Kilőtt a forint, szárnyal a MOL: remekeltek a magyarok, sokak örömére

A forint délelőtt erősödött, ebéd után gyengült, majd a nap végén ismét belehúzott.
Megint csúcsra futott a pesti parketten a BUX 121 129 pontnál, majd 120 816 közelében zárt, ami minimális emelkedés – írja a Világgazdaság. Mint írják, a forint ma is erősödött délelőtt, majd délután gyengült, aztán zárás előtt újra megjelentek a vásárlók. Tegnap is hasonló mintát láttunk a devizapiacon. Az OTP 37 750 forinton zárt, ami 1 százalékos csúszás.
A Mol 3500 forint felett is járt, végül majd 3 százalékot pattant. A Richter 10 350 forinton zárt, félszázalékos pluszban. A 4iG 4325 forintig csúszott, bő 1 százalékot szánkázva.
Reggel 386,3 közeléből startolt az euró-forint árfolyama. Majd több hullámban 385,3 közelébe süllyedt a kurzus. 13:30 körül jött a fordulat, s a jegyzés meredeken 386 fölé emelkedett.
Míg felfelé tekintve az ellenállás változatlanul 387,40-nél látható, melyet a 388,50-es szint követ.
Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP