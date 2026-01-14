A Medián legfrissebb kutatása nagyon fájhat Magyar Péternek – nem hisznek a magyarok a Tisza Párt győzelmében

Nagy slamasztikában van Magyar Péter. Ezt jól mutatja, hogy a Medián az újév elején rögtön a segítségére sietett: a baloldali kutatócég legfrissebb felmérése szerint a tavaly novemberi megtorpanását követően január első felére újból erősödött a Tisza Párt. Az intézet vezetője, Hann Endre a 2022-es történelmi baloldali bukás után maga ismerte el, hogy valóban voltak olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amik kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek.

A teljes népesség körében a Tisza 2 százalékponttal tudott erősödni, míg a Fidesz stagnált, a választani tudó biztos szavazók körében pedig még gyengült is – írja a Medián, ami szerint egyébként csak a két nagy párt biztos bejutó az április 12-e után felálló új Országgyűlésbe, és még a korábban esélyesnek számító Mi Hazánk is csak billeg a bejutás határán.