Ft
Ft
1°C
-3°C
Ft
Ft
1°C
-3°C
01. 23.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 23.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
irán hadiflotta egyesült államok washington donald trump

Kinyílhatnak a pokol kapui: Trump közölte, hatalmas amerikai hadiflotta tart Irán felé

2026. január 23. 08:39

„Nagyon sok hajónk megy abba az irányba, biztos, ami biztos...” – jelentette be az amerikai elnök.

2026. január 23. 08:39
null

„Hatalmas” amerikai hadiflotta tart Irán felé – jelentette be Donald Trump amerikai elnök, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy nem lesz szükség a hajók bevetésére.

„Nagyon sok hajónk megy abba az irányba, biztos, ami biztos... Inkább nem szeretném, ha bármi történne, de szorosan figyelemmel követjük őket (Iránt)” – szögezte le Trump a Davosból az Egyesült Államokba tartó elnöki különgép (Air Force One) fedélzetén helyi idő szerint csütörtökön.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián
Tovább a cikkhezchevron

Hajókövetési adatok szerint az Abraham Lincoln amerikai romboló és másik három hadihajó valóban a közel-keleti térség felé tart.

Trump elmondta azt is, hogy „nagyon hamar” életbe lép az a 25 százalékos vám, amellyel Washington az Iránnal üzletelő országokat sújtaná.

Az elnök többször helyezett kilátásba Irán elleni csapásokat, amiért a síita állam hatóságai aránytalan mértékben léptek fel a december végén kirobbant, országosra duzzadt kormányellenes tüntetések résztvevői ellen. A múlt héten mindazonáltal enyhült Trump Teheránnal szemben alkalmazott hangvétele amiatt, hogy szerinte az iráni vezetés leállította a tiltakozások során letartóztatottak kivégzését. Ezzel kapcsolatban Trump az elnöki gép fedélzetén adott nyilatkozatában azt mondta, hogy Teherán csaknem 840 akasztást halasztott el az ő hatására.

Mondtam nekik: ha felakasztjátok azokat az embereket, keményebb csapást kaptok, mint valaha”

– szögezte le, kiemelve, hogy a tervezett csapások erősebbek lennének az iráni nukleáris létesítményekre tavaly júniusban mért csapásoknál is.

Az iráni Forradalmi Gárda főparancsnoka ugyanakkor arra figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy a testület „a ravaszon tartja az ujját”.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: Celal Gunes / ANADOLU / Anadolu via AFP

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Oldalkosár
2026. január 23. 12:54
molga8 2026. január 23. 12:27 "Az a sok százezer iráni nem mind Moszad ügynök." Persze, hogy nem, de nem is erről van szó. Felőlem bármikor megbukhat az iráni fanatikus iszlamista rezsim, ha annak hátterében nem Izrael és az USA áll, hanem tisztán az iráni lakosság önerejéből megy végbe (felnevet). Apropó: ENSZ. Tényleg libsik irányítják a világszervezetet, amiben ott van rengeteg muzulmán, meg egy csomó, Kína által felvásárolt afrikai állam? Tényleg annyival el lehet intézni az ENSZ-t, hogy "libsi"? Nem inkább arról van szó, hogy a szuperhatalmi képességeibe beleőrölő akarnok képtelen elfogadni, hogy ott nem ő irányít? Hogy van 193 ország és - még ha szuperhatalom is - az Egyesült Államok ezek között csak egy, és ott van Kína is jelentős befolyással? Ha valamit nem tudsz befolyásolni, totális kontroll alatt tartani: tüntesd el. Ez a trump-i logika. És hogy jön ez ide? Mert ugyanez van Irán kapcsán is. Nincs amerikai ellenőrzés alatt, és ez a sárga képűt kibaszottul zavarja.
Válasz erre
0
0
Oldalkosár
2026. január 23. 12:34
Békehéja.
Válasz erre
0
0
molga8
2026. január 23. 12:27
Irán a sátánista globalista libsik új palesztinája. Je suis Ajatollah! Slava Irani! Az ne zavarjon titeket, hogy egy középkori mélybarbár iszlamista gyilkos diktátor védtek, aki ezreket öletett meg a fegyvertelen! tüntetőkből. És nem, bocs, de kurvául nem érdekel, ha a Moszad szervezte. Az a sok százezer iráni nem mind Moszad ügynök. Iránt meg kell menteni az iszlám karmai közül. Bárki, BÁRKI, aki ebben BÁRMIT tesz, az rendben van.
Válasz erre
0
0
nemturista
2026. január 23. 10:18
Figyelemfelhívásnak jó,de azért ez nem Venezuela...
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!