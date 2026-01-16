Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 16.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
iron maiden zombi horror Ralph Fiennes Danny Boyle

Ralph Fiennes főszereplésével elkészült minden idők legjobb Iron Maiden-klipje – és az év meglepetésfilmje is

2026. január 16. 09:18

Végtelenül abszurd, zsigeri, de közben olykor vicces, mélyen emberi és még filozofikus is. Valószínűleg senki nem számított rá, de a 28 évvel később – A csonttemplom a franchise legkiválóbb darabja.

2026. január 16. 09:18
null
Német Dániel

Essünk gyorsan túl a franchise történelmén! Danny Boyle, a Trainspotting akkoriban ünnepelt rendezője mindenkit meglepett, amikor a tőle megszokott groteszk humorú drámák után egy zombifilmmel jelentkezett, ugyanis a zsáner akkoriban sem volt túl nagy becsben tartva. És képes volt ebben is újat mutatni: aki látta a 28 nappal későbbet, nem felejti azokat a képsorokat, amelyekben Cillian Murphy egyedül bolyong London totálisan kihalt utcáin. Amikor pedig megjelentek az élőhalottak, azok nem csoszogva közeledtek felé, hanem rohantak, mint az őrültek – a sportosabb megelevenedett holtak tekintetében ugyan A kaptár fél évvel megelőzte, de azért az minőségben egészen más kategóriát képviselt és nem jó értelemben. Ami miatt viszont talán a leginkább letaglózta a közönséget, hogy ugyan George A. Romero klasszikusaiból is kiderült, de Boyle talán még hatásosabban ábrázolta:

az emberek sokkal gonoszabbak, mint a pusztán az ösztöneik által hajtott vérszomjas hullák. 

28 évvel később – A csonttemplom
28 évvel később – A csonttemplom (Forrás: Intercom)

A 2010-ben érkező folytatás, a már Juan Carlos Fresnadillo rendezésében született 28 héttel később szintén nem volt rossz, de közel sem ütött akkorát, jegelték is a sztorit jó sokáig, aztán a menet közben a Gettómilliomossal Oscar-díjassá vált Boyle tavaly új epizóddal jelentkezett. A 28 évvel később pedig gyönyörűen teljesített a kasszáknál, és ugyan ezúttal nem sikerült megreformálni a műfajt, annak különböző, máshonnan ismerős elemeit ügyesen gyúrta össze. A sztoriban egy elszeparáltan élő kolóniából egy tizenéves fiú megszökik, hogy a mindenki által őrültnek vélt orvost felkeresse, hátha megmentheti a haldokló édesanyját. Így ismeri meg Ralph Fiennes leginkább az Apokalipszis most Kurtz ezredesére emlékeztető, magának való, az életről és a halálról filozofáló bolond zseni karakterét, a gyógyíthatatlan beteg anya azonban csakhamar meghal, a srác pedig nem akar hazatérni, és tovább bandukol. Ekkor jött a kifejezetten gagyi televíziós sorozatos cliffhanger a fináléban; belefut néhány igen harcedzett, de kreténnek tűnő, melegítőruhás fiatalba, akik jóízűen mészárolják a zombikat, fordított keresztes nyakláncot hordanak és örömmel befogadják.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Tovább a cikkhezchevron

Ez a zárlat enyhén szólva sem csigázott fel annyira, hogy vágni kezdjem a centit a folytatáshoz, noha röpke fél évet kellett csak várni, hiszen a két filmet átfedésben forgatták. Ráadásul ezt már nem Boyle jegyezte, hanem – bár erős a verseny – minden idők legrosszabb Marvel-adaptációjának, A Marveleknek a rendezőnője, Nia DaCosta. Utóbbi érthetetlen döntésnek tűnt, és az sem volt világos, hogy ha másfél évtizedig simán parlagon hagyták a sztorit, hová most a nagy sietség. 

Arra álmomban sem gondoltam volna, hogy A csonttemplom alcímet viselő új rész nemhogy nem a széria csúf mostohatestvére, de a franchise csúcsa, sőt, a műfaj teljes történelmének egyik Michelin-csillagos fogása lesz.

A történet ott folytatódik, ahol az előző epizód zárul; kiderül, hogy a srác nem túl jó társaságba keveredett. Hanem egy csapat sátánista közé, akik küldetésüknek érzik, hogy a maradék túlélőt a lehető legkegyetlenebben végezzék ki, és hiába nem ízlik ez a fiúnak, rögtön megölnék, ha megpróbálna elmenekülni. Közben a Ralph Fiennes által alakított orvos egy benyugtatózott zombin kísérletezik, hátha visszatér annak emberi tudata, amikor pedig a kompánia meglátja, hogy az öreg vidáman táncikál a fenevaddal, azt gondolják, ő lehet maga az ördög, akit Istenként tisztelnek. 

Idiótának hangzik mindez? Lássuk be, nagyon, papíron a film egyetlen elemének sem kellene működnie. Kezdjük azzal, hogy egy okkult szekta a végítélet után enyhén szólva is elcsépelt ötlet, ráadásul a vezetőjük nagyjából annyira félelmetes fizikailag, mint a The Rasmus énekese, Lauri Ylönen. DaCosta azonban Tarantino vagy Robert Rodríguez mintájára szégyentelenül vet be harsány B filmes elemeket, ettől pedig a jelenetek kapnak egyfajta éjfekete, imádni való groteszk humort. 

Egy magában beszélő őrült professzor sem éppen a legeredetibb karaktertípus, kivéve, ha Ralph Fiennes formálja meg, ha az akadémia nem fázna a horroroktól, egyből Oscarra jelölnék, olyannyira zseniális minden egyes momentuma. Az pedig, hogy egy behemót nagy élőhalott megszelídítésén dolgozik, ráadásul komoly sikereket is ér el, nem csap át olyan cukiskodásba, mint amilyen a barátságos Ragadozó volt a Predator: Halálbolygóban. Arra pedig végképp nem számítottam, hogy egy horror-széria negyedik felvonása Tarkovszkijt idéző létfilozófiai kérdéseket is megfogalmaz. 

És akkor még a zenét nem is említettem, amellett, hogy Duran Duran- vagy Radiohead-dalok csendülnek fel, a film csúcsjelenetében elhangzik az Iron Maindentől a The Number of the Beast olyan vizuális körítésben, 

hogy jobban ütött, mint tavaly májusban élőben az Arénában. 

Borítékolható, hogy a streamingpremiert követően ez a részlet önállóan is felkerül majd a YouTube-ra, és olyan nézettséget produkál, hogy a legendás angol metálzenekar is csak lesni fog. 

Ugyanarra a napra esett egyébként a sajtóvetítése, mint az idei Golden Globe-on a legjobb drámának választott Hamnetnek, és az ízlésemtől kiindulva kinevettem volna, ha valaki azt mondja, a 28 évvel később – A csonttemplom fog jobban tetszeni, de így alakult. Ugyanis a maximumot nyújtja mindenből, amelyet el lehet várni egy ilyen filmtől: brutális – azt nézve, hányan menekültek ki az első húsz perc alatt, sokak számára talán túlságosan is –, zsigeri, abszurd, vicces, de közben mégis a maga módján mélyen emberi. 

28 évvel később – A csonttemplom – angol–amerikai horror. Az Intercom forgalmazásában január 15-től országszerte a mozikban. 

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
andover
2026. január 16. 11:36
A "28 [változó időmértékegység] később" filmekben NEM zombik vannak hanem rage nevű kór által megfertőzött de élő emberek. Valóban kísértetiesen úgy viselkednek mint a zombik más filmekben. Éppen ezért voltam hajlandó megnézni az első filmet, mert zombi-baromság filmeket eleve kihagyom.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. január 16. 11:29
>>amikor pedig a kompánia meglátja, hogy az öreg vidáman táncikál a fenevaddal, azt gondolják, ő lehet maga az ördög, akit Istenként tisztelnek. Idiótának hangzik mindez?<< Miért hangzana annak? Állítólag több millióan szavaznak majd Magyar Péterre, ez simán übereli a fentieket.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. január 16. 11:25
Először ezt mondja: >>noha röpke fél évet kellett csak várni, hiszen a két filmet átfedésben forgatták<< Aztán meg ezt: >>ha másfél évtizedig simán parlagon hagyták a sztorit, hová most a nagy sietség<< Talán azért mert a két részt folytatólagosan ú.m. 'back to back' forgatták, egyrészről anyagi előnyök miatt, másrészről a vizális és hangulati homogenitás miatt. A Csonttemplom 3 héttel később készült el, mint az első rész. És csak mellékesen jegyzem meg, hogy a harmadik részt meg márciusban kezdik forgatni.
Válasz erre
0
0
coyote-0
2026. január 16. 11:07
"aki látta a 28 nappal későbbet, nem felejti azokat a képsorokat, amelyekben Cillian Murphy egyedül bolyong London totálisan kihalt utcáin. Amikor pedig megjelentek az élőhalottak, azok nem csoszogva közeledtek felé, hanem rohantak, mint az őrültek" Azok nem élőhalottak voltak, hanem "düh-kórban" megbetegedett emberek. Keverni tetszik a filmeket.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!