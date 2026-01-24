Elszabadult az EU bővítési biztosa: Az Unió egy békeprojekt, ezért Ukrajnának minél hamarabb csatlakoznia kell!

Az Európai Unió egy békeprojekt, amely soha nem engedte meg a háborút a saját területén, ezért Ukrajnának a lehető leghamarabb csatlakoznia kell a közösséghez – mondta Marta Kos bővítési biztos, írja a Kárpáthír. Hangsúlyozta, hogy Európában bár voltak háborúk, például a Balkánon, de az unióig sose terjedt.

Marta Kos hangsúlyozta, hogy az unió fő célja a béke, a szabadság, a jólét és a biztonság. Hozzátette, hogy hazájában is volt háborús helyzet, de az nem képezte az unió részét.