„Örökké az emlékezetünkben” – megható poszttal emlékezett a Benfica Fehér Miklósra

Huszonkét éve, 2004. január 25-én hunyt el a Benfica magyar válogatott játékosa, Fehér Miklós. A győri nevelésű, később a Bragában és a Portónál is megforduló közönségkedvenc csatár a Vítoria Guimaraes elleni portugál bajnoki végén esett össze minden előzmény nélkül, hirtelen szívmegállás következtében. Fehérnél utóbb mérsékelt szívnagyobbodást állapítottak meg, az orvosok elkeseredett küzdelme ellenére sem sikerült megmenteni az életét – a mérkőzést a televízió élőben közvetítette, a pályán zokogó csapattársak és ellenfelek drámai pillanatai örökre beleégtek minden magyar és portugál sportkedvelő emlékezetébe. A Benfica vasárnap, a tragédia évfordulóján megható poszttal emlékezett közösségi oldalán Fehér Miklósra, egy fehér galamb kíséretében a következő üzenettel:

Fehér Miklós, örökké az emlékezetünkben”