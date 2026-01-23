Ft
zelenszkij világgazdasági fórum orbán viktor

Beszólt a kijevi parazita

2026. január 23. 08:20

Világrekordközeli pofátlanságot engedett meg magának Zelenszkij.

2026. január 23. 08:20
null
Ágoston Balázs
Ágoston Balázs
Demokrata

„A kis komédiás, akinek szűk környezetében lassan mindenki korrupt bűncselekmények gyanújába keveredik, a davosi Világgazdasági Fórumon azt bírta mondani, hogy »minden Viktor, aki európai pénzből él, és közben megpróbálja kiárusítani az európai érdekeket, megérdemel egy fejbe kólintást, és ha jól érzi magát Moszkvában, az nem azt jelenti, hogy hagynunk kellene, hogy az európai fővárosok kis Moszkvákká váljanak.«

Orbán Viktor a maga udvarias, visszafogott módján válaszolt, emlékeztetve a péniszzongoristát, hogy Magyarország jelentős mennyiségű áramot és üzemanyagot ad az úgynevezett Ukrajnának, és természetesen a háború elől menekülőket is segítjük.

Mi viszont nem vagyunk politikusok, sem diplomaták, ezért megtehetjük, hogy a végnapjait élő kis senki pimaszkodását a magunk vérmérséklete szerint értékeljük.”

Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

google-2
2026. január 23. 11:09
Ez a tetű az európai döntéshozók fejére nőtt. Nem vették észre, jól megfizették őket ezért, vagy hogyan történhetett ez meg?
Válasz erre
7
0
pandalala
2026. január 23. 11:04
hmmm, Volodi a picipata .... szegény ....
Válasz erre
3
0
csulak
2026. január 23. 10:18
nem erdekel az aranybudi orszaga
Válasz erre
5
0
iphone-13
2026. január 23. 10:08
RÉGÓTA MONDOM, HOGY HIDEGRE KELL TENNI A PATKÁNY ZSELÉT
Válasz erre
9
0
