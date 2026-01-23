Ft
nato egyesült államok donald trump európa Nagy Britannia

„Szégyenteljes, teljességgel nevetséges” – durván kiakadtak Európa vezető hatalmában, kegyetlenül nekiestek Trumpnak

2026. január 23. 18:28

Kiverte a biztosítékot az amerikai elnök kijelentése.

2026. január 23. 18:28
null

A brit miniszterelnök és kormányának több tagja, valamint az ellenzék vezetője is elítélte pénteken Donald Trump amerikai elnök nyilatkozatait, amelyek szerint az afganisztáni háború idején az európai NATO-erők katonái „a tűzvonaltól távol” állomásoztak.

Trump a héten rendezett davosi Világgazdasági Fórumon többször is kijelentette, hogy a NATO „soha nem sietett az Egyesült Államok segítségére”, amikor erre szükség lett volna, majd a Fox News amerikai hírtelevíziónak adott interjúban úgy fogalmazott: az Egyesült Államok „soha nem kért semmit” a többi NATO-országtól, és bár ezek az országok „azt állítják, hogy küldtek néhány katonát Afganisztánba, ezek a katonák valamelyest a háttérben maradtak, a fronttól kissé távolabb”.

A 2001. szeptember 11-i amerikai terrortámadás-sorozat után az Egyesült Államok a NATO történetében először és azóta is példátlan módon aktiválta az észak-atlanti szövetség szerződésének ötödik cikkelyét, amely a kollektív védelemről szól, rögzítve, hogy ha a NATO egyik tagállamát fegyveres támadás éri, azt a szövetség úgy tekinti, hogy az összes többi tagállamot is támadás érte.

Keir Starmer brit miniszterelnök szóvivője Trump nyilatkozataira reagálva pénteken kijelentette: az amerikai elnöknek „nem volt igaza”, amikor kicsinyíteni próbálta a NATO-erők, köztük a brit katonák afganisztáni szerepvállalását.

A szóvivő hangsúlyozta: Afganisztánban a brit fegyveres erők az amerikai és a többi szövetséges hadsereggel vállvetve vettek részt harci cselekményekben, amelyekben 457 brit katona vesztette életét, sokan pedig maradandó sérüléseket szenvedtek.

A munkáspárti brit kormányfő szóvivője szerint a brit katonák és a többi NATO-ország katonái a kollektív biztonság szolgálatában, az egyik szövetséges országot ért támadásra válaszul hozták meg ezt az áldozatot.

John Healey brit védelmi miniszter az X-en közzétett pénteki bejegyzésében kiemelte, hogy a NATO 5. cikkelyét eddig csak egyszer aktiválták, akkor, amikor Nagy-Britannia és a NATO-szövetségesek eleget tettek az Egyesült Államok segítségkérésének.

Healey is hangsúlyozta, hogy az afganisztáni harcokban több mint 450 brit katona esett el, és „rájuk hősként kell emlékezni”.

Alistair Carns, a fegyveres erőkért felelős védelmi minisztériumi államtitkár – aki a királyi tengerészgyalogság ezredeseként ötször szolgált az afganisztáni tűzvonalban – az X-re feltöltött videóüzenetében „szégyenteljesnek” és „teljességgel nevetségesnek” minősítette az amerikai elnök azon kijelentését, hogy az Egyesült Államoknak soha nem volt szüksége a NATO segítségére, és a NATO-erők az afganisztáni fronttól távol állomásoztak.

Carns hangsúlyozta, hogy személyesen is harcolt Afganisztánban amerikai katonákkal vállvetve. 

Vérünket hullattuk, és sokan közülünk nem tértek haza” 

– fogalmazott a londoni védelmi tárca államtitkára.

Carns egy másik videót is feltöltött az X-re, amelyen ő látható, amint egy heves afganisztáni összecsapásban tüzet vezényel osztagának.

Kemi Badenoch, az ellenzéki Konzervatív Párt vezetője szintén szégyenteljesnek nevezte Trump kijelentéseit, és úgy fogalmazott pénteki nyilatkozatában, hogy az amerikai elnök „túl sok óvatlan kijelentést tesz, és nyilvánvalóan nincs fogalma” az Afganisztánban történtekről.

Badenoch szerint nem szabad megengedni „ilyen odavetett nyilatkozatokat”, mert ezek gyengítik a NATO-szövetséges országok kapcsolatrendszerét.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller

figyelő4322
2026. január 23. 22:07
Trump sakkozik ezekkel a 🤡 ajrópai libernyákokkal, és persze LEGALÁBB 4 lépéssel előttük jár. Hülyét csinál belőlük, ők meg persze minden segítséget megadnak ehhez! Hiszen azokat a vezető politikusokat nem az eszükért jelölték vezető posztokra... A játék valszeg arra megy ki, hogy ilyen ostobaságokra koncentráljanak, ne pedig a nemzetközi nagypolitikára. Tehát főleg azért, hogy elvonja a figyelmüket Ukrajnáról és Közép- Európa keleti részeiről, mint pl. Magyarország. Mintha egy cirkuszban körös- körül rohangálnának a pódiumon! Szerencsétlen, fogalmatlan, ostoba tökfilkók... Európa szégyene mind.
Válasz erre
3
0
figyelő4322
2026. január 23. 22:00
Trump nagyon jól tudja, hogy ezek a nyugat- európai országok lényegében az utolsókat rúgják ebben a most még európai formájukban. Vagyis: LEGKÉSŐBB a század végére, de egyes számítások szerint jóval előbb megszűnnek az Európai Civilizáció része lenni. Hogy pontosan milyenek lesznek, az ma még nem egészen világos. Logikailag valamiféle 'igazhitű 🙄😂' diktatúrává, sharia társadalommá válnak. Az mindenesetre 100%-ig biztos, hogy egy mai ember számára felismerhetetlenek lennének!
Válasz erre
3
0
Picnic Niki
2026. január 23. 21:56
Trumpot még a saját rokonai is habókosnak tartották. Egy ilyen futóbolond a világ legerősebb államának vezetője, az meg szégyen. OV meg ettől reméli az aranykort. Na, akkor ő se 100-as. Madarat tolláról...
Válasz erre
0
3
akitiosz
2026. január 23. 21:24
A NATO a hibás, amiért a tálibok legyőzték az amerikaiakat. :-)
Válasz erre
0
0
