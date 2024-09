Pénz, pénz, pénz: erről szól az Oasis-visszatérés

Pénz, pénz, pénz

A Magyar Nemzet is úgy reagált az eseményre, „nem lehet véletlen, hogy Noel és Liam Gallagher 16 év után elásta a csatabárdot”. A lap véleménye alapján „a testvérek az elmúlt években láthatták, hogy az újraegyesülések rendkívül jövedelmezővé váltak a zeneiparban.”

Bár már 13 éve történt, de ott volt 2011-ben a Take That’s Progress Live turné, amely 140 millió fontos bevételt hozhatott.

Mindenesetre úgy tűnik, hogy az Oasis visszatérése kimondottan sikeres lehet. A Gallagher-testvérek szólóban is kimondottan népszerűek voltak. A fivéreket az elmúlt években egy újabb generáció is megismerhette, és a fiatalabbaknak most hatalmas élmény lehet egy olyan együttes újjászületése, amelyet csak az idősebbek beszámolói alapján ismerhetnek.