putyin szergej lavrov nis szerbia mol oroszország

Putyin kulcsembere is megemelte a kalapját Magyarország előtt: Oroszország is megütötte a főnyereményt

2026. január 20. 15:02

Szergej Lavrov kijelentette, hogy a Mol szerbiai NIS olajfinomítóban való részesedésszerzése Oroszország számára is előnyös lehet.

null

Az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov kedden kijelentette, hogy a Mol szerbiai NIS olajfinomítóban való részesedésszerzése Oroszország számára is előnyös lehet – írta a Reuters.

Szerbia energiaügyi minisztere, Dubravka Đedović Handanović hétfőn közölte, hogy az orosz Gazprom Nyefty előzetes megállapodást kötött többségi részesedésének értékesítéséről a Mol-al.

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
A tranzakcióval a magyar olajipari vállalat 56,15 százalékos tulajdonrészt szerzett a szerb NIS-ben. Az átrendeződés részeként az Egyesült Arab Emírségekhez köthető befektetők is részesedést szerezhetnek, miközben Szerbia szintén növeli  tudta állami tulajdonának hányadát. A tulajdonosi szerkezet átalakulása kulcsfontosságú feltétele annak, hogy a vállalat működése tovább folytatódhasson az amerikai szankciók árnyékában.

Szerb információik szerint a tulajdonosváltással párhuzamosan a termelés is újraindult: vasárnap, közel két hónapos leállást követően ismét megkezdte működését a pancsovai olajfinomító.

Nyitókép: TATYANA MAKEYEVA / AFP

akitiosz
2026. január 20. 22:39
"Mol-al" Ez milyen nyelven van?
akitiosz
2026. január 20. 22:38
"részesedésszerzése" Szép szó. Hoppá vajon ki tudja mondani?
Dixtroy
2026. január 20. 22:04
"Szergej Lavrov kedden kijelentette, hogy a Mol szerbiai NIS olajfinomítóban való részesedésszerzése Oroszország számára is előnyös lehet" Hmm, hát most adták el, mert muszáj volt, mi a franc előnyös ebben?
Ergit
2026. január 20. 17:25
Amikor az EU kijátssza a saját szankcióit, akkor azt mi is megtehetjük és persze a szerbek is....
