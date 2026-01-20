Küszöbön a nagy megállapodás: ezzel minden magyar csak nyerhet

céljuk, hogy mérhető eredményeket hozó, hosszú távon is fenntartható partnerségeket alakítsanak ki.

A tárgyalások során külön hangsúlyt kaptak azok az ágazatok, amelyek napjainkban meghatározó szerepet játszanak a gazdaság átalakulásában.

Ezek között említette a távközlést, a digitális infrastruktúra fejlesztését, valamint az innovációt és a technológiai fejlődést.

Emellett szó esett olyan vállalatok összekapcsolásáról is, amelyek új értéket teremthetnek a szerb gazdaság számára.

Vučić hangsúlyozta: a jelenlegi kihívásokkal teli nemzetközi környezetben kiemelten fontos a bizalomra épülő együttműködés, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy Szerbia olyan országgá váljon, ahol az üzleti ötletek munkahelyekké és hosszú távú gazdasági növekedéssé alakulnak.