Diákhitel Központ élén, aki az EP-ben nem támogatja Ukrajna szabadságharcát, aki nem megy ki a Pride-ra, azt mondja, majd lesz róla népszavazás. Aki nem szavazza meg az oroszok elleni szankciókat. Aki, amíg te összeomlottál a fideszes kétharmadtól, viháncolva ünnepelte Orbánt a Bálnában.

András, te mindent elárultál, amiben elvileg hittél. Te nem akartál budapesti olimpiát, a Tisza elnöke akar. Magyar Péter mindent megvet, ami liberális. Mert ott nőtt fel, ahol. Ahol a te korábbi nézeteid mélyen lenézik. 

Ti meg a liberális EP-frakcióban ültetek. És mindenről máshogy szavaztatok, ahogy ma a Tisza szavaz. Vagy már megtetszett az is, ahogy Karácsony Gergelyt, és Budapestet fojtogatja? Szerinted elszámoltat valaki, akinek a felesége Völner főnöke volt, vagy aki maga is túlárazott szerződéseket írt alá? Vagy nem akarsz elszámoltatást? Maradjon az Orbán-rendszer?

A DK pedig bejut a következő országgyűlésbe. Ez nem lehet az az ország, ahol csak jobboldal (Fidesz-KDNP, Tisza, Mi Hazánk) létezik. Több százezer ember vár arra, hogy április 12-én a DK-ra, és jelöltjeire szavazhasson. Néha olvass el más számokat is. 

És soha többé egypárti kétharmad, és soha többé teljhatalom senkinek. A saját bukásodból okulnod kellene.

Nem írom, hogy további jó vergődést, mert demokrata ilyet nem tesz.

Hajrá DK! Hajrá valódi rendszerváltás:
Üdv
Gréczy Zsolt
akivel egy listán indultál, és együtt tüntettél a rabszolgatörvény ellen”

Nyitókép: Facebook / Fekete-Győr András

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

sandor
2026. január 15. 11:42
Egy farokverö verseny eldönthetné a vitát.
sagirdilsiz-2
2026. január 15. 11:39
Már csak egy "Ki(é) a legkisebb" farokméregető verseny hiányzik. Kinek?
Marhagulya
2026. január 15. 11:38
Azt kell mondanom, hogy 1 kivételével egyetértek Gréczy-vel. "A DK pedig bejut a következő országgyűlésbe" ez utópia.
elcapo-2
2026. január 15. 11:25
Annyira buta feje van a fegyőrnek..........elveszik az ember kedvét még a kommenteléstől is. Egyébként meg bátran rugdossák csak egymást........
