Már dörzsölik a tenyerüket Németországban: nyíltan kimondták, mit várnak el Magyar Pétertől

A német kormány reméli, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párt április 12-i magyarországi parlamenti választási győzelme nyomán gyorsan feloldható lesz az Ukrajna számára szánt 90 milliárd eurós EU-hitel blokádja – írta meg a Reuters alapján a Kárpáthír.

Ez a szavazás azt jelenti, hogy van remény arra, hogy az Ukrajna számára nyújtandó segítség nagyon gyorsan megadható.

A német kormány ezen dolgozik, és türelmetlenül várja a gyors kormányalakítást Magyarországon” – idézte a hírügynökség a kormányszóvivőt.