Jön a hidegfront, de előtte helyenként még 40 fok is előfordulhat: így alakul a hétvége időjárása

Szombatra virradó éjszaka megérkezett az a hullámzó hidegfront, amely most alakítja időjárásunkat, ennek ékes bizonylata, hogy éjjel kettőkor szinte az egész Észak-Dunántúlra lecsapott a vihar, három óra körül pedig Budapestet is elérték a villámok és a dörgések. A Hungaromet előrejelzése szerint a front előtt még az Alföldre igen meleg levegő áramlik, a Viharsarokban a 40 fokos maximum is meglehet.