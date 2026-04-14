Már dörzsölik a tenyerüket Németországban: nyíltan kimondták, mit várnak el Magyar Pétertől

Eddig kellett várni: egy nap sem telt el, és Zelenszkij máris benyújtotta a számlát Magyar Péternek
Az ukránok nem győzték sorolni a követeléseiket.
„Van remény arra, hogy az Ukrajna számára nyújtandó segítség nagyon gyorsan megadható” – jelentette ki a német kormányszóvivő.
A német kormány reméli, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párt április 12-i magyarországi parlamenti választási győzelme nyomán gyorsan feloldható lesz az Ukrajna számára szánt 90 milliárd eurós EU-hitel blokádja – írta meg a Reuters alapján a Kárpáthír.
Ez a szavazás azt jelenti, hogy van remény arra, hogy az Ukrajna számára nyújtandó segítség nagyon gyorsan megadható.
A német kormány ezen dolgozik, és türelmetlenül várja a gyors kormányalakítást Magyarországon” – idézte a hírügynökség a kormányszóvivőt.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hétfőn újságírók előtt kijelentette, hogy Ukrajna és Magyarország viszonyában számos, szerteágazó kérdéskör van, amelyeket meg kell vitatniuk: a határ menti infrastruktúrától kezdve az európai együttműködésig. Ide tartozik Ukrajna európai uniós tagsága, a magyar blokád feloldása ebben a kérdésben, az EU Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomagjának elfogadása, valamint egy 90 milliárd eurós makrofinanszírozási hitel Ukrajna számára.
Emellett Kijev fel fogja vetni az ukrán állami Oscsadbank Magyarországon március 6-án elkobzott pénzeszközei visszaszolgáltatásának kérdését is.
„Nem tartott sokáig! Ukrajna máris benyújtotta a számlát a Tisza külső támogatásáért cserébe” – reagált a hírre Németh Balázs.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP