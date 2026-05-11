Új acélpaktum felé? – Berlin ukrán–német fegyverszövetséget gründolt Kijevvel

A program részeként Németország és Ukrajna közösen fejlesztene új generációs pilóta nélküli rendszereket, különösen nagy hatótávolságú csapásmérő eszközöket. Pistorius szerint „mindkét fél profitál ebből az együttműködésből”, és több új fegyverprojekt is elindulhat a következő időszakban.

A német–ukrán katonai együttműködés már korábban is jelentősen elmélyült. Fedorov a múlt hónapban jelentette be, hogy Berlin újabb négymilliárd eurós védelmi csomagot biztosít Ukrajnának. Ebben több száz Patriot-rakéta és 36 IRIS-T indítóállás finanszírozása mellett 300 millió euró jut ukrán mélycsapásmérő képességek fejlesztésére is.

A csomag része továbbá 5000 darab közepes hatótávolságú, mesterséges intelligenciával támogatott csapásmérő drón közös gyártása is. Fedorov szerint ezek az eszközök lehetővé teszik az orosz logisztikai rendszerek támadását. Az ukrán miniszter úgy fogalmazott:

Ezek a mi nagy hatótávolságú szankcióink.”

Az Euronews szerint a program mögött egy fontos német stratégiai probléma is meghúzódik. A Bundeswehr ugyanis továbbra sem rendelkezik valódi mélységi csapásmérő képességgel. Bár Olaf Scholz korábbi kancellár még Joe Biden amerikai elnökkel egyezett meg Tomahawk robotrepülőgépek németországi telepítéséről, Donald Trump új amerikai csapatkivonási tervei ezt bizonytalanná tették.