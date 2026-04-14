Több mint húsz egyéni körzetben még mindig fordulhat a választás végeredménye – mutatjuk melyek azok

Az országgyűlési választás jelenlegi állása szerint 22 egyéni választókerületben még nincs végső győztes. A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján ezekben a körzetekben az első és a második helyezett közötti különbség kisebb, mint a még megszámlálható szavazatok lehetséges maximuma. Az NVI közzétette mind a 106 körzet esetében a külképviseleti és átjelentkezett szavazatokból még várható voksok számát.

A választás szoros körzetei:

Zala vármegye 02-es egyéni választókerületében Nagy Bálint (Fidesz–KDNP) 338 szavazattal vezet Varga Balázs (Tisza Párt) előtt, a különbség 76, miközben akár 4506 szavazat még beérkezhet.

Tolna vármegye 03-as körzetében Süli János (Fidesz–KDNP) 19 476 szavazattal vezet Cseh Tamás (Tisza Párt) előtt, a különbség 138, miközben 2337 szavazat még várható.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 06-os körzetében dr. Simon Miklós (Fidesz–KDNP) 22 944 szavazattal áll az élen dr. Barna-Szabó Tímea (Tisza Párt) előtt, a különbség 174, a még várható szavazatok száma 3416.

Tolna vármegye 02-es körzetében dr. Csibi Krisztina (Fidesz–KDNP) 18 901 szavazattal vezet dr. Szijjártó Gábor (Tisza Párt) előtt, a különbség 422, miközben 2534 szavazat még várható.

Somogy vármegye 03-as körzetében Bakos Csaba Attila (Tisza Párt) 20 413 szavazattal vezet Móring József Attila (Fidesz–KDNP) előtt, a különbség 500, miközben 3307 szavazat még megszámlálható.

Somogy vármegye 02-es körzetében Benke József (Tisza Párt) 17 950 szavazattal vezet Kepli Zita (Fidesz–KDNP) előtt, a különbség 874, miközben 2796 szavazat még beérkezhet.

Baranya vármegye 03-as körzetében Rózsahegyi Áron (Tisza Párt) 23 494 szavazattal vezet dr. Hargitai János (Fidesz–KDNP) előtt, a különbség 889, a még megszámlálható maximum 3001.

Vas vármegye 02-es körzetében Ágh Péter (Fidesz–KDNP) 25 213 szavazattal vezet Strompová Viktória (Tisza Párt) előtt, a különbség 1269, miközben 2251 szavazat még várható.

Veszprém vármegye 04-es körzetében Ujvári Szilvia (Tisza Párt) 23 575 szavazattal áll az élen Takács Péter (Fidesz–KDNP) előtt, a különbség 1302, a még megszámlálható szavazatok száma 2892.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 05-ös körzetében Lontay László (Tisza Párt) 22 510 szavazattal vezet Bánné dr. Gál Boglárka (Fidesz–KDNP) előtt, a különbség 1453, miközben 4185 szavazat még beérkezhet.

Győr-Moson-Sopron vármegye 03-as körzetében Gyopáros Alpár (Fidesz–KDNP) 25 381 szavazattal vezet Bóna Szabolcs (Tisza Párt) előtt, a különbség 1456, a még várható szavazatok száma 2687.

Somogy vármegye 04-es körzetében Csatári Ernő (Tisza Párt) 22 291 szavazattal vezet Witzmann Mihály (Fidesz–KDNP) előtt, a különbség 1694, miközben 4476 szavazat még megszámlálható.

Nógrád vármegye 02-es körzetében Balla Mihály (Fidesz–KDNP) 25 614 szavazattal vezet Molnár Zoltán (Tisza Párt) előtt, a különbség 1723, a még várható szavazatok száma 3694.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 03-as körzetében Dicső Viktória (Tisza Párt) 25 437 szavazattal vezet dr. Seszták Miklós (Fidesz–KDNP) előtt, a különbség 1757, miközben 3963 szavazat még beérkezhet.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 03-as körzetében F. Kovács Sándor (Fidesz–KDNP) 23 736 szavazattal vezet Kovács Hunor Krisztián (Tisza Párt) előtt, a különbség 1878, a még megszámlálható maximum 3895.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 03-as körzetében dr. Csuzda Gábor (Fidesz–KDNP) 20 485 szavazattal vezet dr. Németh Csilla (Tisza Párt) előtt, a különbség 1896, miközben 2716 szavazat még várható.

Fejér vármegye 05-ös körzetében Varga Gábor (Fidesz–KDNP) 22 593 szavazattal vezet Nagy Richárd (Tisza Párt) előtt, a különbség 2036, miközben 2047 szavazat még beérkezhet.

Hajdú-Bihar vármegye 05-ös körzetében dr. Ruszin-Szendi Romulusz (Tisza Párt) 23 547 szavazattal vezet Bodó Sándor (Fidesz–KDNP) előtt, a különbség 2037, miközben 3459 szavazat még várható.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 06-os körzetében dr. Bihari Zoltán (Tisza Párt) 25 956 szavazattal vezet dr. Koncz Zsófia (Fidesz–KDNP) előtt, a különbség 2544, a még várható szavazatok száma 3674.

Baranya vármegye 04-es körzetében Kapronczai Balázs (Tisza Párt) 25 648 szavazattal vezet Nagy Csaba (Fidesz–KDNP) előtt, a különbség 2802, miközben 3385 szavazat még megszámlálható.

Bács-Kiskun vármegye 05-ös körzetében Karsai-Juhász Katalin (Tisza Párt) 21 853 szavazattal vezet Bányai Gábor (Fidesz–KDNP) előtt, a különbség 3462, miközben 3705 szavazat még várható.

Hajdú-Bihar vármegye 04-es körzetében dr. Vitányi István (Fidesz–KDNP) 22 381 szavazattal vezet Kovács Petra Judit (Tisza Párt) előtt, a különbség 2409, miközben 2891 szavazat még beérkezhet.

