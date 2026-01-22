Már a hazai nagyvállalatok is beszálltak az egyre sikeresebb fiatal magyar autóversenyző támogatásába

Noha a magyar versenyző számára minden új lesz, a brit F4-gyel ellentétben a GB3-ban nem lesz tanulóéve, a tervek szerint ugyanis egy szezont fog eltölteni ebben a bajnokságban, és ha minden jól megy, akkor 2027-ben továbblép az F1-es hétvégék betétfutamaként rendezett FIA F3-ba – részletezte a Világgazdaság.

Nyitókép: Világgazdaság/One Magyarország