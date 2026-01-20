Küszöbön a nagy megállapodás: ezzel minden magyar csak nyerhet

Putyin kulcsembere is megemelte a kalapját Magyarország előtt: Oroszország is megütötte a főnyereményt
Szergej Lavrov kijelentette, hogy a Mol szerbiai NIS olajfinomítóban való részesedésszerzése Oroszország számára is előnyös lehet.
Aleksandar Vučić Jászai Gellérttel, a 4iG csoport elnökével tárgyalt.
Aleksandar Vučić szerb elnök a davosi Világgazdasági Fórum keretében találkozott Jászai Gellérttel, a 4iG csoport elnökével és Magyarország nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztéséért felelős nagykövetével – derült ki az államfő Instagram-bejegyzéséből.
A megbeszélés középpontjában a szerb–magyar gazdasági együttműködés további erősítése állt.
A szerb államfő közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint a felek konkrét lehetőségekről tárgyaltak, amelyek új beruházások és közös projektek révén járulhatnak hozzá a két ország gazdasági kapcsolatainak elmélyítéséhez. Vučić kiemelte:
céljuk, hogy mérhető eredményeket hozó, hosszú távon is fenntartható partnerségeket alakítsanak ki.
A tárgyalások során külön hangsúlyt kaptak azok az ágazatok, amelyek napjainkban meghatározó szerepet játszanak a gazdaság átalakulásában.
Ezek között említette a távközlést, a digitális infrastruktúra fejlesztését, valamint az innovációt és a technológiai fejlődést.
Emellett szó esett olyan vállalatok összekapcsolásáról is, amelyek új értéket teremthetnek a szerb gazdaság számára.
Vučić hangsúlyozta: a jelenlegi kihívásokkal teli nemzetközi környezetben kiemelten fontos a bizalomra épülő együttműködés, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy Szerbia olyan országgá váljon, ahol az üzleti ötletek munkahelyekké és hosszú távú gazdasági növekedéssé alakulnak.
