Ez gyors volt: a Politico szerint Magyar Péternek nagyon mélyen meg kell hajolnia Brüsszel előtt, és még így is lyukra futhat

Magyar Péter már hivatalba lépése előtt megkezdte az egyeztetéseket Brüsszellel, hogy helyreállítsa Magyarország és az Európai Unió kapcsolatát. A Politico beszámolója szerint azonban ez nem pusztán diplomáciai nyitás, hanem egy olyan alku kezdete, ahol mindkét fél pontosan tudja, mit akar – és mit vár el a másiktól.

A lap szerint a tét óriási: mintegy 18 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás, további 16 milliárd eurónyi hitel, valamint a napi egymillió eurós bírság megszüntetése. Magyar Péter ezt nem is rejti véka alá, kijelentette: