Női énekes a Linkin Park élén: szentségtörés vagy remek megoldás?

Aki kisebb meglepetésre egy hölgy lett. A leleplezésre egészen a múlt hét második feléig kellett várni; csütörtökön a zenekar YouTube-oldalán streamelt élő koncerten mutatták be új frontemberüket, a Dead Sara énekeseként híres Emily Armstrongot. Azt is tudatták, hogy rövid, hatállomásos turnéra indulnak, érintve Los Angelest, New Yorkot és a kolumbiai Bogotát is. A hazai fanatikusoknak két másik koncert jöhet szóba leginkább: szeptember 22-én Hamburgban, szeptember 24-én Londonban lépnek fel kedvenceik.

Ezen felül From Zero néven egy új albummal is készülnek, amelyet november 15-től lehet megvásárolni vagy hallgatni a streamingszolgáltatóknál.

Más változás is történt az LP életében: Rob Bourdon dobos kilépett a bandából, őt Colin Brittain váltotta a doboknál, míg Brad Delson bár maradt köteléken belül, koncertezni nem fog, csak a dalszerzésben segít mostantól.

Ne keressük Chester Benningtont, és akkor jó lesz

A szűk egyórás koncert során az új albumról a The Emptiness Machine számot játszották csak el, ezzel indított Armstrong, és be kell vallani, így, hogy ezt soha nem hallottuk Chestertől, nem volt olyan rossz. Sőt, sokadik meghallgatására már az ember bele tudja magát élni,

hogy igen, visszatért a Linkin Park.

Utána persze az összes nagy sikerű számot lejátszották, aminek során kijött az új énekes minden előnye és hátránya. Bár Chester Benningtont pótolni nem lehet és nem is kell, reménykedünk benne, hogy első Linkin Park-koncertjén Emily Armstrongban csak az izgulás és a megfelelési kényszer hozta elő azt, hogy mindent egy metálénekes módjára túl akart hörögni és kiabálni.

Pedig nincs mi miatt szégyenkeznie, egészen otthonosan mozgott a színpadon, énekeltette a közönséget, amikor kellett, a The Catalystnál és a Waiting for the Endnél pedig megmutatta, hogy a hörgésen kívül van énekhangja is, nem is akármilyen. Értem, hogy a Linkin Park egy rockzenekar, de Bennington sem hörgött halálmetál stílusban folyamatosan.