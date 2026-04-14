Szoboszlaiék edzője innen merít erőt – kétszáz példát is tudna mondani arra, honnan ered a hite

Ez a meccs legnagyobb kihívása: nagyon óvatosnak kell lenni. Ez szinte egy csapda. Mindenki azt mondja, hogy simán nyertetek kettő–nullára, és sokkal jobbak voltatok az ellenfélnél. De a dolgok nagyon gyorsan megváltozhatnak. Az állás akár öt perc alatt megfordulhat, a meccs dinamikája, minden megváltozhat.

Készen kell állnunk, mert akár az első félidőben is gólt kaphatunk, és nyitott marad a párharc. A Liverpool biztosan támadni fog, megpróbál gólt szerezni. Nekem viszont gondoskodnom kell arról, hogy a csapatom tisztában legyen azzal, hogy nehézségekkel fog szembesülni. Nem lesz könnyű. Biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan időszakok, amikor szenvedni fogunk. Mindig nehéz ebben a sorozatban idegenben játszani, különösen egy olyan csapat otthonában, mint a Liverpool. Lehetnek buktatók ebben a meccsben, akár csapdák is. Edzőként meg kell találni az egyensúlyt. Ez csak egy szűk előny, annak ellenére is, hogy az első meccsen jól is játszottunk. Készen állunk arra, hogy megbirkózzunk a nehézségekkel.”

Szoboszlaiék kétgólos hátrányban

Labdarúgó Bajnokok Ligája

Negyeddöntő, visszavágó

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1)

Az első meccs eredménye: 2–0

21.00: Liverpool (angol)–Paris Saint-Germain (francia)

Az első meccs eredménye: 0–2

Szerdán

21.00: Arsenal (angol)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)

Az első meccs eredménye: 1–0

21.00: Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol)

Az első meccs eredménye: 2–1