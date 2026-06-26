Navracsics Tibor: A Mandiner és a sajtószabadság

Magyarországon megszűnt a sajtószabadság – állt a Népszabadság 2011. január 3-ai számának címlapján magyarul és a biztonság kedvéért az Európai Unió összes nyelvén. Az ok a médiatörvény hatálybalépése volt: a Népszabadság újságírói szerint a jogszabály alapjaiban ölte meg a sajtószabadságot.

A dolog azonban nem ennyire egyszerű. Úgy tűnik, a sajtószabadság még Magyarországon sem tud könnyen megszűnni.

Ezt a kijelentést bizonyítja az a tény is, hogy 2011-től minden évben legalább egyszer drámai hangon bejelentették politikusok, újságírók, jogvédők – aki tehette, általában idegen nyelven is, hogy a művelt európai közvélemény is tudomást szerezzen róla –, hogy újból és újból megszűnt a sajtószabadság. A bejelentés gyakorisága, ha mást nem, annyit mindenesetre jelzett, hogy maguk az aggódók sem voltak biztosak abban, hogy Magyarország valóban az elhallgattatott vélemények országa lenne.