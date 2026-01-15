Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig
„Ha nem sikerül a Magyar Péter projekt, akkor legalább az Orbán-ellenességre” akarják fölhasználni ezt a választást – hangzott el a Mestertervben.
A megszólított Dobrev Klárától te csak tanulhatsz. Emberséget, politikai képességeket, szakmai felkészültséget, elvhűséget.
„Válasz Fekete-Győr Andrásnak
Kedves András!
Megszólítottad az oldaladon Dobrev Klárát, a Demokratikus Koalíció elnökét. Szöveged lényegi tartalma annyi, hogy a Medián független, egy választást a többiekhez képest legjobban eltaláló szakmai szervezet, amelyet hogyan is merünk bírálni. Meg különben is, lássuk be: a DK-nak annyi. (Érdekes, a Závecz, a Pubicus és az IDEA nem így látja.)
Nem értem, akkor miért kéritek ki magatoknak, hogy a fél ország „kék Fidesznek” titulál titeket.
Ugye arról a Mediánról beszélünk, amelyik azt tippelte, hogy Tarlós nyer, de Karácsony nyert. Amelyik »kiejtette« a DK-t a 2014-es EP-ből, de két mandátum lett. Arról a Mediánról, amelyik érvénytelennek és eredménytelennek tippelte a vizitdíjas népszavazást. Nem lett az. Ez az a Medián, amelyik a ti felkérésetekre azt állította a budafoki polgármesteri időközi választást megelőző előválasztáson, hogy a ti jelöltetek – akkor még volt Momentum – kétharmaddal veri a DK jelöltjét. De a DK nyert. És az a Medián, amelyik 2019-ben az EP-választáson egyetlen párt egyetlen mandátumát sem találta el. Akit bejuttatott, kiesett, aki meg bejutott, nem annyi mandátumot kapott. Találat: nulla.
De mindez belefér.
Az már kevésbé, hogy Hann Endre ezt nyilatkozta: valóban voltak kutatások, inkább közlemények, amelyek kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek. Azt is mondta: igenis volt, hogy öncenzúrát gyakoroltam, illetve én is sugalmaztam olyat, hogy lehet ez a választás akár szoros is.
Ehhez mit szólsz?
Utána meg a HVG-vel együtt meghamisítasz egy levelezést, amelyben kihagyjátok azt a részletet, hogy Hann felajánlja a szolgálatait a DK-nak, és nem kevesebbet állít, mint hogy a választók 25 százaléka baloldali, és valószínűleg tudna is a DK-ra szavazni.
Mivel nem lett megállapodás, nem csodálkozom a Medián friss kutatásán. A Kutyapárt, amely még nem állított jelölteket, amely nem szerepel naponta az országos nyilvánosságban, helyi beágyazottsága csekély, háromszor annyi támogatóval rendelkezik, mint az országos lefedettségű, 106 jelöltet megnevező, EP-képviselő elnökkel Szőlő utcai botrányt leleplező, komplett választási programot alkotó DK?
Aki eztet elhiszi, szamarabb a lónál. De inkább egy ócska, hitvány hazugság célpontja és áldozata. Ez az »adat« semmilyen más célt nem szolgál, mint hogy hátha önbeteljesítő jóslat lesz. És a Tiszát nem támogató ellenzéki sokaság nehogy a DK-t válassza. (Megjegyzésem nem a Kutyapártról szól. Eldöntik, hogy indulnak-e vagy sem. Sok sikert!)
De András, te sokadszor akadsz bele a DK-ba. Te, aki beledöfted a kést a saját pártodba. Egy szoros belső csatában gyakorlatilag úgy döntöttetek a te javaslatodra, hogy a párt feloszlik. Kizártátok a pártból és a frakcióból azt a Cseh Katalint, aki ezzel nem értett egyet. De elfelejtettétek kizárni a frakcióból azt a csepeli Szabó Szabolcsot, aki többször legyőzte a Fideszt, és most is indul, ti hiába nem indultok.
Még a kékfideszes magyarpéteres hazugságot is odanyomod. Te, aki velünk ellentétben szavaztál anno a Fideszre. És ne feledd, amikor külön indultatok, sosem jutottatok be az országgyűlésbe. Amikor az általad most is rugdalt DK-val közösen indultatok, akkor pár évre képviselő lehettél. Amikor elvették a mandátumod, mi közleményben álltunk ki melletted. Én Újbudán annak ellenére leszavaztam a közös, valójában momentumos jelöltre – nyert amúgy -, hogy Donáth Anna azt hazudta: a DK a hazugság kultúráját képviseli. Aztán gyorsan választási megállapodást írt alá Gyurcsány Ferenccel. Ezek vagytok ti. Erkölcsi hullák. De hol van már Donáth Anna is.
A megszólított Dobrev Klárától te csak tanulhatsz. Emberséget, politikai képességeket, szakmai felkészültséget, elvhűséget. Most épp egy olyan embert szolgálsz, aki páros lábbal rugdalja 2022-es szövetségesedet. Valamennyit, Hadházyig bezárólag. Neked is hogy bejött MZP támogatása. Minden idők legnagyobb orbáni kétharmada lett a vége. Olyan embert szolgálsz most, aki lehallgatta a saját feleségét, aki saját bevallása szerint bűncselekményeket követett el a Diákhitel Központ élén, aki az EP-ben nem támogatja Ukrajna szabadságharcát, aki nem megy ki a Pride-ra, azt mondja, majd lesz róla népszavazás. Aki nem szavazza meg az oroszok elleni szankciókat. Aki, amíg te összeomlottál a fideszes kétharmadtól, viháncolva ünnepelte Orbánt a Bálnában.
András, te mindent elárultál, amiben elvileg hittél. Te nem akartál budapesti olimpiát, a Tisza elnöke akar. Magyar Péter mindent megvet, ami liberális. Mert ott nőtt fel, ahol. Ahol a te korábbi nézeteid mélyen lenézik.
Ti meg a liberális EP-frakcióban ültetek. És mindenről máshogy szavaztatok, ahogy ma a Tisza szavaz. Vagy már megtetszett az is, ahogy Karácsony Gergelyt, és Budapestet fojtogatja? Szerinted elszámoltat valaki, akinek a felesége Völner főnöke volt, vagy aki maga is túlárazott szerződéseket írt alá? Vagy nem akarsz elszámoltatást? Maradjon az Orbán-rendszer?
A DK pedig bejut a következő országgyűlésbe. Ez nem lehet az az ország, ahol csak jobboldal (Fidesz-KDNP, Tisza, Mi Hazánk) létezik. Több százezer ember vár arra, hogy április 12-én a DK-ra, és jelöltjeire szavazhasson. Néha olvass el más számokat is.
És soha többé egypárti kétharmad, és soha többé teljhatalom senkinek. A saját bukásodból okulnod kellene.
Nem írom, hogy további jó vergődést, mert demokrata ilyet nem tesz.
Hajrá DK! Hajrá valódi rendszerváltás:
Üdv
Gréczy Zsolt
akivel egy listán indultál, és együtt tüntettél a rabszolgatörvény ellen”
Nyitókép: Facebook / Fekete-Győr András