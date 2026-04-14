Tisza Párt Németország Magyarország Ukrajna Magyar Péter hitel

Már dörzsölik a tenyerüket Németországban: nyíltan kimondták, mit várnak el Magyar Pétertől

2026. április 14. 09:54

„Van remény arra, hogy az Ukrajna számára nyújtandó segítség nagyon gyorsan megadható” – jelentette ki a német kormányszóvivő.

null

A német kormány reméli, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párt április 12-i magyarországi parlamenti választási győzelme nyomán gyorsan feloldható lesz az Ukrajna számára szánt 90 milliárd eurós EU-hitel blokádja – írta meg a Reuters alapján a Kárpáthír.

Ez a szavazás azt jelenti, hogy van remény arra, hogy az Ukrajna számára nyújtandó segítség nagyon gyorsan megadható.

A német kormány ezen dolgozik, és türelmetlenül várja a gyors kormányalakítást Magyarországon” – idézte a hírügynökség a kormányszóvivőt.

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hétfőn újságírók előtt kijelentette, hogy Ukrajna és Magyarország viszonyában számos, szerteágazó kérdéskör van, amelyeket meg kell vitatniuk: a határ menti infrastruktúrától kezdve az európai együttműködésig. Ide tartozik Ukrajna európai uniós tagsága, a magyar blokád feloldása ebben a kérdésben, az EU Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomagjának elfogadása, valamint egy 90 milliárd eurós makrofinanszírozási hitel Ukrajna számára.

Emellett Kijev fel fogja vetni az ukrán állami Oscsadbank Magyarországon március 6-án elkobzott pénzeszközei visszaszolgáltatásának kérdését is.

„Nem tartott sokáig! Ukrajna máris benyújtotta a számlát a Tisza külső támogatásáért cserébe” – reagált a hírre Németh Balázs.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Palatin
2026. április 14. 11:03
Die linksradikalen, globalistischen Hetzer jubeln über Orbáns Ablösung. Doch diese Bande verschweigt das Wichtigste: Ungarn ist keine Diktatur, sondern eine vollkommene Demokratie, wie sie in der EU nicht existiert. Andernfalls wäre dies nicht möglich gewesen. Außerdem darf Péter Magyar nicht zu weit von seinem Vorgänger abweichen, sonst schicken ihn die Ungarn schnell in ein wärmeres Klima.
Palatin
2026. április 14. 10:57
Es ist absolut klar, dass wenn Peter Magyar vom Weg von Orban abkommt, wird er sicher nicht wiedergewählt, oder sogar wird gestürzt. Da muss Brüssel wissen.
Intel
2026. április 14. 10:53
Magyar Péter kijelentette, hogy addig nem támogatja Ukrajnát amíg az ottani magyarok helyzete nem javul. Ennek alapján a külföldi sajtó már besorolta mint Orbán trójai falovát aki Ursulának csak nagyobb fejfájást fog okozni. Természetesen tudatlanságból félreértik. Magyar Péter sose lenne Orbán falova. Inkább arról lehet szó, hogy ilyen hangzatos nyilatkozatokkal pacifikálni véli a hazai nacionalista ellenállást. Ez szükséges a bevezetendő adó- és nyugdíjreform előtt amelyek prioritást képeznek a Tisza számára. Ismert, hogy el akarják törölni a vállalati különadókat és pótlásukra adót fognak kivetni a lakossági megtakarításokra. (Egyesek szerint akinek van, az legjobb ha sűrgősen kiveszi a bankból.) Lesz továbbá az energiafüggetlenségi adó és ki tudja mi minden más.
kbexxx
•••
2026. április 14. 10:50 Szerkesztve
Számitásom szerint 150 milliárd forint is lehetett a poloska tiltott kampány finanszírozás.! És ezt nem a két szép szeméért juttatták neki Ezért vártak várnak.is sokmindent ..egyszerűen tartozik.nekik! És ez egyben az életbiztosítása, is neki ! Akivel szövetkezett fekete öves deep state tagok Akinek nem lehet ellent mondani .Haltak.itt meg már elnökök mikor szembe fordultak a sötét hatalommal. Ez pont.olyan mint a drogmafia aki új terepet szeretne megszerezni annak minden előnyével, és javaival.együtt Felépítenek egyvalakit ,öntik bele a pénzt majd benyújtják a számlát . Most országunk.került terítékre!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!