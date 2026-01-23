„Szégyenteljes, teljességgel nevetséges” – durván kiakadtak Európa vezető hatalmában, kegyetlenül nekiestek Trumpnak

A brit miniszterelnök és kormányának több tagja, valamint az ellenzék vezetője is elítélte pénteken Donald Trump amerikai elnök nyilatkozatait, amelyek szerint az afganisztáni háború idején az európai NATO-erők katonái „a tűzvonaltól távol” állomásoztak.

Trump a héten rendezett davosi Világgazdasági Fórumon többször is kijelentette, hogy a NATO „soha nem sietett az Egyesült Államok segítségére”, amikor erre szükség lett volna, majd a Fox News amerikai hírtelevíziónak adott interjúban úgy fogalmazott: az Egyesült Államok „soha nem kért semmit” a többi NATO-országtól, és bár ezek az országok „azt állítják, hogy küldtek néhány katonát Afganisztánba, ezek a katonák valamelyest a háttérben maradtak, a fronttól kissé távolabb”.