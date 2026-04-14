Szoboszlaiék edzője innen merít erőt – kétszáz példát is tudna mondani arra, honnan ered a hite

Szoboszlai elárulta a titkát: ezt teszi, amikor elfáradt a pályán
Arról is beszélt, mire kell nagyon odafigyelniük a PSG elleni visszavágón.
Jön a Liverpool–PSG BL-negyeddöntő-visszavágó. A meccs előtt Szoboszlaiék vezetőedzője, Arne Slot optimistán válaszolt az újságírók kérdéseire.
A labdarúgó Bajnokok Ligájában kedden rendezik a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool és a címvédő Paris Saint-Germain negyeddöntős párharcának visszavágóját. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a Vörösök vezetőedzője, Arne Slot optimista volt.
Ezt is ajánljuk a témában
„Hiszünk abban, hogy holnap valami különlegeset érhetünk el. De ehhez rendkívüli teljesítményt kell nyújtanunk, hiszen a BL címvédője az ellenfelünk. Ez nehezebbé, de nem lehetetlenné teszi a feladatot” – idézte a Magyar Nemzet a holland trénert, aki szerint az Anfield közönségének legalább akkora szerepe lesz, mint a játékosoknak. Abban bízik, hogy a PSG tapasztalt futballistáit is sikerül meglepniük.
Az ellenfél játékosai olyat élnek majd át, amire nem számítanak. Egyrészt jobb teljesítményre tőlünk – bár a javulás várható, mert nehéz lenne még egyszer ugyanolyan szinten játszanunk. Másrészt a szurkolóink hangjára – bízom benne, hogy még hangosabbak lesznek, mint tavaly, pedig már akkor is elképesztőek voltak.”
Bár a Liverpool nagyon sima vereséget szenvedett Párizsban a világ egyik legerősebb csapata ellen, Slot erősen hisz a továbbjutásban.
Honnan ered a hitem? Hány példát mondjak: egyet, kettőt vagy kétszázat? Az első harmincöt percben az Etihadban számított bárki arra, hogy húsz perccel később már négy–nulla lesz az állás? Vagy arra, hogy miután egy–nullára kikaptunk a Galatasaray otthonában, a hazai meccsen akár nyolc-kilenc gólt is szerezhettünk volna? Annyiszor megmutattuk már, hogy sokkal jobbak tudunk lenni, mint amilyenek a Paris Saint-Germain ellen voltunk – ez nem is kérdés”
– fogalmazott a holland szakember.
A Magyar Nemzet a PSG oldaláról Luis Enrique-vezetőedzőt is idézte, aki óvatosságra intett.
Ez a meccs legnagyobb kihívása: nagyon óvatosnak kell lenni. Ez szinte egy csapda. Mindenki azt mondja, hogy simán nyertetek kettő–nullára, és sokkal jobbak voltatok az ellenfélnél. De a dolgok nagyon gyorsan megváltozhatnak. Az állás akár öt perc alatt megfordulhat, a meccs dinamikája, minden megváltozhat.
Készen kell állnunk, mert akár az első félidőben is gólt kaphatunk, és nyitott marad a párharc. A Liverpool biztosan támadni fog, megpróbál gólt szerezni. Nekem viszont gondoskodnom kell arról, hogy a csapatom tisztában legyen azzal, hogy nehézségekkel fog szembesülni. Nem lesz könnyű. Biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan időszakok, amikor szenvedni fogunk. Mindig nehéz ebben a sorozatban idegenben játszani, különösen egy olyan csapat otthonában, mint a Liverpool. Lehetnek buktatók ebben a meccsben, akár csapdák is. Edzőként meg kell találni az egyensúlyt. Ez csak egy szűk előny, annak ellenére is, hogy az első meccsen jól is játszottunk. Készen állunk arra, hogy megbirkózzunk a nehézségekkel.”
Labdarúgó Bajnokok Ligája
Negyeddöntő, visszavágó
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1)
Az első meccs eredménye: 2–0
21.00: Liverpool (angol)–Paris Saint-Germain (francia)
Az első meccs eredménye: 0–2
Szerdán
21.00: Arsenal (angol)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)
Az első meccs eredménye: 1–0
21.00: Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol)
Az első meccs eredménye: 2–1
Nyitókép: Peter Powell/AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
A lap minden munkatársa nevében szeretném szívből megköszönni az elmúlt hónapok felfokozott közpolitikai időszakában azt az aktív figyelmet, amelyet olvasóinktól kaptunk. Szalai Zoltán írása.