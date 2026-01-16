Ralph Fiennes főszereplésével elkészült minden idők legjobb Iron Maiden-klipje – és az év meglepetésfilmje is

Essünk gyorsan túl a franchise történelmén! Danny Boyle, a Trainspotting akkoriban ünnepelt rendezője mindenkit meglepett, amikor a tőle megszokott groteszk humorú drámák után egy zombifilmmel jelentkezett, ugyanis a zsáner akkoriban sem volt túl nagy becsben tartva. És képes volt ebben is újat mutatni: aki látta a 28 nappal későbbet, nem felejti azokat a képsorokat, amelyekben Cillian Murphy egyedül bolyong London totálisan kihalt utcáin. Amikor pedig megjelentek az élőhalottak, azok nem csoszogva közeledtek felé, hanem rohantak, mint az őrültek – a sportosabb megelevenedett holtak tekintetében ugyan A kaptár fél évvel megelőzte, de azért az minőségben egészen más kategóriát képviselt és nem jó értelemben. Ami miatt viszont talán a leginkább letaglózta a közönséget, hogy ugyan George A. Romero klasszikusaiból is kiderült, de Boyle talán még hatásosabban ábrázolta:

az emberek sokkal gonoszabbak, mint a pusztán az ösztöneik által hajtott vérszomjas hullák.

28 évvel később – A csonttemplom (Forrás: Intercom)

A 2010-ben érkező folytatás, a már Juan Carlos Fresnadillo rendezésében született 28 héttel később szintén nem volt rossz, de közel sem ütött akkorát, jegelték is a sztorit jó sokáig, aztán a menet közben a Gettómilliomossal Oscar-díjassá vált Boyle tavaly új epizóddal jelentkezett. A 28 évvel később pedig gyönyörűen teljesített a kasszáknál, és ugyan ezúttal nem sikerült megreformálni a műfajt, annak különböző, máshonnan ismerős elemeit ügyesen gyúrta össze. A sztoriban egy elszeparáltan élő kolóniából egy tizenéves fiú megszökik, hogy a mindenki által őrültnek vélt orvost felkeresse, hátha megmentheti a haldokló édesanyját. Így ismeri meg Ralph Fiennes leginkább az Apokalipszis most Kurtz ezredesére emlékeztető, magának való, az életről és a halálról filozofáló bolond zseni karakterét, a gyógyíthatatlan beteg anya azonban csakhamar meghal, a srác pedig nem akar hazatérni, és tovább bandukol. Ekkor jött a kifejezetten gagyi televíziós sorozatos cliffhanger a fináléban; belefut néhány igen harcedzett, de kreténnek tűnő, melegítőruhás fiatalba, akik jóízűen mészárolják a zombikat, fordított keresztes nyakláncot hordanak és örömmel befogadják.