04. 14.
kedd
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Választás 2026
Választás 2026
Tisza Párt országgyűlési választás 2026 Fidesz egyéni választókerület

Több mint húsz egyéni körzetben még mindig fordulhat a választás végeredménye – mutatjuk melyek azok

2026. április 14. 09:51

Több egyéni választókerületben továbbra sem született végleges eredmény a vasárnapi voksolást követően. A választás alakulása alapján több mint húsz körzetben még változhat az első hely sorsa, mivel a különbségek kisebbek, mint a még megszámlálható szavazatok száma.

2026. április 14. 09:51
null

Az országgyűlési választás jelenlegi állása szerint 22 egyéni választókerületben még nincs végső győztes. A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján ezekben a körzetekben az első és a második helyezett közötti különbség kisebb, mint a még megszámlálható szavazatok lehetséges maximuma. Az NVI közzétette mind a 106 körzet esetében a külképviseleti és átjelentkezett szavazatokból még várható voksok számát.

A választás szoros körzetei:

  • Zala vármegye 02-es egyéni választókerületében Nagy Bálint (Fidesz–KDNP) 338 szavazattal vezet Varga Balázs (Tisza Párt) előtt, a különbség 76, miközben akár 4506 szavazat még beérkezhet.
  • Tolna vármegye 03-as körzetében Süli János (Fidesz–KDNP) 19 476 szavazattal vezet Cseh Tamás (Tisza Párt) előtt, a különbség 138, miközben 2337 szavazat még várható.
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 06-os körzetében dr. Simon Miklós (Fidesz–KDNP) 22 944 szavazattal áll az élen dr. Barna-Szabó Tímea (Tisza Párt) előtt, a különbség 174, a még várható szavazatok száma 3416.
  • Tolna vármegye 02-es körzetében dr. Csibi Krisztina (Fidesz–KDNP) 18 901 szavazattal vezet dr. Szijjártó Gábor (Tisza Párt) előtt, a különbség 422, miközben 2534 szavazat még várható.
  • Somogy vármegye 03-as körzetében Bakos Csaba Attila (Tisza Párt) 20 413 szavazattal vezet Móring József Attila (Fidesz–KDNP) előtt, a különbség 500, miközben 3307 szavazat még megszámlálható.
  • Somogy vármegye 02-es körzetében Benke József (Tisza Párt) 17 950 szavazattal vezet Kepli Zita (Fidesz–KDNP) előtt, a különbség 874, miközben 2796 szavazat még beérkezhet.
  • Baranya vármegye 03-as körzetében Rózsahegyi Áron (Tisza Párt) 23 494 szavazattal vezet dr. Hargitai János (Fidesz–KDNP) előtt, a különbség 889, a még megszámlálható maximum 3001.
  • Vas vármegye 02-es körzetében Ágh Péter (Fidesz–KDNP) 25 213 szavazattal vezet Strompová Viktória (Tisza Párt) előtt, a különbség 1269, miközben 2251 szavazat még várható.
  • Veszprém vármegye 04-es körzetében Ujvári Szilvia (Tisza Párt) 23 575 szavazattal áll az élen Takács Péter (Fidesz–KDNP) előtt, a különbség 1302, a még megszámlálható szavazatok száma 2892.
  • Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 05-ös körzetében Lontay László (Tisza Párt) 22 510 szavazattal vezet Bánné dr. Gál Boglárka (Fidesz–KDNP) előtt, a különbség 1453, miközben 4185 szavazat még beérkezhet.
  • Győr-Moson-Sopron vármegye 03-as körzetében Gyopáros Alpár (Fidesz–KDNP) 25 381 szavazattal vezet Bóna Szabolcs (Tisza Párt) előtt, a különbség 1456, a még várható szavazatok száma 2687.
  • Somogy vármegye 04-es körzetében Csatári Ernő (Tisza Párt) 22 291 szavazattal vezet Witzmann Mihály (Fidesz–KDNP) előtt, a különbség 1694, miközben 4476 szavazat még megszámlálható.
  • Nógrád vármegye 02-es körzetében Balla Mihály (Fidesz–KDNP) 25 614 szavazattal vezet Molnár Zoltán (Tisza Párt) előtt, a különbség 1723, a még várható szavazatok száma 3694.
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 03-as körzetében Dicső Viktória (Tisza Párt) 25 437 szavazattal vezet dr. Seszták Miklós (Fidesz–KDNP) előtt, a különbség 1757, miközben 3963 szavazat még beérkezhet.
  • Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 03-as körzetében F. Kovács Sándor (Fidesz–KDNP) 23 736 szavazattal vezet Kovács Hunor Krisztián (Tisza Párt) előtt, a különbség 1878, a még megszámlálható maximum 3895.
  • Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 03-as körzetében dr. Csuzda Gábor (Fidesz–KDNP) 20 485 szavazattal vezet dr. Németh Csilla (Tisza Párt) előtt, a különbség 1896, miközben 2716 szavazat még várható.
  • Fejér vármegye 05-ös körzetében Varga Gábor (Fidesz–KDNP) 22 593 szavazattal vezet Nagy Richárd (Tisza Párt) előtt, a különbség 2036, miközben 2047 szavazat még beérkezhet.
  • Hajdú-Bihar vármegye 05-ös körzetében dr. Ruszin-Szendi Romulusz (Tisza Párt) 23 547 szavazattal vezet Bodó Sándor (Fidesz–KDNP) előtt, a különbség 2037, miközben 3459 szavazat még várható.
  • Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 06-os körzetében dr. Bihari Zoltán (Tisza Párt) 25 956 szavazattal vezet dr. Koncz Zsófia (Fidesz–KDNP) előtt, a különbség 2544, a még várható szavazatok száma 3674.
  • Baranya vármegye 04-es körzetében Kapronczai Balázs (Tisza Párt) 25 648 szavazattal vezet Nagy Csaba (Fidesz–KDNP) előtt, a különbség 2802, miközben 3385 szavazat még megszámlálható.
  • Bács-Kiskun vármegye 05-ös körzetében Karsai-Juhász Katalin (Tisza Párt) 21 853 szavazattal vezet Bányai Gábor (Fidesz–KDNP) előtt, a különbség 3462, miközben 3705 szavazat még várható.
  • Hajdú-Bihar vármegye 04-es körzetében dr. Vitányi István (Fidesz–KDNP) 22 381 szavazattal vezet Kovács Petra Judit (Tisza Párt) előtt, a különbség 2409, miközben 2891 szavazat még beérkezhet.

Nyitókép: Peter Kohalmi / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Sándor
2026. április 14. 10:54
A mentelmi jog mögött lapító hazug bűnöző telefontolvaj drogos ámokfutó, magyar zászlóval az országban járkálva, egy nemzetközi bűnszervezet strómanjaként, büntársaival tönkre teszik Magyarországot, a magyar családokat, újra elrabolják az országot??
Válasz erre
1
0
cserresznye
2026. április 14. 10:53
Miután a külföldön lévők általában a kormány ellen szavaznak, ez már halottnak a csók. Értheettlen, hogy hogy tudták így Orbán Viktort megvezetni....Még a választás előtti napon is elsöprő győzelemről beszéltek. A közvélemény kutatók meg folyton cáfolták, hogy a Tisza vezetne. Miért ? Olyan egyszerű tényt is kihagytak, hogy az elmúlt 4 év alatta természetes halálozások, és az első választók belépése hogy változtatta meg a szavazó bázist..nem tudták megszólítania fiatalokat, de erre sem az agyontámogatott egyházaknak ,akik rengeteg egyházi oktatási intézményt üzemeltetnek nem volt és ma sincs válasza. De a FIDESZ sem tudta a fiatalokat megszólítani.. Most lesz erre válaszuk? vagy marad a brüsszeli,az ukrán meg az ördög tudja milyen befolyásolás? találkoztak az USA elnökhelyettesével, aki tegnap elmondta, nem is várták a FIDESZ győzelmét? megmondták ezt a látogatáskor Orbán Viktornak is?? Kérdések, amire válasz nem lesz.
Válasz erre
0
0
kulakman
2026. április 14. 10:44
Mivel a külképviseleti + átjelentkező szavazatokról van szó, sajnos szerintem még inkább romlani fog, de ne legyen igazam, tapasztalat, 22 év számolás után!
Válasz erre
1
0
Halder_1899
2026. április 14. 10:42
2/3-ot lenne jó elkerülni. Az alá esne be a tisza az nagyon jó lenne.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!