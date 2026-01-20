Putyin kulcsembere is megemelte a kalapját Magyarország előtt: Oroszország is megütötte a főnyereményt

A szerbek bejelentették: A Mol megvásárolta a NIS-t
Szerb sajtóinformációk szerint a Mol megkötötte a NIS megvásárlásáról szóló üzletet.
Szergej Lavrov kijelentette, hogy a Mol szerbiai NIS olajfinomítóban való részesedésszerzése Oroszország számára is előnyös lehet.
Az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov kedden kijelentette, hogy a Mol szerbiai NIS olajfinomítóban való részesedésszerzése Oroszország számára is előnyös lehet – írta a Reuters.
Szerbia energiaügyi minisztere, Dubravka Đedović Handanović hétfőn közölte, hogy az orosz Gazprom Nyefty előzetes megállapodást kötött többségi részesedésének értékesítéséről a Mol-al.
Ezt is ajánljuk a témában
Szerb sajtóinformációk szerint a Mol megkötötte a NIS megvásárlásáról szóló üzletet.
A tranzakcióval a magyar olajipari vállalat 56,15 százalékos tulajdonrészt szerzett a szerb NIS-ben. Az átrendeződés részeként az Egyesült Arab Emírségekhez köthető befektetők is részesedést szerezhetnek, miközben Szerbia szintén növeli tudta állami tulajdonának hányadát. A tulajdonosi szerkezet átalakulása kulcsfontosságú feltétele annak, hogy a vállalat működése tovább folytatódhasson az amerikai szankciók árnyékában.
Szerb információik szerint a tulajdonosváltással párhuzamosan a termelés is újraindult: vasárnap, közel két hónapos leállást követően ismét megkezdte működését a pancsovai olajfinomító.
Nyitókép: TATYANA MAKEYEVA / AFP