Átszakadt egy komoly gát: rohamosan terjeszkedik a magyar cég a Balkánon

A pályázati eljárás eredményeként a One Macedonia jogosultságot szerzett a régió egyik legkorszerűbb és legbiztonságosabb 5G standalone (5G SA) hálózatának kiépítésére és üzemeltetésére.

A társaság korábbi tájékoztatása szerint a projekt megvalósításának egyik pillére az Ericssonnal kötött előzetes stratégiai együttműködési megállapodás, amely az új infrastruktúra tervezésére, kialakítására és bevezetésére terjed ki.

Az 5G hálózat bevezetésének és a kereskedelmi szolgáltatások megkezdésének határideje 2027 márciusa. A hosszú távú fejlesztési ütemterv 2030-ig a városi térségek és a fő közlekedési útvonalak, valamint csomópontok teljes lefedését, 2032-ig pedig az országos nagysebességű internet-hozzáférés biztosítását irányozza elő.

A közleményben kiemelték: a fejlesztés célja, hogy a lakosság, az intézmények és a vállalkozások számára gyors, megbízható és magas szintű védelmet nyújtó mobilkapcsolatot biztosítson, összhangban az európai szabványokkal.