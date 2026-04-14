Mi maradunk. Fent vagy lent, de mindig maradunk
A lap minden munkatársa nevében szeretném szívből megköszönni az elmúlt hónapok felfokozott közpolitikai időszakában azt az aktív figyelmet, amelyet olvasóinktól kaptunk. Szalai Zoltán írása.
A Mandiner mindig olyan hely lesz, ahol lehet igényesen és szabadon írni.
„Szerencsés vagyok, mert a Mandinernél olyan főnökeim voltak, akikre felnézek, és akikben bízom. Például Szalai Zoltán. Ő az egyik oka annak, hogy én tűzön-vízen át kitartok emellett a lap mellett, mondjanak épp a jobboldali médiára akármit is.
Alant leírja, mi lesz a Mandinerrel: komoly önreflexió után az új kormány éber, elvi alapú ellenzéki sajtója leszünk. Nem méltánytalanok, nem szőrszálhasogatók: elvi alapúak. Zoli alatt a Mandiner mindig olyan hely lesz, ahol lehet igényesen és szabadon írni. Felnézek rá és bízom benne, változatlanul.”
