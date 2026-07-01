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nmhh nemzeti média - és hírközlési hatóság koltay andrás Magyar Péter média

A miniszterelnök meneszti a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság vezetőjét

2026. július 01. 21:38

Koltay András 2021 óta vezette az NMHH-t.

2026. július 01. 21:38
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„Javaslatomra a mai nappal felmentésre kerül dr. Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke” – írta Facebook-oldalán szerda este Magyar Péter

Koltay András 2021 óta vezette a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot (NMHH), miután az Országgyűlés a szervezet elnökévé választotta. Ezt megelőzően a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora volt, emellett jogtudósként a médiajog és alkotmányjog területén tevékenykedett.

NMHH-elnökként a hazai médiaszabályozás felügyeletéért, a frekvenciagazdálkodásért és a médiahatósági ellenőrzésekért felelt, valamint a médiapiac működését érintő szabályozási kérdésekben képviselte a hatóságot.

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

Összesen 42 komment

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Sorrend:
massivement7
2026. július 02. 00:04
Kedd óta Ruff Bálint gyakorolja az MCC feletti jogokat. Köszönjük!
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Bastyaelvtars
2026. július 02. 00:02
Helyes. Minden fidesz gecit el kell takarítani.
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Almassy
2026. július 01. 23:51
Az utókor pedig ki fog herélni! Gyurcsányról szennyvíz-derítő lett elnevezve...
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DE JÓ
2026. július 01. 23:39
Kíváncsi lennék egy olyan listára, amely megmutatja, hogy eddig ki mindenkit rúgtak ki. Nyilván, vissza fogják kapni.
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