Emlékszel, Klára, amikor ugyanez a Medián 2023 márciusában téged mért a legismertebb női politikusnak, és ti az összes platformotokon ezzel büszkélkedtetek, erre hivatkoztatok? És ezidőtájt ezt az állást mindannyian el is ismertük. Érdekes, hogyan változik az igazság a pártérdek szerint…

A valóság tagadása, a független intézmények hitelrontása és a »mindenki ellenünk van« típusú összeesküvés-elméletek gyártása eddig többnyire a Fidesz monopóliuma volt. Most ti is önként és dalolva iratkoztok fel erre a listára.

Különösen kínos ez annak a fényében, ami a Hann Endrével folytatott levelezésetekből kiderült: hogy nem a valóságra vagytok kíváncsiak, hanem arra kértek árajánlatot, »hogyan jöhetne ki jó eredmény a DK-nak«. Tudod, ki szokott így reagálni a kellemetlen adatokra? Aki a valóságot nem megérteni akarja, hanem meghajlítani.

Klára, összetörhetitek a tükröt dühötökben, de attól még a látvány nem fog megváltozni. A Medián 1%-os mérése nem bosszú, hanem ítélet.

A választók ítélete arról a lejárt szavatosságú politikáról, ami kizárólag a bársonyszékek megtartásáról és a párttámogatások bezsebeléséről szól. Történelmi időket élünk, melyek felelős döntéseket követelnek meg mindannyiunktól. Mi, a Momentum közössége ezért léptünk vissza már tavaly tavasszal a 2026-os választási indulástól – pedig minket akkor 3-4 százalékra mértek, így jóval közelebb voltunk a parlamenti küszöbhöz, mint most ti.