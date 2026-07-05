Havasi Bertalan megszólalt: üzent a bukás hatására „apátiába süllyedteknek” és a jobboldali újságíróknak is (VIDEÓ)

Szerinte ha a kampány során a mesterséges algoritmusok helyett a valódi karakterekre építenek, „akkor lehet hogy nem itt tartanának most”. Elismerte ugyanakkor a tartalmi hibákat: az ellenfél ezermilliárdos ígéreteivel szemben a háborúra és migrációra épített üzenetek már nem voltak elegendőek Ami még súlyosabb, hogy a kampányban sokszor a valóságtól elrugaszkodottan kommunikáltak, áttörték az emberek tűrőképességének határát, vagy, mint mondta: egyszerűen csak „túltolták”. Emellett a korrupciós vádakra és arra az általános társadalmi érzületre, miszerint „ezek mind lopnak”, nem tudtak megfelelő választ adni.

A politikai bukás azonnal magával rántotta a jobboldali médiát is, amely az új kormánnyal szemben a túlélésért küzd.

Havasi az új Tisza-vezetést „bosszútól lihegő, fröcsögő hatalomként” írta le, amely „buldózerrel le akarja tolni a szakadékba” a polgári konzervatív médiát, esélyt sem hagyva semmiféle együttműködésre. Ennek hatására a szektorban drasztikus leépítések kezdődtek; meglátása szerint a korábbi, nagyjából négyezer dolgozóból szerinte jó, ha 2500 marad. A jövő egyetlen lehetséges útja a brutális racionalizálás, a párhuzamos kapacitások és a városszerte szétszórt stúdiók összevonása,