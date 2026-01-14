Elővette a popcornt Hont András: Fidesz-győzelmet vizionálva reagált a DK–Medián-csörtére

A poszt legmeghökkentőbb állítása a DK támogatottságára vonatkozik: Hont szerint a teljes népességben mért egyetlen százalék „nagyjából 75 ezer embert jelent”, ami szerinte erősen kérdéses. Emlékeztet: 2022-ben a Gattyán György-féle párt 60 ezer, a Gödény György vezette formáció pedig 40 ezer szavazatot kapott, így „valóban elég meredeknek tűnik a számítás”.

A publicista végül egy tágabb politikai értelmezést is felvet. Úgy látja, az egész kutatásnak „van egy olyan olvasata”, hogy az ellenzéki szavazók számára a „menekülőpárt” inkább az MKKP legyen, ne a DK. Ennek okát abban látja, hogy „az előbbieket a budai elit még mindig inkább érzi a magáénak, mint a vérig sértett Dobrevéket”.

