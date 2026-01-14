Elővette a popcornt Hont András: Fidesz-győzelmet vizionálva reagált a DK–Medián-csörtére

„Nyugodtan perelj be, Bandi, azt szoktad csinálni” – nekiesett a vérig sértett DK Hann Endre kutatócégének
Pénzéhes kamuizéként hivatkozott a Mediánra a felbőszült baloldali politikus.
A publicista mély élvezettel figyeli az összecsapást.
Hont András legfrissebb Facebook-posztjában éles megjegyzésekkel kommentálta a Demokratikus Koalíció és a Medián körül kibontakozó vitát, amelyet – saját szavaival – „mély élvezettel” figyel, hozzátéve: „rossz vége nem lehet”. A publicista a mostani közvélemény-kutatást a 2022 februári adatokkal vetette össze, felidézve, hogy akkor is az ellenzék vezetett a biztos szavazók körében, mégis egészen más eredmény született áprilisban.
Hont szerint, ha a jelenlegi mérések „csak annyira lőnek mellé, mint négy éve”, és ehhez hozzászámítjuk a határon túli szavazatokat,
az már „bőven Fidesz-győzelmet jelent”.
Ugyanakkor hozzátette: ez nem feltétlenül lenne jó hír a kormánypártnak, mert „nem jelentene egyértelmű fölhatalmazást”, feltéve, hogy a mostani kutatás nem pontatlanabb a korábbiaknál. A teljes népességben mért 33 százalékos Fidesz-támogatottságot ugyanakkor reálisnak tartja, szerinte „valahol téng 35 körül lehet ennek mértéke”.
A poszt legmeghökkentőbb állítása a DK támogatottságára vonatkozik: Hont szerint a teljes népességben mért egyetlen százalék „nagyjából 75 ezer embert jelent”, ami szerinte erősen kérdéses. Emlékeztet: 2022-ben a Gattyán György-féle párt 60 ezer, a Gödény György vezette formáció pedig 40 ezer szavazatot kapott, így „valóban elég meredeknek tűnik a számítás”.
A publicista végül egy tágabb politikai értelmezést is felvet. Úgy látja, az egész kutatásnak „van egy olyan olvasata”, hogy az ellenzéki szavazók számára a „menekülőpárt” inkább az MKKP legyen, ne a DK. Ennek okát abban látja, hogy „az előbbieket a budai elit még mindig inkább érzi a magáénak, mint a vérig sértett Dobrevéket”.
