macedónia 4ig csoport nyugat - balkán one macedonia balkán 4ig

Átszakadt egy komoly gát: rohamosan terjeszkedik a magyar cég a Balkánon

2026. január 15. 14:47

Tovább terjeszkedik a budapesti székhelyű, magyar többségi tulajdonú cég, amely Magyarország és a nyugat-balkáni régió vezető távközlési és infokommunikációs csoportja.

2026. január 15. 14:47
null

A One Macedonia, a 4iG Csoport telekommunikációs leányvállalata nyerte Észak-Macedónia országos 5G frekvenciapályázatát – közölte a 4iG Csoport szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a macedón Elektronikus Hírközlési Ügynökség (AEK), az Észak-Macedónia elektronikus hírközlési piacát felügyelő szabályozó hatóság jelentette be, hogy az országos 5G frekvenciapályázatának nyertese a One Macedonia. 

A döntés megnyitja az utat az ország első, teljes lefedettségű, önálló (standalone) 5G hálózatának kiépítése előtt.

A pályázati eljárás eredményeként a One Macedonia jogosultságot szerzett a régió egyik legkorszerűbb és legbiztonságosabb 5G standalone (5G SA) hálózatának kiépítésére és üzemeltetésére. 

A társaság korábbi tájékoztatása szerint a projekt megvalósításának egyik pillére az Ericssonnal kötött előzetes stratégiai együttműködési megállapodás, amely az új infrastruktúra tervezésére, kialakítására és bevezetésére terjed ki.

Az 5G hálózat bevezetésének és a kereskedelmi szolgáltatások megkezdésének határideje 2027 márciusa. A hosszú távú fejlesztési ütemterv 2030-ig a városi térségek és a fő közlekedési útvonalak, valamint csomópontok teljes lefedését, 2032-ig pedig az országos nagysebességű internet-hozzáférés biztosítását irányozza elő.

A közleményben kiemelték: a fejlesztés célja, hogy a lakosság, az intézmények és a vállalkozások számára gyors, megbízható és magas szintű védelmet nyújtó mobilkapcsolatot biztosítson, összhangban az európai szabványokkal. 

Az új hálózat stabil és jövőorientált digitális infrastruktúrát teremt, amely ösztönzi az innovációt, és hozzájárul a hosszú távú gazdasági növekedéshez.

A közép-kelet-európai régió egyik meghatározó technológiai és távközlési vállalatcsoportjához, a 4iG Csoporthoz tartozó One Macedonia aktív szerepet vállal Észak-Macedónia digitális ökoszisztémájának fejlesztésében és az ország technológiai fejlődésének felgyorsításában. 

A nagyvállalat One márkanév alatt már jelen van a Nyugat-Balkán több piacán: Albániában vezetékes és mobil távközlési szolgáltatásokat nyújt, Montenegróban pedig mobilszolgáltatóként működik.

A budapesti székhelyű, magyar többségi tulajdonú 4iG Nyrt. Magyarország és a nyugat-balkáni régió vezető távközlési és infokommunikációs csoportja, a tudásalapú, digitális gazdaság egyik vezető vállalata. A vállalatcsoport több mint 8000 embert foglalkoztat. A 4iG dinamikus terjeszkedési stratégiája a magyarországi és a nyugat-balkáni távközlési piac meghatározó szereplőjévé emelte.

A 4iG Csoport a montenegrói ONE Crna Gora és az albán ONE Albania tulajdonosaként a Nyugat-Balkán egyik piacvezető távközlési-infokommunikációs szolgáltatója, vállalatai a két országban csaknem 2,2 millió lakossági és 400 ezer vállalati ügyfelet szolgálnak ki.

A 4iG a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriás kibocsátója. Részvényei szerdán 0,69 százalékos emelkedéssel, 4375 forinton zártak, árfolyamuk az utóbbi egy évben 994 és 4965 forint között változott.

Nyitókép: MTI/Róka László

