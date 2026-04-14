ellenpont tisza párt program Magyar Péter

Itt a lista! Ezeket az ígéreteket lehet számonkérni Magyar Péteren

2026. április 14. 08:10

A Tisza Párt a kampány során fűt-fát ígért, hogy tompítsa a kiszivárgott terveinek pusztító hatását.

Miután tavaly ősszel az Index nyilvánosságra hozta a Tisza Párt úgynevezett gazdasági konvergencia programját, amelyekben számtalan megszorítás és az Orbán-kormány lényeges vívmányainak visszavonása szerepelt, Magyar Péterék azt mondták, hogy az a program nem valódi. Hónapokkal később kiadtak egy programot, amelyben viszont rengeteg ígéretet tettek. Gyakorlatilag azt állították, hogy mindent megtartanak, amit a Fidesz bevezetett, és ezen felül még új jóléti intézkedéseket is bevezetnek. Sőt, Magyar Péter későbbi nyilatkozataiban újabb ígéreteket tett. A Tisza Párt választási győzelme után immáron minden lehetősége megvan ezek végrehajtására – idézte fel cikkében az Ellenpont.

Ezért a Tisza Párt legjelentősebb ígéreteit, melynek végrehajtását vállalták, számon is kérhetik rajtuk a magyar választók.

Az Ellenpont sorozatot indít Magyar Péterék választási ígéreteiről – először röviden összefoglalták a leglényegesebbeket, majd a következő napokban részletesen beszámolnak ezekről.

Íme Magyar Péter leglényegesebb ígéretei az Ellenpont szerint:

  • A Tisza Párt programjában arról írt, hogy egyáltalán nem emel majd adót (az egymilliárd forint feletti vagyonokra bevezetett vagyonadón kívül).
  • Az SZJA csökkentése: A mediánbér alatt keresők adóterheinek csökkentését ígérte Magyar Péter. Vagyis azt mondta, hogy nem igaz, hogy három kulcsos adót vezet be, ezzel szemben a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadót a mediánbér alatt kereső mintegy 2,2 millió munkavállaló számára 9 százalékra csökkenti adójóváírás formájában. 
  • Megígérte, hogy visszaállítja a KATA adózási formát.
  • Áfacsökkentés: A gyógyszerek áfáját 0 százalékra csökkentené, az egészséges élelmiszerekét és a tűzifáét 5 százalékra.
  • Magyar Péter radikális általános ÁFA-csökkentést is ígért.
  • Magyar Péter azt ígérte, hogy a védett benzinárat 480 forintra csökkenti.
  • Megígérte, hogy válás esetén nem kell majd visszafizetni a CSOK-ot.
  • Azt állította, hogy az egészségügyi költségvetést évi 500 milliárd forinttal növeli, összességében a GDP 7%-ára emeli a költést 2030-ig.
  • A kórházi várólistákat másfél év alatt hat hónapra rövidítenék. 
  • Nyugdíjemelést ígért: az infláció mellett a keresetek emelkedését is figyelembe venné.
  • Megígérte, hogy megtartja a 13. és a 14. havi nyugdíjat. Sőt, emellett évi 200 ezer forintos SZÉP-kártya támogatást is adna.
  • A minimális nyugdíjat 120 ezer forintra emeli
  • Családtámogatások duplázása: A családi pótlék, a gyes, a gyet és az anyasági támogatás összegének megkétszerezése (évi 372 milliárd forintos többletköltség).
  • Minden rászoruló család 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kap már idén.  Minden újszülött után 50 ezer forintos támogatást ad. 
    „100% Család” program: Külön támogatást kapnak az egyszülős, az egygyerekes és az alacsony jövedelmű családok.
  • A szociális szektorban dolgozók azonnal 25 százalékos béremelést kapnának.
  • Rezsicsökkentés: A lakossági rezsicsökkentést megtartja, és bevezeti a vállalati rezsicsökkentést.
  • Évente legalább 100 ezer otthon komplex energetikai korszerűsítését ígérte, mintegy évi 1000 milliárd forintos keretösszeggel.
  • A munkaerőpiacon általános vendégmunkásstop bevezetését ígérte. Tehát 2026. június 1-jétől jogszabályi úton betiltaná a harmadik országbeli vendégmunkások tömeges alkalmazását.
  • Brunszvik Teréz gyermekvédelmi program bevezetését ígérte, benne azzal, hogy kártérítést fizet az áldozatoknak, a működési forrásokat 20 százalékkal emeli, bér- és létszámemelést vezet be.
    Megemeli az otthonápolási díjat 50 százalékkal.
     

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

 

lendre-2
2026. április 14. 10:59
Most akkor lesz migráns betelepítés vagy nem? Megnyitják a déli határkerítést vagy nem? Lesz társasági és osztalékadó emelés, megadóztatják az állampapírokat, egyéb befektetéseket? Állandóan baja volt az UE-nak a gyermekvédelmi törvénnyel, akkor most eltörlik és beengedik az LMBTQ lobbistákat az ovodákba és iksolkba ezzel két legyet üthetnek egy csapásra. Mi az hogy "harmadik országbeli vendégmunkások tömeges alkalmazását." Mit ért tömegen: 1000 vagy 50.000 embert? Ki fogja így üzemeltetni a BYD gyárat és egyéb külföldi kézben lévő gyárakat? Jó lenne tudni mi az a "kis szuverenitás" amiről le kell mondanunk!!
bazilka
2026. április 14. 10:58
egész eddig arról írt a mandiner, hogy a tisza nem mond semmit a terveiről meg arról, hogy adót fognak emelni egyszer nem írta le a mandiner azokat az ígéreteket, amiket most számon kér érdekes változás
Conduct
•••
2026. április 14. 10:58 Szerkesztve
ThunderDan!Ezt én el is engedném,miért kérne Zelenszkijnek bocsánatot kérnie egy olyan-most már bukott-miniszterelnöktől aki egy az oroszok által megtámadott nép ellen hergeli és uszítja a magyar embereket?Örülj inkább hogy 16 év után lesz egy tisztességes miniszterelnökünk aki a fityisz által tönkretett magyar társadalmat megpróbálja összekovácsolni,nagyobb támogatottsága van mint Vityának bármikor volt,nem az orosz,a török,a szerb,a kazah meg a zimbabwei elnök gratulált neki először és nem úgy néz ki mint egy lakodalmas zenész Húsvét hétfőn!
Ízisz
2026. április 14. 10:57
🧡🇭🇺 "Rendkívüli bejelentésekkel érkeztem a Tisza-kormányülésről: a mai naptól megszüntetjük a korábbi kormányok által bevezetett lakástámogatási kedvezményeket és a többgyermekes édesanyák szja-mentességét, a rezsicsökkentés fenntartására a továbbiakban nincsen lehetőség, bruttó 500 ezer forint alatti keresetnél 25, míg bruttó 500 ezer forint felett 35 százalékos adókulcsokat vezetünk be. Ukrajna sikere mindennél fontosabb, és ebben bizony a magyar embereknek is terheket vállalniuk! Visszaállítjuk a kötelező sorkatonaságot, és megkezdjük a magyar katonai kontingensek Ukrajnába szállítását. Közösen legyőzzük Oroszországot, és a jóvátételből mindenkit kárpótolni fogunk. – ezzel zárta rövid nyilatkozatát az újdonsült miniszterelnök, majd gyorsan távozott." Ezt is🖕 megígérte!!! 😯👌 A jóvátételből mindenkit kárpótol!!! Amit soha nem fog fizetni Oroszország!!! 👌❗
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!