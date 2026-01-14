A Medián legfrissebb kutatása nagyon fájhat Magyar Péternek – nem hisznek a magyarok a Tisza Párt győzelmében

Máris itt az év lebukása: kínos magyarázkodásba kezdett a Tisza Párt győzelmét váró közvélemény-kutató (VIDEÓ)
Ez a trükk már 2022-ben sem vált be.
Befutott a baloldali felmérés.
Nagy slamasztikában van Magyar Péter. Ezt jól mutatja, hogy a Medián az újév elején rögtön a segítségére sietett: a baloldali kutatócég legfrissebb felmérése szerint a tavaly novemberi megtorpanását követően január első felére újból erősödött a Tisza Párt. Az intézet vezetője, Hann Endre a 2022-es történelmi baloldali bukás után maga ismerte el, hogy valóban voltak olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amik kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek.
A teljes népesség körében a Tisza 2 százalékponttal tudott erősödni, míg a Fidesz stagnált, a választani tudó biztos szavazók körében pedig még gyengült is – írja a Medián, ami szerint egyébként csak a két nagy párt biztos bejutó az április 12-e után felálló új Országgyűlésbe, és még a korábban esélyesnek számító Mi Hazánk is csak billeg a bejutás határán.
A Medián ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a „mire számít, ki lesz a győztes?” kérdésre
a szavazókorú népesség 44 százaléka a Fidesz-KDNP-t, 39 százalék pedig a Tisza Pártot nevezte meg.
Korábban a Mandiner is felhívta rá a figyelmet, hogy még Závecz Tibor, a baloldali Závecz Research vezetője is elismerte, hogy sok felmérés csak az adott állapotot rögzíti. A baloldali kutatók nem először vetik be ezt a trükköt a nyilvánosság befolyásolására, Márki-Zay Péter győzelmét is előrevetítették, majd a csúfos bukása után azzal magyarázták „tévedésüket”, hogy ők csak az akkor aktuális állapotot jelezték, ám a választók véleménye „az utolsó pillanatban megváltozott”.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt hétfőn, a Nézőpont Intézet legújabb felméréséből az derül ki, a karácsonyi szünetben lényegében nem mozdultak meg a pártpreferenciák és ezzel állandósulni látszik a kormánypárt előnye.
A Nézőpont szerint Fidesz-KDNP egy most vasárnapi választáson a listás szavazatok 47, a TISZA Párt pedig 40 százalékát kapná meg.
Harmadik pártként a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe, 6 százalékos eredménnyel.
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP