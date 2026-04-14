04. 14.
kedd
sulyok tamás Alkotmánybíróság (AB) tisza párt Állami Számvevő­szék Gazdasági Versenyhivatal mtva alaptörvény Magyar Péter Alkotmánybíróság NMHH

Féltucat állami intézmény vezetőjét szólította fel lemondásra Magyar Péter – összegyűjtöttük a válaszaikat!

2026. április 14. 09:39

A választás estéjén Magyar Péter elszabadult: több állami intézmény vezetőjének lemondását követelte. Itt vannak a reakcióik!

2026. április 14. 09:39
„A köztársasági elnök jogállását és a hivatalviselésének feltételeit az Alaptörvény szintén egyértelműen szabályozza”reagált a köztársasági elnök hivatala a HVG megkeresésére. A lap az államfő hivatalát azután kereste meg, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke lemondásra szólította fel Sulyok Tamást a vasárnap este elmondott győzelmi beszédében.

A HVG ebből arra következtetett, hogy 

a köztársasági elnök várhatóan nem tervezi, hogy lemond a pozíciójából.

Ugyanezzel kapcsolatban keresték meg a Kúriát is, ahonnan ez a válasz érkezett: „a Kúria az Alaptörvény 25. cikkének (1) bekezdése szerint az igazságszolgáltatási tevékenységet ellátó legfőbb bírósági szerv. 

Elnökét az Alaptörvény 26. cikk (3) bekezdése értelmében kilenc évre az Országgyűlés választja.”

Az Állami Számvevőszék azt közölte a HVG-vel: „Az Alaptörvény szerint az Állami Számvevőszék elnökét az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával tizenkét évre választja meg. Az ÁSZ elnöki megbízatás megszűnésének eseteit a törvény szabályozza”.

Szintén a HVG-nek reagált az Alkotmánybíróság: „az Alkotmánybíróság a mindenkor hatályos alkotmányos keretek között látja el feladatait”.

A Gazdasági Versenyhivatal arról tájékoztatta a lapot: „a működésére vonatkozó jogszabályok szerint, azok maradéktalan betartásával működik és ellátja a jogszabályokban előírt feladatait”.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot (NMHH) a Telex kereste meg. A hatóság válaszában azt írta: „az NMHH az Alaptörvény alapján önálló szabályozó szerv, amely a továbbiakban is független hatóságként, a jogszabályi keretek között látja el a feladatait. Politikai nyilatkozatokról nem foglal állást.”

„A közmédia a hatályos jogszabályok alapján köteles kiegyensúlyozott és sokoldalú tájékoztatást nyújtani, biztosítva a parlamenti pártok arányos megjelenését”válaszolta a Telexnek az MTVA. Mint ismert, Magyar Péter előrevetítette a közmédia szolgáltatásának ideiglenes megszűnését.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

 

Összesen 52 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2026. április 14. 11:02
Most még kér. Az alkotmányos többségével majd végrehajt. Akkor már lehetnek kínos felmerülő kérdések is. Igyekezni kellene az érintetteknek, mindenkivel nem lehet vádalkut kötni.
Finale
2026. április 14. 10:57
FONTOS! AZ ellenzek az ALHIREK TOMEGES TERJESZTESEVEL es a nyiltan kormanyellenes hazug HUMORISTAKKAL !! nyerte meg a valasztast. Ezeket idoben es azonnal le kellett volna allitani,kemenyen buntetni es PELDAT STATUALNI.Mert ezek burjanoztak el minden elkepzelheto media feluleten. NEM iltelligens beszelgetesekkel,NEM kivalo politikusokkal ,NEM remek intezkedesekkel,HANEM a prolikra koncentralo (es itt proli mentalitasu lehet egy orvos is ) hazugsagok terjesztesevel.Mint peldaul "Lőlő" meg a vagyona,Orban banyak,zebrak,a lanyanak a munkaja,ferje csaladja stb. ALATTOMOSAN aljasul es hazug modon ismetelve, terjesztve,allandoan temakent fenntartva es mindig mindenhova leirva. " Az Orban tehet rola" a "kormany tehet rola,ellopt"a, a TONI fizeti stb.. lehet ez barmilyen tema vagy ,hozzaszolas az interneten. Nagyon regen szoltam mar ezert.EZ a lenyeg mert EZ marad meg az atlag proli fejeben.Sajnos tapasztalatbol mondom.
kamasuka
2026. április 14. 10:52
Persze, hogy felszólította. Egyáltalán nem biztos, hogy kétharmada lesz.
bagoly-29
2026. április 14. 10:48
S ez a hóhányó jogot végzett! Igaz Fleck s társai is, s ők meg azt is oktathatják. Amúgy, normálisak?
