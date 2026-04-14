Férfinak számított a középkor egyetlen magyar királynője – 655 éve született Mária, Nagy Lajos lánya

A középkorban „fontosnak számított az alkalmasság elve, vagyis az, hogy az uralkodónak rátermettnek kellett lennie az uralkodásra. Ehhez hozzá tartozott a hadvezetés is, ráadásul

a magyar szokásjog megkövetelte az uralkodótól, hogy személyesen legyen jelen a harctéren”

– írja Kanyó Ferenc történész, aki felhívja a figyelmet, a hadvezetés egyáltalában nem tartozott a női szerepekhez, a trónon harcképes férfit kívántak látni, Magyarországon pedig ezt a felfogást csak erősítette a török fenyegetés.

A késő középkorban egy női uralkodó trónra lépéséhez a fiúörökös hiánya mellett az előző uralkodó presztízse és akarata, az ország méltóságainak vagy legalábbis vezető csoportok támogatása, és csekély külső fenyegetettség kellett. Magyarországon ez a történelmi pillanat 1382-ben, Nagy Lajos halálakor jött el.