Elszabadultak az indulatok Davosban: Orbán Viktor minden eddiginél határozottabban lépett fel Brüsszellel és Zelenszkijjel szemben
„Idáig jutottunk. Miközben Zelenszkij elnök fordítva ül a lovon, a brüsszeliek fizetnének, mint a katonatiszt.”
Világrekordközeli pofátlanságot engedett meg magának Zelenszkij.
„A kis komédiás, akinek szűk környezetében lassan mindenki korrupt bűncselekmények gyanújába keveredik, a davosi Világgazdasági Fórumon azt bírta mondani, hogy »minden Viktor, aki európai pénzből él, és közben megpróbálja kiárusítani az európai érdekeket, megérdemel egy fejbe kólintást, és ha jól érzi magát Moszkvában, az nem azt jelenti, hogy hagynunk kellene, hogy az európai fővárosok kis Moszkvákká váljanak.«
Orbán Viktor a maga udvarias, visszafogott módján válaszolt, emlékeztetve a péniszzongoristát, hogy Magyarország jelentős mennyiségű áramot és üzemanyagot ad az úgynevezett Ukrajnának, és természetesen a háború elől menekülőket is segítjük.
Mi viszont nem vagyunk politikusok, sem diplomaták, ezért megtehetjük, hogy a végnapjait élő kis senki pimaszkodását a magunk vérmérséklete szerint értékeljük.”
„Ukrajna-barát kormánya csak akkor lehet Magyarországnak, ha minket eltakarítanak az útból.”
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller