Eddig kellett várni: egy nap sem telt el, és Zelenszkij máris benyújtotta a számlát Magyar Péternek

Ukrajna készen áll a legmagasabb európai normák alkalmazására a nemzeti kisebbségek védelmében, és nyitott a párbeszédre ebben a kérdésben is az új magyar kormánnyal – jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hétfőn újságírók előtt.

A tárcavezető értékelése szerint a vasárnapi magyar választások „helyes, európai” eredményt hoztak,

amelyek új lehetőségeket nyitnak meg, és lehetővé teszik, hogy a két ország közös történelmében egy új, jószomszédi fejezetet nyissanak meg.