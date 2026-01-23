Robert C. Castel: Davos – a régi világrend utolsó felvonása (VIDEÓ)

Új epizóddal jelentkezett a Magyar Nemzet politikai műsora, a Front. A podcastban Robert C. Castel, a lap főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója arról beszélt, hogy a davosi Világgazdasági Fórumon változott a politikai hangsúly: szerinte Donald Trump napirendje megerősödött, miközben Ukrajna ügye kevesebb figyelmet kapott.

Az elemző értékelte az európai mozgásteret, a békekezdeményezéseket, a fronthelyzetet, valamint az amerikai stratégiai lépéseket is.