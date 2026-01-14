Elővette a popcornt Hont András: Fidesz-győzelmet vizionálva reagált a DK–Medián-csörtére
A publicista mély élvezettel figyeli az összecsapást.
Nem értem, akkor miért kéritek ki magatoknak, hogy a fél ország „kék Fidesznek” titulál titeket.
„Kedves Klára!
Egy független, szakmailag elismert kutatóintézetet »pénzéhes kamuizének« nevezni csak azért, mert nem azt mérik, amit hallani szeretnétek? Csak azt nem értem, akkor miért kéritek ki magatoknak, hogy a fél ország »kék Fidesznek« titulál titeket. Ez ugyanis a Rogán-művek tempója – csak kicsiben, és kevesebb pénzből.
Hova jutottatok?
Páros lábbal, a legrosszabb bullyként álltok bele abba a Hann Endrébe és Mediánba, amely egyébként 2022-ben a független intézmények közül egyedüliként jelezte előre egész pontosan a választás végeredményét. Mindezt csak azért, mert a tükör most nem azt a képet mutatja, amit a hiúságotok látni szeretne.
Emlékszel, Klára, amikor ugyanez a Medián 2023 márciusában téged mért a legismertebb női politikusnak, és ti az összes platformotokon ezzel büszkélkedtetek, erre hivatkoztatok? És ezidőtájt ezt az állást mindannyian el is ismertük. Érdekes, hogyan változik az igazság a pártérdek szerint…
A valóság tagadása, a független intézmények hitelrontása és a »mindenki ellenünk van« típusú összeesküvés-elméletek gyártása eddig többnyire a Fidesz monopóliuma volt. Most ti is önként és dalolva iratkoztok fel erre a listára.
Különösen kínos ez annak a fényében, ami a Hann Endrével folytatott levelezésetekből kiderült: hogy nem a valóságra vagytok kíváncsiak, hanem arra kértek árajánlatot, »hogyan jöhetne ki jó eredmény a DK-nak«. Tudod, ki szokott így reagálni a kellemetlen adatokra? Aki a valóságot nem megérteni akarja, hanem meghajlítani.
Klára, összetörhetitek a tükröt dühötökben, de attól még a látvány nem fog megváltozni. A Medián 1%-os mérése nem bosszú, hanem ítélet.
A választók ítélete arról a lejárt szavatosságú politikáról, ami kizárólag a bársonyszékek megtartásáról és a párttámogatások bezsebeléséről szól. Történelmi időket élünk, melyek felelős döntéseket követelnek meg mindannyiunktól. Mi, a Momentum közössége ezért léptünk vissza már tavaly tavasszal a 2026-os választási indulástól – pedig minket akkor 3-4 százalékra mértek, így jóval közelebb voltunk a parlamenti küszöbhöz, mint most ti.
A DK parlamentbe jutása ma már puszta délibáb. Ezt a helyzetet lehet méltósággal is viselni, a realitásokat elfogadva. Vagy lehet úgy is, ahogy jelenleg ti csináljátok: kapálózva, vádaskodva, a maradék méltóságotokat és becsületeteket is lerombolva.
A valódi kérdés már nem az, hogy a DK bejut-e a parlamentbe. Hanem az, hogy hány szavazatot vesztek el a rendszerváltástól. Hogy az a maradék 1-2 százalék, amit a nevetek mellé húznak a választók, a kukában végzi-e, vagy hozzásegíti az országot az Orbán-rendszer leváltásához.”
