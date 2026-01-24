Ft
01. 24.
szombat

Hírek
Vélemények
Hetilap
háború unió marta kos balkán ukrajna

Elszabadult az EU bővítési biztosa: Az Unió egy békeprojekt, ezért Ukrajnának minél hamarabb csatlakoznia kell!

2026. január 24. 14:13

A biztos hangsúlyozta, hogy az EU területén sosem volt háború, épp ezért kéne szerinte Ukrajnának csatlakoznia.

2026. január 24. 14:13
null

Az Európai Unió egy békeprojekt, amely soha nem engedte meg a háborút a saját területén, ezért Ukrajnának a lehető leghamarabb csatlakoznia kell a közösséghez – mondta Marta Kos bővítési biztos, írja a Kárpáthír. Hangsúlyozta, hogy Európában bár voltak háborúk, például a Balkánon, de az unióig sose terjedt.

Marta Kos hangsúlyozta, hogy az unió fő célja a béke, a szabadság, a jólét és a biztonság. Hozzátette, hogy hazájában is volt háborús helyzet, de az nem képezte az unió részét. 

Éppen ezért fogadjuk be önöket [az ukránokat], amilyen gyorsan csak lehet”

 – idézte a forrás a biztost.

A csatlakozási folyamatról Kos elmondta: Ukrajna jelentős haladást ért el a feltételek teljesítésében. A forrás kiemelte, hogy a bővítési jelentésben említett 68 reform közül 63-at már 100 százalékosan végrehajtott. A biztos elmondta, hogy ezek az intézkedések az állampolgárok jólétét is növelik.

Nyitókép forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet

 

 

lacika-985
2026. január 24. 17:47
Nem az UNIÓ nem egy békeprojekt hanem a bolsevikok második Szovjetuniója - csak sokkal rosszabb kivitelben ..
Kotucso
2026. január 24. 17:20
Én nem tudom hogyan szedték össze a világ legnagyobb állatait az Eu. vezetésére.
blf2
2026. január 24. 17:04
kinézetre is csonthülye liberál aljas buta némber,teljesen állat,mintha nem a földön élne
londonbaby
2026. január 24. 16:13
azt a buta picsát ..még a mosogatást se bíznám rá !!!
