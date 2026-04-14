Tisza Párt Brüsszel Magyar Péter uniós források

Ez gyors volt: a Politico szerint Magyar Péternek nagyon mélyen meg kell hajolnia Brüsszel előtt, és még így is lyukra futhat

2026. április 14. 08:22

Az új magyar vezetés előtt álló egyik legnagyobb kihívás az uniós források felszabadítása. Magyar Péter azonban versenyt fut az idővel, miközben Brüsszel világossá tette, hogy a milliárdokért cserébe komoly politikai engedményeket vár el.

2026. április 14. 08:22
Magyar Péter már hivatalba lépése előtt megkezdte az egyeztetéseket Brüsszellel, hogy helyreállítsa Magyarország és az Európai Unió kapcsolatát. A Politico beszámolója szerint azonban ez nem pusztán diplomáciai nyitás, hanem egy olyan alku kezdete, ahol mindkét fél pontosan tudja, mit akar – és mit vár el a másiktól.

A lap szerint a tét óriási: mintegy 18 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás, további 16 milliárd eurónyi hitel, valamint a napi egymillió eurós bírság megszüntetése. Magyar Péter ezt nem is rejti véka alá, kijelentette: 

Rendkívül fontos, hogy hazahozzuk a pénzt, és a lehető leggyorsabban.

A kérdés azonban az, hogy milyen áron.

Magyar Péter és a brüsszeli feltételek

A Politico világossá teszi: Brüsszel nem kész feltételek nélkül megnyitni a pénzcsapokat. Az Európai Bizottság több konkrét politikai és jogi elvárást is megfogalmazott, amelyek túlmutatnak a technikai reformokon:

  • az egyik legfontosabb követelés, hogy Magyarország hagyjon fel az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós hitelcsomag blokkolásával, 
  • emellett Brüsszel elvárja az Oroszország elleni újabb szankciók támogatását, 
  • valamint azt, hogy Budapest ne akadályozza Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megindítását.

Magyar Péter már most jelezte, hogy kész engedni. Kijelentette, hogy nem állna a hitelcsomag útjába, és hangsúlyozta, hogy „koherens” politikát szeretne folytatni a korábbi vállalásokkal.

Ez a fordulat azonban jól mutatja, hogy Brüsszel nem csupán gazdasági feltételeket szab, hanem egyértelmű politikai irányváltást is elvár.

A követelések sora itt nem ér véget. Brüsszel a jól ismert, évek óta ismételgetett „jogállamisági” mantrát is előveszi, és ennek jegyében újabb feltételeket szab: korrupcióellenes intézkedéseket, az európai ügyészséghez való csatlakozást, az igazságszolgáltatás „függetlenségének” megerősítését, valamint a média és az akadémiai élet „szabadságának” biztosítását várja el.

Magyar Péter már felvette a kapcsolatot Ursula von der Leyennel, és késznek mutatkozott arra, hogy megállapodjon a szükséges reformokról. A bizottsági elnök is jelezte, hogy készek együttműködni, és „gyors és régóta esedékes előrelépésről” beszélt.

A nemzetközi reakciók szintén azt mutatják, hogy Brüsszelben egyértelmű elvárásként tekintenek a magyar irányváltásra. Jessica Rosencrantz svéd EU-ügyi miniszter szerint már önmagában az is fontos, hogy Magyar Péter helyre akarja állítani a bizalmat, mert ez „megkönnyítheti az együttműködést”.

Lengyel példa, brüsszeli óvatosság

Magyar Péter első útja Lengyelországba vezet, ahol Donald Tusk kormánya korábban hasonló helyzetben próbálta visszaszerezni az uniós forrásokat. A varsói példa megmutatta, hogy Brüsszel hajlandó pénzt adni – de csak akkor, ha a reformok ténylegesen megvalósulnak.

Éppen ezért az Európai Bizottság most jóval óvatosabb. A Politico szerint nem valószínű, hogy pusztán ígéretek alapján előre kifizetnék a támogatásokat. Magyar Péternek tehát nemcsak vállalásokat kell tennie, hanem bizonyítania is kell, hogy végre is hajtja azokat. Ebben segítheti kétharmados parlamenti többsége, amelyről úgy fogalmazott: 

Van egy szuper többségünk a parlamentben, és ez hatalmat ad arra, hogy átalakítsuk az állami rendszereket, és ezt meg is fogjuk tenni.

Ez azonban egyben azt is jelenti, hogy Brüsszel elvárásai előtt nem nagyon marad mozgástér. A helyzetet tovább élezi az időnyomás. Ha a szükséges reformok augusztusig nem készülnek el, Magyarország eleshet egy jelentős forráscsomagtól. Magyar Péter ezért már az új parlament mielőbbi összehívását is kezdeményezte, hogy minél gyorsabban benyújthassa a Brüsszelnek szánt intézkedéseket.

Egy európai parlamenti jelentéstevő szerint „nincs kifogás”, a feltételek világosak, és a magyar kormánynak konkrét menetrendet kell bemutatnia.

Mindez egy olyan helyzetet rajzol ki, ahol a pénzhez vezető út egyre inkább a Brüsszel által kijelölt pályán halad. A kérdés így már nemcsak az, hogy Magyar Péter hozzájut-e a milliárdokhoz, hanem az is, hogy ezért cserébe mennyire lesz kénytelen igazodni az uniós elvárásokhoz – és hol húzza meg a határt.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

Összesen 66 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
warrior08
2026. április 14. 11:02
Szeretett hazánkban, a magyar emberek NAGYON ROSSZ DÖNTÉST HOZTAK!!!!! A hazájuk és maguk ellen szavaztak!!!!! Mert ami jönni fog az fájdalmas lesz!!! Én ettől nagyon félek!!!
Zsolt75
2026. április 14. 10:49
Nem baj, a lyukakat szereti. Mindegy neki, csak bagoly ne legyen benne.
mapetshow
2026. április 14. 10:41
A Tisza szavazóinak egy része normális, hazaszerető ember, aki hitt ennek az alaknak. Hátha van a képviselőik között is néhány, aki megvilágosodik, nem akarja egy év múlva lengedezve végezni, és idejében át lehet ültetni.
bagoly-29
2026. április 14. 10:23 Szerkesztve
Csak egy kérdésem lenne: tudjátok-e , hogy az "óriási összeg" amiért taccsra akarjátok verni a hazátokat, az egyévi országos jövedelem mekkora része? Ez az utóbbi rendszerint kb. 40.000 milliárd forint! A jelzett kapható összegek: 18 milliárd euró = kb. 8.000 milliárd forint; 16 milliárd euró hitel (?) = kb. 6.400 milliárd forint 365 millió euró (a napi egy millió) = kb. 150 milliárd forint Összesen: kevesebb mint 15.000 milliárd forint, vagyis, kb. egyharmada az egy évi országos jövedelemnek. Megéri a 27 követelés teljesítése?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!