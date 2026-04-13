Eddig kellett várni: egy nap sem telt el, és Zelenszkij máris benyújtotta a számlát Magyar Péternek

Von der Leyen az újságírók arcába tolta a tervét Brüsszelben: ha megvalósul, Magyar Péternek már esélye sem lesz vétózni
A magyar választás másnapján akcióba lendült az Európai Bizottság elnöke.
Az ukránok nem győzték sorolni a követeléseiket.
Ukrajna készen áll a legmagasabb európai normák alkalmazására a nemzeti kisebbségek védelmében, és nyitott a párbeszédre ebben a kérdésben is az új magyar kormánnyal – jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hétfőn újságírók előtt.
A tárcavezető értékelése szerint a vasárnapi magyar választások „helyes, európai” eredményt hoztak,
amelyek új lehetőségeket nyitnak meg, és lehetővé teszik, hogy a két ország közös történelmében egy új, jószomszédi fejezetet nyissanak meg.
„Népeink megérdemlik az ilyen kapcsolatokat. Nyitottak vagyunk. Szeretnénk és már jeleztük is a kapcsolatfelvételi szándékot Ukrajna elnökének szintjén, valamint értelemszerűen Magyar Péternek is. Készen állunk erre a párbeszédre azonnal, késlekedés nélkül, hogy megfelelő, jószomszédi kapcsolatokat építsünk ki. Várjuk ezt a kapcsolatfelvételt, és természetesen érdekeltek vagyunk benne. Várjuk a magyar fél válaszát” – mondta a miniszter.
Szavai szerint Ukrajna és Magyarország viszonyában számos, szerteágazó kérdéskör van, amelyeket meg kell vitatniuk: a határ menti infrastruktúrától kezdve az európai együttműködésig.
Ide tartozik Ukrajna európai uniós tagsága, a magyar blokád feloldása ebben a kérdésben, az EU Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomagjának elfogadása, valamint egy 90 milliárd eurós makrofinanszírozási hitel Ukrajna számára.
Emellett Kijev fel fogja vetni az ukrán állami Oscsadbank Magyarországon március 6-án elkobzott pénzeszközei visszaszolgáltatásának kérdését is. „Vagyis elég sok témát kell megbeszélnünk, és még egyszer megerősítem, hogy Ukrajna kész alkalmazni mind az Európa Tanács, mind az Európai Unió legmagasabb szintű normáit a nemzeti kisebbségek védelmében, mert ez a mi érdekünk is” – mondta Szibiha, hozzátéve, hogy Kijev ezt az üzenetet is továbbította a magyar félnek, és nyitott vagyunk a párbeszédre ebben a kérdésben is.
„Nem tartott sokáig! Ukrajna máris benyújtotta a számlát a Tisza külső támogatásáért cserébe” – reagált a hírre Németh Balázs.
(MTI)
Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP