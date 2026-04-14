Féltucat állami intézmény vezetőjét szólította fel lemondásra Magyar Péter – összegyűjtöttük a válaszaikat!

Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt
A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.
A választás estéjén Magyar Péter elszabadult: több állami intézmény vezetőjének lemondását követelte. Itt vannak a reakcióik!
„A köztársasági elnök jogállását és a hivatalviselésének feltételeit az Alaptörvény szintén egyértelműen szabályozza” – reagált a köztársasági elnök hivatala a HVG megkeresésére. A lap az államfő hivatalát azután kereste meg, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke lemondásra szólította fel Sulyok Tamást a vasárnap este elmondott győzelmi beszédében.
A HVG ebből arra következtetett, hogy
a köztársasági elnök várhatóan nem tervezi, hogy lemond a pozíciójából.
Ugyanezzel kapcsolatban keresték meg a Kúriát is, ahonnan ez a válasz érkezett: „a Kúria az Alaptörvény 25. cikkének (1) bekezdése szerint az igazságszolgáltatási tevékenységet ellátó legfőbb bírósági szerv.
Elnökét az Alaptörvény 26. cikk (3) bekezdése értelmében kilenc évre az Országgyűlés választja.”
Az Állami Számvevőszék azt közölte a HVG-vel: „Az Alaptörvény szerint az Állami Számvevőszék elnökét az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával tizenkét évre választja meg. Az ÁSZ elnöki megbízatás megszűnésének eseteit a törvény szabályozza”.
Szintén a HVG-nek reagált az Alkotmánybíróság: „az Alkotmánybíróság a mindenkor hatályos alkotmányos keretek között látja el feladatait”.
A Gazdasági Versenyhivatal arról tájékoztatta a lapot: „a működésére vonatkozó jogszabályok szerint, azok maradéktalan betartásával működik és ellátja a jogszabályokban előírt feladatait”.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot (NMHH) a Telex kereste meg. A hatóság válaszában azt írta: „az NMHH az Alaptörvény alapján önálló szabályozó szerv, amely a továbbiakban is független hatóságként, a jogszabályi keretek között látja el a feladatait. Politikai nyilatkozatokról nem foglal állást.”
„A közmédia a hatályos jogszabályok alapján köteles kiegyensúlyozott és sokoldalú tájékoztatást nyújtani, biztosítva a parlamenti pártok arányos megjelenését” – válaszolta a Telexnek az MTVA. Mint ismert, Magyar Péter előrevetítette a közmédia szolgáltatásának ideiglenes megszűnését.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka