Putyin kulcsembere is megemelte a kalapját Magyarország előtt: Oroszország is megütötte a főnyereményt

Az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov kedden kijelentette, hogy a Mol szerbiai NIS olajfinomítóban való részesedésszerzése Oroszország számára is előnyös lehet – írta a Reuters.

Szerbia energiaügyi minisztere, Dubravka Đedović Handanović hétfőn közölte, hogy az orosz Gazprom Nyefty előzetes megállapodást kötött többségi részesedésének értékesítéséről a Mol-al.