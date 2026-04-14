04. 14.
kedd
04. 14.
kedd
Liverpool Bajnokok Ligája PSG Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

Szoboszlai elárulta a titkát: ezt teszi, amikor elfáradt a pályán

2026. április 14. 08:15

Jön a Liverpool–PSG párharc visszavágója! Szoboszlai Dominik Budapestet is megemlítette nyilatkozatában.

2026. április 14. 08:15
null

A labdarúgó Bajnokok Ligájában kedden rendezik a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool és a címvédő Paris Saint-Germain negyeddöntős párharcának visszavágóját. A mérkőzés előtti napon az RTL a magyar válogatott csapatkapitányát faggatta.

Szoboszlai Szalahról is szót ejtett
Szoboszlai Szalahról is szót ejtett (Fotó: Peter Powell/AFP)

Mint ismert, a Vörösök kétgólos hátrányt szedtek össze a párizsi meccsen, amivel a játék képét tekintve tulajdonképpen elégedettek lehetettek. Azóta a hétvégén legyőzték otthon a Fulhamet, így valamivel jobb hangulatban várhatják a PSG elleni visszavágót.

Nem szabad gólt kapni, de ha mindig kettővel többet rúgunk, akkor teljesen mindegy, hogy kapunk-e vagy sem

– jelentette ki Szoboszlai Dominik.

Az elején mindenképpen oda kell figyelnünk arra, hogy ne kapjunk, mert egy ilyen csapat ellen háromgólos hátrányból visszajönni nem egyszerű.”

Hozzátette: a dolgukra akarnak koncentrálni, és támadni.

„Egy jó kezdéssel bármi megtörténhet.”

A távozó, és a múlt hétvégén gólt szerző Mohamed Szalahhal való kapcsolatáról is újra megkérdezték.

Ő sokat jelent nekem, a pályán és azon kívül is. Sokat tanultam tőle.

Én belsősként tudtam, hogy elmegy, ő pedig van annyira profi, hogy az idény végéig olyan teljesítményt nyújtsunk, mint a Fulham ellen.”

Szoboszlai mindent megtesz a budapesti döntőért

Utána Szoboszlai arról beszélt, mit jelent neki az, hogy a magyar fővárosban rendezik a sorozat fináléját.

Pesten van a döntő, és ez még egy kis lökést ad nekem, hogy ha úgy érzem, fáradok, akkor csak elég ránézzek a labdára, mert rá van írva, hogy Budapest.

Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ott lehessek én is.”


Labdarúgó Bajnokok Ligája
Negyeddöntő, visszavágó
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1)
Az első meccs eredménye: 2–0
21.00: Liverpool (angol)–Paris Saint-Germain (francia)
Az első meccs eredménye: 0–2

Szerdán
21.00: Arsenal (angol)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)
Az első meccs eredménye: 1–0
21.00: Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol)
Az első meccs eredménye: 2–1

Nyitókép: Peter Powell/AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
llancsi74
2026. április 14. 09:11
Hajrá Liverpool!!!
Ergit
2026. április 14. 08:33
Egy ilyen választás után kifejezetten üdítő Szoboról hallani! :)
