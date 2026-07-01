A miniszterelnök meneszti a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság vezetőjét

„Javaslatomra a mai nappal felmentésre kerül dr. Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke” – írta Facebook-oldalán szerda este Magyar Péter.

Koltay András 2021 óta vezette a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot (NMHH), miután az Országgyűlés a szervezet elnökévé választotta. Ezt megelőzően a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora volt, emellett jogtudósként a médiajog és alkotmányjog területén tevékenykedett.