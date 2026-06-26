Navracsics Tibor: A Mandiner és a sajtószabadság

Mondhatjuk, hogy hivatalosan, hiszen az Országgyűlés plenáris ülésén, vagyis hivatalos eseményen, nagy nyilvánosság előtt hangzott el, és mivel azóta sem igazították helyre, nyugodtan mondhatjuk, hogy – mivel a miniszterelnök mondta – a kormány hivatalos álláspontjának is tekinthető. Magyar Péterr a Mandiner hetilap kapcsán ugyanis azt mondta, hogy: „…mi leszünk a kiadói, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni.”
Az első száz nappal kapcsolatos kötelező elegancia azt mondatná velünk, hogy a miniszterelnök rosszul fogalmazott, nem kell különösebb jelentőséget tulajdonítani a szavainak. Elszólásokban, nyelvbotlásokban gazdag a parlamenti folklór, jóindulattal kell közelítenünk a kormányfői szándékhoz.
Csakhogy. Csakhogy senki nem igazította ki ezeket a mondatokat.