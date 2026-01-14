Ft
01. 14.
szerda
medián hann endre DK Molnár Csaba

„Nyugodtan perelj be, Bandi, azt szoktad csinálni” – nekiesett a vérig sértett DK Hann Endre kutatócégének

2026. január 14. 14:24

Pénzéhes kamuizéként hivatkozott a Mediánra a felbőszült baloldali politikus.

2026. január 14. 14:24
Hann Endre

Mint arról beszámoltunk, egyre nagyobb bajban van a Magyar Péter vezette Tisza párt, így a Medián az újév elején rögtön a segítségére sietett: a baloldali kutatócég legfrissebb felmérése szerint a tavaly novemberi megtorpanását követően január első felére újból erősödött a Tisza Párt. Hozzá kell azonban tenni, az intézet vezetője, Hann Endre a 2022-es történelmi baloldali bukás után maga ismerte el, hogy valóban voltak olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amik kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek.

Ezt erősíti a DK ügyvezető alelnöke és EP-képviselője, Molnár Csaba véleménye is, aki az adatok láttán nekiesett a Mediánnak. Posztjában leírta, szintet lépett az egyszemélyes kutatásgyár, amely korábban több alkalommal is személyes találkozón is kérte a DK-tól, hogy rendeljünk tőlük sokmillió forintért felméréseket. Miután a baloldali párt erre nem volt hajlandó, „egyszázalékos DK-t próbál elhitetni az országgal ez a pénzéhes kamuizé” – fogalmazott a politikus.

„És lihegő bosszúvágyukban még arra sem figyelnek, hogy ez legalább egy icipicit hihetőnek tűnjön.

Csak egyetlen árulkodó példa: háromszor akkora támogatottságot »mérnek« a Kutyapártnak, mint a DK-nak. Értitek? A tripláját! Van ember aki ezt elhiszi? Kizárt.

Csak hát máshogy nem jöttek ki a számok…” – tette hozzá Molnár, majd konkrét kérdést intézett Hannhoz.

„Hann Bandi, ha ekkorát kamuzol a DK-ról, akkor legalább legalább csináld úgy, hogy nem tűnj teljesen nevetségesnek! Vagy ez már mindegy? Aki fizet, az rendeli a zenét? A szakmai tisztesség csak valami eladható termék? Én csak kérdezem…” – zárta gondolatait Molnár, aki végezetül vergődésnek titulálta a számokkal való manipulálást.

Nyugodtan perelj be, Bandi, azt szoktad csinálni”

– fűzte hozzá Molnár Csaba.

Facebook/képmentés

Fotó: MTI/Beliczay László

templar62
2026. január 14. 16:38
Régi Móricka vicc : Sopánkodik a tanítónéni : " Ha így megy tovább , akkor az osztály ötven százaléka meg fog bukni matakból ! Erre felröhög Móricka : " De hiszen csak harmincan vagyunk ! ".
states-2
2026. január 14. 16:28
Hehe, komcsi komcsinak farkasa.
zsuzsa-963
2026. január 14. 15:51
Ha a Fidesz fizetne, akkor 2/3-ot mérne, az ilyen emberek rekedtek meg az előgerinchúrnál az egyedfejlődés során.
luisbathhelena
2026. január 14. 15:40
"Csak egyetlen árulkodó példa: háromszor akkora támogatottságot »mérnek« a Kutyapártnak, mint a DK-nak. Értitek? A tripláját! Van ember aki ezt elhiszi? Kizárt." Nekem mindegy csak, mindkettő 5% alatt legyen. Lehetőleg 4.9%.
