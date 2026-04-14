Szoboszlai elárulta a titkát: ezt teszi, amikor elfáradt a pályán

„Kész vagyok meghalni a pályán” – Szoboszlai bocsánatot kért a Liverpool-szurkolóktól
A magyar válogatott futballista sajtótájékoztatót tartott a PSG elleni BL-visszavágó előtt.
Jön a Liverpool–PSG párharc visszavágója! Szoboszlai Dominik Budapestet is megemlítette nyilatkozatában.
A labdarúgó Bajnokok Ligájában kedden rendezik a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool és a címvédő Paris Saint-Germain negyeddöntős párharcának visszavágóját. A mérkőzés előtti napon az RTL a magyar válogatott csapatkapitányát faggatta.
Mint ismert, a Vörösök kétgólos hátrányt szedtek össze a párizsi meccsen, amivel a játék képét tekintve tulajdonképpen elégedettek lehetettek. Azóta a hétvégén legyőzték otthon a Fulhamet, így valamivel jobb hangulatban várhatják a PSG elleni visszavágót.
Nem szabad gólt kapni, de ha mindig kettővel többet rúgunk, akkor teljesen mindegy, hogy kapunk-e vagy sem
– jelentette ki Szoboszlai Dominik. –
Az elején mindenképpen oda kell figyelnünk arra, hogy ne kapjunk, mert egy ilyen csapat ellen háromgólos hátrányból visszajönni nem egyszerű.”
Hozzátette: a dolgukra akarnak koncentrálni, és támadni.
„Egy jó kezdéssel bármi megtörténhet.”
A távozó, és a múlt hétvégén gólt szerző Mohamed Szalahhal való kapcsolatáról is újra megkérdezték.
Ő sokat jelent nekem, a pályán és azon kívül is. Sokat tanultam tőle.
Én belsősként tudtam, hogy elmegy, ő pedig van annyira profi, hogy az idény végéig olyan teljesítményt nyújtsunk, mint a Fulham ellen.”
Utána Szoboszlai arról beszélt, mit jelent neki az, hogy a magyar fővárosban rendezik a sorozat fináléját.
Pesten van a döntő, és ez még egy kis lökést ad nekem, hogy ha úgy érzem, fáradok, akkor csak elég ránézzek a labdára, mert rá van írva, hogy Budapest.
Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ott lehessek én is.”
Labdarúgó Bajnokok Ligája
Negyeddöntő, visszavágó
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1)
Az első meccs eredménye: 2–0
21.00: Liverpool (angol)–Paris Saint-Germain (francia)
Az első meccs eredménye: 0–2
Szerdán
21.00: Arsenal (angol)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)
Az első meccs eredménye: 1–0
21.00: Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol)
Az első meccs eredménye: 2–1
Nyitókép: Peter Powell/AFP
***
