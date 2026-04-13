Magyarország Ukrajna Oroszország Magyar Péter Andrij Szibiha Európai Unió

Eddig kellett várni: egy nap sem telt el, és Zelenszkij máris benyújtotta a számlát Magyar Péternek

2026. április 13. 16:26

Az ukránok nem győzték sorolni a követeléseiket.

null

Ukrajna készen áll a legmagasabb európai normák alkalmazására a nemzeti kisebbségek védelmében, és nyitott a párbeszédre ebben a kérdésben is az új magyar kormánnyal – jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hétfőn újságírók előtt.

A tárcavezető értékelése szerint a vasárnapi magyar választások „helyes, európai” eredményt hoztak,

amelyek új lehetőségeket nyitnak meg, és lehetővé teszik, hogy a két ország közös történelmében egy új, jószomszédi fejezetet nyissanak meg.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

„Népeink megérdemlik az ilyen kapcsolatokat. Nyitottak vagyunk. Szeretnénk és már jeleztük is a kapcsolatfelvételi szándékot Ukrajna elnökének szintjén, valamint értelemszerűen Magyar Péternek is. Készen állunk erre a párbeszédre azonnal, késlekedés nélkül, hogy megfelelő, jószomszédi kapcsolatokat építsünk ki. Várjuk ezt a kapcsolatfelvételt, és természetesen érdekeltek vagyunk benne. Várjuk a magyar fél válaszát” – mondta a miniszter.

Szavai szerint Ukrajna és Magyarország viszonyában számos, szerteágazó kérdéskör van, amelyeket meg kell vitatniuk: a határ menti infrastruktúrától kezdve az európai együttműködésig.

Ide tartozik Ukrajna európai uniós tagsága, a magyar blokád feloldása ebben a kérdésben, az EU Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomagjának elfogadása, valamint egy 90 milliárd eurós makrofinanszírozási hitel Ukrajna számára.

Emellett Kijev fel fogja vetni az ukrán állami Oscsadbank Magyarországon március 6-án elkobzott pénzeszközei visszaszolgáltatásának kérdését is. „Vagyis elég sok témát kell megbeszélnünk, és még egyszer megerősítem, hogy Ukrajna kész alkalmazni mind az Európa Tanács, mind az Európai Unió legmagasabb szintű normáit a nemzeti kisebbségek védelmében, mert ez a mi érdekünk is” – mondta Szibiha, hozzátéve, hogy Kijev ezt az üzenetet is továbbította a magyar félnek, és nyitott vagyunk a párbeszédre ebben a kérdésben is.

Németh Balázs reakciója

„Nem tartott sokáig! Ukrajna máris benyújtotta a számlát a Tisza külső támogatásáért cserébe” – reagált a hírre Németh Balázs.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szimpibetti
2026. április 13. 17:04
Hogy öklendeznek a mandineren az utoló fidkányok.😁🤦‍♂️Még kis idő és agyvérzést kapnak a tehetetlenségtől.😁👏👍
Welszibard
2026. április 13. 17:04
Egy szavát sem lehet elhinni! Amit a Zelenszkij féle Majdan-kesztyű báb 1000-szer megígért, az 1000-szer nem tartotta be, vagy letagadta. A jelenlegi Ukrajna Ígéreteit nem lehet komolyan venni.
CirmoS
2026. április 13. 17:02
Oké, de az itthoni agyhalott, drogos- buzi nagypofájú TAKNYOS söpredék frontra hurcolását is azonnal meg kell kezdeni! Az ukránok emberhiánnyal küzdenek ezek a szarházi tetvek a fronton jól tudnák kiabálni, hogy mocskosfidesz...meg szláááviiii ukrááányi..... aztán egy golyó a fejbe..... Ez kell ezeknek! Mikor viszik őket??????! Menni akarnak!!!!! A határon át kell rúgni őket oda jöjjenek értük!
fatman
2026. április 13. 16:56
így van, kedves pisa-szavazók! ukrán maffiózók mocskos faszát szopjátok, amiből csak úgy ÁRAD A PISA!!!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!