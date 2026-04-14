Itt a lista! Ezeket az ígéreteket lehet számonkérni Magyar Péteren

Miután tavaly ősszel az Index nyilvánosságra hozta a Tisza Párt úgynevezett gazdasági konvergencia programját, amelyekben számtalan megszorítás és az Orbán-kormány lényeges vívmányainak visszavonása szerepelt, Magyar Péterék azt mondták, hogy az a program nem valódi. Hónapokkal később kiadtak egy programot, amelyben viszont rengeteg ígéretet tettek. Gyakorlatilag azt állították, hogy mindent megtartanak, amit a Fidesz bevezetett, és ezen felül még új jóléti intézkedéseket is bevezetnek. Sőt, Magyar Péter későbbi nyilatkozataiban újabb ígéreteket tett. A Tisza Párt választási győzelme után immáron minden lehetősége megvan ezek végrehajtására – idézte fel cikkében az Ellenpont.

Ezért a Tisza Párt legjelentősebb ígéreteit, melynek végrehajtását vállalták, számon is kérhetik rajtuk a magyar választók.

Az Ellenpont sorozatot indít Magyar Péterék választási ígéreteiről – először röviden összefoglalták a leglényegesebbeket, majd a következő napokban részletesen beszámolnak ezekről.