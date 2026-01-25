Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
01. 25.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 25.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
benfica megemlékezés Fehér Miklós

„Örökké az emlékezetünkben” – megható poszttal emlékezett a Benfica Fehér Miklósra

2026. január 25. 16:09

22 éve hunyt el tragikus hirtelenséggel a közönségkedvenc magyar futballista. Fehér Miklóst soha nem feledik el Lisszabonban sem.

2026. január 25. 16:09
null

Huszonkét éve, 2004. január 25-én hunyt el a Benfica magyar válogatott játékosa, Fehér Miklós. A győri nevelésű, később a Bragában és a Portónál is megforduló közönségkedvenc csatár a Vítoria Guimaraes elleni portugál bajnoki végén esett össze minden előzmény nélkül, hirtelen szívmegállás következtében. Fehérnél utóbb mérsékelt szívnagyobbodást állapítottak meg, az orvosok elkeseredett küzdelme ellenére sem sikerült megmenteni az életét – a mérkőzést a televízió élőben közvetítette, a pályán zokogó csapattársak és ellenfelek drámai pillanatai örökre beleégtek minden magyar és portugál sportkedvelő emlékezetébe. A Benfica vasárnap, a tragédia évfordulóján megható poszttal emlékezett közösségi oldalán Fehér Miklósra, egy fehér galamb kíséretében a következő üzenettel: 

Fehér Miklós, örökké az emlékezetünkben”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: SL Benfica

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A választásokat is befolyásolhatja: ez a közös Magyar Péter „legfontosabb” igazolásaiban

A választásokat is befolyásolhatja: ez a közös Magyar Péter „legfontosabb” igazolásaiban
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lististerc
2026. január 25. 17:21
Volt szerencsém eljutni a Benfica stadionjába. A márkaboltban amikor megtudták, magyar vagyok, azonnal őt emlegették."Szép pálya állt volna előtte" - ez volt a közös vélekedés. Tényleg nem felejtették el.
Válasz erre
3
0
renoman
2026. január 25. 16:23
Borzasztó egy nap volt. Nyugodj békében.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!