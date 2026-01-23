„A kis komédiás, akinek szűk környezetében lassan mindenki korrupt bűncselekmények gyanújába keveredik, a davosi Világgazdasági Fórumon azt bírta mondani, hogy »minden Viktor, aki európai pénzből él, és közben megpróbálja kiárusítani az európai érdekeket, megérdemel egy fejbe kólintást, és ha jól érzi magát Moszkvában, az nem azt jelenti, hogy hagynunk kellene, hogy az európai fővárosok kis Moszkvákká váljanak.«

Orbán Viktor a maga udvarias, visszafogott módján válaszolt, emlékeztetve a péniszzongoristát, hogy Magyarország jelentős mennyiségű áramot és üzemanyagot ad az úgynevezett Ukrajnának, és természetesen a háború elől menekülőket is segítjük.