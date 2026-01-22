Már a hazai nagyvállalatok is beszálltak az egyre sikeresebb fiatal magyar autóversenyző támogatásába

Szenzáció: magyar tinitől hangos az F1
Egy fiatal magyar versenyző is rajthoz áll a silverstone-i versenyhétvégén.
Molnár Martin kategóriát vált, az autóversenyző Forma-1 felé vezető útjához stratégiai partnerként járul hozzá a One és a 4iG.
A brit Forma–4-ben töltött két szezonja után Molnár Martin kategóriát vált, és a brit Forma–3-nak számító GB3-ban indul a 2026-os idényben. A 4iG csoporttal és a One Magyarországgal kötött stratégiai együttműködés meghosszabbítása újabb fontos mérföldkő a fiatal versenyző pályafutásában.
Ennek köszönhetően a brit F4 tavalyi összetett harmadik helyezettje az elmúlt három év bajnok pilótáját adó, az utóbbi két szezonban a csapatbajnoki címet is megnyerő Rodin Motorsportnál versenyezhet – írja a Világgazdaság.
Martin már tavaly ősszel megkezdte az ismerkedést új csapatával és összesen öt helyszínen tesztelt, a teljesítményével pedig rögtön az első teszt során meglepte mind a Rodin mérnökeit, mind Kiss Pál Tamást, a Martin pályafutását egyengető Motorsport Talent Management (MOTAM) sportszakmai vezetőjét, hiszen azonnal ráérzett az F4-esnél jóval erősebb és gyorsabb GB3-as autóra – jelentette be sajtótájékoztatóján a One Magyarország.
Noha a magyar versenyző számára minden új lesz, a brit F4-gyel ellentétben a GB3-ban nem lesz tanulóéve, a tervek szerint ugyanis egy szezont fog eltölteni ebben a bajnokságban, és ha minden jól megy, akkor 2027-ben továbblép az F1-es hétvégék betétfutamaként rendezett FIA F3-ba – részletezte a Világgazdaság.
Nyitókép: Világgazdaság/One Magyarország