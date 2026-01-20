Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
4ig csoport vučić jászai gellért világgazdasági fórum

Küszöbön a nagy megállapodás: ezzel minden magyar csak nyerhet

2026. január 20. 16:25

Aleksandar Vučić Jászai Gellérttel, a 4iG csoport elnökével tárgyalt.

2026. január 20. 16:25
null

Aleksandar Vučić szerb elnök a davosi Világgazdasági Fórum keretében találkozott Jászai Gellérttel, a 4iG csoport elnökével és Magyarország nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztéséért felelős nagykövetével – derült ki az államfő Instagram-bejegyzéséből.

A megbeszélés középpontjában a szerb–magyar gazdasági együttműködés további erősítése állt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A szerb államfő közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint a felek konkrét lehetőségekről tárgyaltak, amelyek új beruházások és közös projektek révén járulhatnak hozzá a két ország gazdasági kapcsolatainak elmélyítéséhez. Vučić kiemelte: 

céljuk, hogy mérhető eredményeket hozó, hosszú távon is fenntartható partnerségeket alakítsanak ki.

A tárgyalások során külön hangsúlyt kaptak azok az ágazatok, amelyek napjainkban meghatározó szerepet játszanak a gazdaság átalakulásában. 

Ezek között említette a távközlést, a digitális infrastruktúra fejlesztését, valamint az innovációt és a technológiai fejlődést. 

Emellett szó esett olyan vállalatok összekapcsolásáról is, amelyek új értéket teremthetnek a szerb gazdaság számára.

Vučić hangsúlyozta: a jelenlegi kihívásokkal teli nemzetközi környezetben kiemelten fontos a bizalomra épülő együttműködés, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy Szerbia olyan országgá váljon, ahol az üzleti ötletek munkahelyekké és hosszú távú gazdasági növekedéssé alakulnak.

Nyitókép: Instagram / Aleksandar Vučić

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. január 20. 17:05
h040183 Volt itt nagyhatalma az itteni országoknak, csak aztán azt az Entente feldarabolta. Aztán még tovább aprózták az itteni apró országokat 1990. után. Az általad javasolt összedolgozás módszer azért nem működik, mert ha egy nagyhatalom cége be akar fektetni a térségbe, akkor az itteni országok a saját anyjukat is eladnák, hogy megszerezzék a beruházást. Az itteni apró országoknak sohasem lesz fontosabb a kapcsolat és az együttműködés egymással, mint a nagyobb hatalmakkal, ideértve még csak Németországot is. Egy német autógyárért azonnal és lelkiismeret furdalás nélkül hátba szúrják egymást. Csak az a módszer működne, ha az itteni országok egy államba, pl. egy konföderációba tömörülnének. De a sem biztos, lásd Csehszlovákia és Jugoszlávia tapasztalatait. A nagyobb hatalmaknak és az EU-nak is az a jó, ha minél több, minél apróbb ország van ebben a térségben. Úgy egyiknek sincsen számottevő befolyása és könnyen ki lehet játszani azokat egymással szemben.
Válasz erre
0
1
akitiosz
2026. január 20. 16:57
Ez a 4IG csoport nem valami közpénzes cég?
Válasz erre
0
1
Héja
2026. január 20. 16:53
Jászai sikere magyar siker. Gratula!
Válasz erre
3
0
h040183
2026. január 20. 16:45
Nagyhatalmak közé szorított kis országok csak akkor prosperálhatunk, ha nem egymás marjuk, hanem összedolgozunk! Kár hogy ritkán adatnak olyan vezetők, akik ezt felismerik! Hajrá Magyarország, hajrá Szerbia! (Vízilabda meccsen egyértelműen HAJRÁ MAGYARORSZÁG!)
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!