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Havasi Bertalan megszólalt: üzent a bukás hatására „apátiába süllyedteknek” és a jobboldali újságíróknak is (VIDEÓ)

2026. július 05. 13:06

Havasi szerint az új Tisza-vezetés egy „bosszútól lihegő fröcsögő hatalom”, amely „egy buldózerrel le akarja tolni a szakadékba” a polgári konzervatív médiát.

2026. július 05. 13:06
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Havasi Bertalan Déri Stefinél beszélt a Fidesz-KDNP történelmi vereségéről és a jobboldali sajtó választások utáni kilátástalan helyzetéről. A Fidesz kommunikációs igazgatója élesen bírálta párttársait, akik a bukás hatására „apátiába süllyedtek és nem értik, láthatóan kóvályognak”. Határozott véleménye, hogy ha valakinek ez a vereség akkora sokkot jelent, hogy nem tud vele mit kezdeni, az „sürgősen hagyja el a politikai pályát”, és „ne foglalja a helyet tovább a műsorainkban, a parlamentben meg pláne nem”.

A vereség okait elemezve Havasi szakmai vitába szállt Orbán Viktorral is. 

Bár a miniszterelnök szerint a párt a digitális térben szenvedett vereséget, Havasi ezzel nem ért egyet, mondván, a politika „nem algoritmusokról szól, hanem karakterekről”. 

Szerinte ha a kampány során a mesterséges algoritmusok helyett a valódi karakterekre építenek, „akkor lehet hogy nem itt tartanának most”. Elismerte ugyanakkor a tartalmi hibákat: az ellenfél ezermilliárdos ígéreteivel szemben a háborúra és migrációra épített üzenetek már nem voltak elegendőek Ami még súlyosabb, hogy a kampányban sokszor a valóságtól elrugaszkodottan kommunikáltak, áttörték az emberek tűrőképességének határát, vagy, mint mondta: egyszerűen csak „túltolták”. Emellett a korrupciós vádakra és arra az általános társadalmi érzületre, miszerint „ezek mind lopnak”, nem tudtak megfelelő választ adni.

A politikai bukás azonnal magával rántotta a jobboldali médiát is, amely az új kormánnyal szemben a túlélésért küzd. 

Havasi az új Tisza-vezetést „bosszútól lihegő, fröcsögő hatalomként” írta le, amely „buldózerrel le akarja tolni a szakadékba” a polgári konzervatív médiát, esélyt sem hagyva semmiféle együttműködésre. Ennek hatására a szektorban drasztikus leépítések kezdődtek; meglátása szerint a korábbi, nagyjából négyezer dolgozóból szerinte jó, ha 2500 marad. A jövő egyetlen lehetséges útja a brutális racionalizálás, a párhuzamos kapacitások és a városszerte szétszórt stúdiók összevonása,

hiszen mostantól az a jelszó, hogy „spórolni kell és össze kell tartani”.

A finanszírozás kérdése eközben teljesen nyitott, ráadásul Havasi rögzítette, hogy a pártnak hivatalosan „nem dolga, hogy üzemeltessen akár hírportálokat, akár tévé-ket”. Arra a felvetésre, miszerint Stumpf István és Navracsics Tibor elvárása alapján a nemzeti tőkésosztálynak kellene megmentenie a médiumokat, Havasi szkeptikusan reagált. Úgy véli, az érintett vállalkozók is nehezebb helyzetbe kerültek, így irreális azt várni, hogy „feneketlen zsákként” az utolsó fillérig kipótolják a korábbi kormányzati lehetőségek megszűnése miatt kiesett forrásokat.

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Összesen 39 komment

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Európai Értékek Zombie
2026. július 05. 16:00
Havasi Bertalan kemény mint a vídia! 💪 Igazi reálpolitikus aki képes közérthetően megfogalmazni világos gondolatokat. Kedvelem! 👏👍🤘
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1
0
Kormánypárti2
2026. július 05. 15:50
El tudnám képzelni miniszterelnöknek. Tökös csávó.
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1
0
Bodzay
2026. július 05. 15:43
A választás alap-tétje a következő volt: maradunk szuverén polgári demokrácia magyar kultúrával, vagy beszippant a német vezetéssel harmadik világháborúval játszadozó európai mainstream, "sokszínű" anómiával. Ezt kellett volna a rögös anyaföldön face to face a választókkal szembesíteni, ehelyett társadalmi-politikai kaleidoszkóp üvegcserepeinek a csörgését hallottuk kettő évig kampány üzemmódban.
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4
0
mnmn
2026. július 05. 15:29
trd127 2026. július 05. 14:27 "Alapítson Havasi egy új, nemzeti szocialista pártot. Van rá érzékelhető igény, öt, hat százalék támogatottság garantálható." A KMP utódpárt már megvan, 3.3 millió szavazót sikerült beetetni, akkor tényleg kéne valami, ami ellensúlyozza a proli pártot.
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1
0
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