Ft
Ft
1°C
-3°C
Ft
Ft
1°C
-3°C
01. 23.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 23.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
one magyarország molnár martin Forma-1-es 4ig

Már a hazai nagyvállalatok is beszálltak az egyre sikeresebb fiatal magyar autóversenyző támogatásába

2026. január 22. 22:08

Molnár Martin kategóriát vált, az autóversenyző Forma-1 felé vezető útjához stratégiai partnerként járul hozzá a One és a 4iG.

2026. január 22. 22:08
Molnár Martin

A brit Forma–4-ben töltött két szezonja után Molnár Martin kategóriát vált, és a brit Forma–3-nak számító GB3-ban indul a 2026-os idényben. A 4iG csoporttal és a One Magyarországgal kötött stratégiai együttműködés meghosszabbítása újabb fontos mérföldkő a fiatal versenyző pályafutásában. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ennek köszönhetően a brit F4 tavalyi összetett harmadik helyezettje az elmúlt három év bajnok pilótáját adó, az utóbbi két szezonban a csapatbajnoki címet is megnyerő Rodin Motorsportnál versenyezhet – írja a Világgazdaság.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián
Tovább a cikkhezchevron

Martin már tavaly ősszel megkezdte az ismerkedést új csapatával és összesen öt helyszínen tesztelt, a teljesítményével pedig rögtön az első teszt során meglepte mind a Rodin mérnökeit, mind Kiss Pál Tamást, a Martin pályafutását egyengető Motorsport Talent Management (MOTAM) sportszakmai vezetőjét, hiszen azonnal ráérzett az F4-esnél jóval erősebb és gyorsabb GB3-as autóra – jelentette be sajtótájékoztatóján a One Magyarország.

Noha a magyar versenyző számára minden új lesz, a brit F4-gyel ellentétben a GB3-ban nem lesz tanulóéve, a tervek szerint ugyanis egy szezont fog eltölteni ebben a bajnokságban, és ha minden jól megy, akkor 2027-ben továbblép az F1-es hétvégék betétfutamaként rendezett FIA F3-ba – részletezte a Világgazdaság.

Nyitókép: Világgazdaság/One Magyarország

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jump-ing
•••
2026. január 23. 06:02 Szerkesztve
3 gondom adódik.: Egy, Orrbánc nem férne bele, Kettő, de ha mégis akkor azt nem mozdulna meg alatta, Három, hiába kapott jogosítványt, nem is tud vezetni... (+a kormányt pedig görcsösen fogja és nem is ereszti)
Válasz erre
0
0
simakutya
2026. január 22. 23:27
Úgy emlékszem hogy Kis Pál Tamás lehetett az aki KB 1 évtizede szintén Angliában versenyzett a F3-ban egész szép eredményei voltak akár feljebb is léphetett volna a Forma 3000-be,de pénz híján kiszállt a formaversenyzésből mert esélye sem volt hogy annyi pénzt szerezzen amivel beszállhat egy f3000-es atóba ami a forma 1 előszobája,és rallyl-crossra váltott és Magyarországon folytatta .A 2010 -es évek elején tudjuk mennyi tőkeerős magyar cég volt a gyurcsány és a libsik ámokfutása után. Martin még elég messze van a forma 1-től ,sok sikert neki! De lehet rosszul emlékszem a név kapcsán.
Válasz erre
1
1
Kar-6-Alom
2026. január 22. 23:01
Drukkolok a fiatalembernek, de ha mégsem lesz sikeres, a tehetsége nem éri el az F1 szintjét, akkor könyörgöm ne csináljunk belőle Baumgartner Zsoltit! Ne égessünk el milliárdokat azért, hogy legyen egy rendszeresen lekörözött magyar sereghajtó az F1-ben!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!