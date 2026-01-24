Elszabadult az EU bővítési biztosa: Az Unió egy békeprojekt, ezért Ukrajnának minél hamarabb csatlakoznia kell!

Feltették a legfontosabb kérdéseket Kapitány Istvánról – és rögtön mellétették a válaszokat is
A biztos hangsúlyozta, hogy az EU területén sosem volt háború, épp ezért kéne szerinte Ukrajnának csatlakoznia.
Az Európai Unió egy békeprojekt, amely soha nem engedte meg a háborút a saját területén, ezért Ukrajnának a lehető leghamarabb csatlakoznia kell a közösséghez – mondta Marta Kos bővítési biztos, írja a Kárpáthír. Hangsúlyozta, hogy Európában bár voltak háborúk, például a Balkánon, de az unióig sose terjedt.
Marta Kos hangsúlyozta, hogy az unió fő célja a béke, a szabadság, a jólét és a biztonság. Hozzátette, hogy hazájában is volt háborús helyzet, de az nem képezte az unió részét.
Éppen ezért fogadjuk be önöket [az ukránokat], amilyen gyorsan csak lehet”
– idézte a forrás a biztost.
A csatlakozási folyamatról Kos elmondta: Ukrajna jelentős haladást ért el a feltételek teljesítésében. A forrás kiemelte, hogy a bővítési jelentésben említett 68 reform közül 63-at már 100 százalékosan végrehajtott. A biztos elmondta, hogy ezek az intézkedések az állampolgárok jólétét is növelik.
Nyitókép forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet