időjárás zivatar veszély

Mégsem lesznek zivatarok? Visszavonták a riasztást

2026. április 14. 06:24

Felhős, de enyhe idő lesz széllökésekkel.

null

Visszavonta az éjfél után zivatarok veszélye miatt kiadott riasztásokat a HungaroMet – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-vel kedd hajnalban.

Magyarország területén jelenleg nincs veszélyes időjárási jelenség – tette hozzá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

A HungaroMet a korábbi tájékoztatás szerint a Dunántúl egy részére adott ki elsőfokú riasztást heves zivatarok veszélye miatt.

Ma egyébként többnyire 

erősen felhős idő valószínű, 

főként az ország északkeleti harmadában lehetnek szakadozások, vékonyodások a felhőzetben. A változó vastagságú fátyolfelhőzeten át napsütésre is leginkább északkeleten lehet számítani. Néhol kisebb zápor is kialakulhat. A keleti, délkeleti szelet napközben nagy területen kísérhetik élénk, helyenként erős lökések. A hőmérséklet 

délután 15 és 21, késő este 10, 16 fok 

között valószínű.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Marius Bulling / AFP

cint04
2026. április 14. 07:50
"kulakman 2026. április 14. 06:38 " "ha a riasztás mind bejött volna az elmúltévekben , " Bejött, pont. Ellenőrizhető neked sem tiltja meg semmi,hogy az adatokat ellenőrizd. Tényleg minek ez a folyamatos uszítás gyalázkodás? Mint Gyurcsányék amikor ráverték a meteorológusokra. Most tényleg azért csinálod, hátha meghurcolják az agyhalottak ezeket és odaraknak pár soros-katonát? Mint Paks élére a szocik anno valami elmeroggyantat? "akkor nemcsak a tisza de mellékfolyói is kiöntöttek volna! " Nem igen van köze a zivataroknak az éves átlagos csapadékmennyiséghez az adott folyók vízgyűjtőterületén. Ugye vágod? "Viszont semmi tréfa nincs abban ,hogy mi a jó f@szért riogatnak azzal ami természetes! az esővel!!!!" Riogat a keresztanyád csepsze az. Mielőtt főlháborodsz nem, nem vagyok meteorologus és az ügyvédjük sem csak torkig vagyok a massziv butasággal
kulakman
2026. április 14. 06:38
Nem tudom hány gazda olvassa e sorokat, ha a riasztás mind bejött volna az elmúltévekben , akkor nemcsak a tisza de mellékfolyói is kiöntöttek volna! Viszont semmi tréfa nincs abban ,hogy mi a jó f@szért riogatnak azzal ami természetes! az esővel!!!!
