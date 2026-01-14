Ft
Ft
0°C
-4°C
Ft
Ft
0°C
-4°C
01. 14.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 14.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
medián tisza párt magyar péter felmérés fidesz Magyarország jobboldal Orbán Viktor

A Medián legfrissebb kutatása nagyon fájhat Magyar Péternek – nem hisznek a magyarok a Tisza Párt győzelmében

2026. január 14. 11:16

Befutott a baloldali felmérés.

2026. január 14. 11:16
null

Nagy slamasztikában van Magyar Péter. Ezt jól mutatja, hogy a Medián az újév elején rögtön a segítségére sietett: a baloldali kutatócég legfrissebb felmérése szerint a tavaly novemberi megtorpanását követően január első felére újból erősödött a Tisza Párt. Az intézet vezetője, Hann Endre a 2022-es történelmi baloldali bukás után maga ismerte el, hogy valóban voltak olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amik kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek.

A teljes népesség körében a Tisza 2 százalékponttal tudott erősödni, míg a Fidesz stagnált, a választani tudó biztos szavazók körében pedig még gyengült is – írja a Medián, ami szerint egyébként csak a két nagy párt biztos bejutó az április 12-e után felálló új Országgyűlésbe, és még a korábban esélyesnek számító Mi Hazánk is csak billeg a bejutás határán.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Nem eszik olyan forrón a kását

A Medián ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a „mire számít, ki lesz a győztes?” kérdésre

a szavazókorú népesség 44 százaléka a Fidesz-KDNP-t, 39 százalék pedig a Tisza Pártot nevezte meg.

A baloldali felmérésekről

Korábban a Mandiner is felhívta rá a figyelmet, hogy még Závecz Tibor, a baloldali Závecz Research vezetője is elismerte, hogy sok felmérés csak az adott állapotot rögzíti. A baloldali kutatók nem először vetik be ezt a trükköt a nyilvánosság befolyásolására, Márki-Zay Péter győzelmét is előrevetítették, majd a csúfos bukása után azzal magyarázták „tévedésüket”, hogy ők csak az akkor aktuális állapotot jelezték, ám a választók véleménye „az utolsó pillanatban megváltozott”.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt hétfőn, a Nézőpont Intézet legújabb felméréséből az derül ki, a karácsonyi szünetben lényegében nem mozdultak meg a pártpreferenciák és ezzel állandósulni látszik a kormánypárt előnye.

A Nézőpont szerint Fidesz-KDNP egy most vasárnapi választáson a listás szavazatok 47, a TISZA Párt pedig 40 százalékát kapná meg.

Harmadik pártként a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe, 6 százalékos eredménnyel.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

 

Összesen 51 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. január 14. 13:19
>>a legújabb baloldali felmérés... szerint egyébként csak a két nagy párt biztos bejutó az április 12-e után felálló új Országgyűlésbe<< Perszepityuka. Lófaszt. Frakcióalakítási szabályok: minimum 5 fő ugyanarról a listáról bejutva. 5 fő bejut a tiszalistáról, majd az alakuló ülésen bejelentik, hogy saját frakciót alakítanak. Mert amúgy az 5 képviselő a bejutáshoz kevés volna, hiszen a teljes listás szavazatok 5%-át el kellene érni . Vagyis a Momentum, LMP, MSZP, Jobbik egy magas részvételű választáson esélytelen lenne a parlamentbe jutni. Ám ha 5-5-5-5 képviselőjük bejut a tisza hóna alatt, akkor lesz mindegyiknek saját frakciója. Ennyi.
Válasz erre
0
0
Bastyaelvtars
•••
2026. január 14. 13:18 Szerkesztve
A medián teljes kutatasabol egyértelmű: erősödött a Tisza. 12%-kal vezet a biztos szavazók körében. Es teljesen indiferens, hogy az emberek hitetlenkedve nézik hogy mégis nyerhet a Tisza. A medián évtizedek óta a legpontosabb intézet amelyik 4 éve is messze erős fidesz vezetést mért ilyenkor. Ezt mindenki tudja, a politikusok is, az itt kommentelgető fideszkárosultak is. Nyilván ott van a zabszem a seggetekben, ezért sivalkodtok, baloldali kutatóztok... Ha ez nem változik bőven benne van a pakliban egy 2/3-os Tisza győzelem. Persze ettől meg nyerhet a fidesz, kurva sok idő van még tavaszig. De hogy a valasztasi eredmény abszolút keteselyes ez tény. Amitől félni lehet hogy a rezsim nem adja át a hatalmat csalasra vagy vmi veszhelyzetre való hivatkozassal
Válasz erre
0
0
statiszta
•••
2026. január 14. 13:05 Szerkesztve
Kíváncsi vagyok a DK, a Kétfarkú visszalép-e. Ha nem akkor még ők sem veszik be és a szétszavazás miatt ebből katasztrófális ellenzéki bukta lesz. Csak xolok, hogy a DK és Tisza nem csak jobboldalon elutasított és megosztó, a Kétfarkúnak meg nincs esélye összefogó erőként megjelenni, mert vidéken nem létezik.
Válasz erre
0
0
dejavu
2026. január 14. 13:00
mlotta 2026. január 14. 12:53 Vona Gábo Magyar Péterről : mivel szerettek új világrendről beszélni, az is egy trend hogy a zabolátlanság, ostobaság egyáltalán nem kizáró ok: Bolsonaro, Milei, Gert Wilders, Trump.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!