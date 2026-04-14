Féltucat állami intézmény vezetőjét szólította fel lemondásra Magyar Péter – összegyűjtöttük a válaszaikat!

Az Állami Számvevőszék azt közölte a HVG-vel: „Az Alaptörvény szerint az Állami Számvevőszék elnökét az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával tizenkét évre választja meg. Az ÁSZ elnöki megbízatás megszűnésének eseteit a törvény szabályozza”.

Szintén a HVG-nek reagált az Alkotmánybíróság: „az Alkotmánybíróság a mindenkor hatályos alkotmányos keretek között látja el feladatait”.

A Gazdasági Versenyhivatal arról tájékoztatta a lapot: „a működésére vonatkozó jogszabályok szerint, azok maradéktalan betartásával működik és ellátja a jogszabályokban előírt feladatait”.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot (NMHH) a Telex kereste meg. A hatóság válaszában azt írta: „az NMHH az Alaptörvény alapján önálló szabályozó szerv, amely a továbbiakban is független hatóságként, a jogszabályi keretek között látja el a feladatait. Politikai nyilatkozatokról nem foglal állást.”

„A közmédia a hatályos jogszabályok alapján köteles kiegyensúlyozott és sokoldalú tájékoztatást nyújtani, biztosítva a parlamenti pártok arányos megjelenését” – válaszolta a Telexnek az MTVA. Mint ismert, Magyar Péter előrevetítette a közmédia szolgáltatásának ideiglenes megszűnését.