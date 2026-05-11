Mihajlo Fedorov ukrán hadiipar Flamingo Németország Boris Pistorius cirkálórakéta Ukrajna drón hadiipar német hadiipar

Új acélpaktum felé? – Berlin ukrán–német fegyverszövetséget gründolt Kijevvel

2026. május 11. 21:17

A két ország közösen fejlesztene mesterséges intelligenciával vezérelt csapásmérő rendszereket.

2026. május 11. 21:17
null

Új, közös fegyverfejlesztési programot indított Németország és Ukrajna Bátor Németország (Brave Germany) néven – írja az Euronews. A kezdeményezés célja, hogy Berlin és Kijev együtt fejlesszen korszerű drónokat, mesterséges intelligenciával támogatott fegyverrendszereket és úgynevezett „deep strike”, vagyis mélységi csapásmérő képességeket.

A megállapodást hétfőn Kijevben írta alá Boris Pistorius német védelmi miniszter és ukrán kollégája, Mihajlo Fedorov. Az ukrán miniszter szerint Németország mára

a világ vezető biztonsági támogatója Ukrajna számára”,

és Berlin biztosítja az országnak nyújtott segítség mintegy harmadát.

A program részeként Németország és Ukrajna közösen fejlesztene új generációs pilóta nélküli rendszereket, különösen nagy hatótávolságú csapásmérő eszközöket. Pistorius szerint „mindkét fél profitál ebből az együttműködésből”, és több új fegyverprojekt is elindulhat a következő időszakban.

A német–ukrán katonai együttműködés már korábban is jelentősen elmélyült. Fedorov a múlt hónapban jelentette be, hogy Berlin újabb négymilliárd eurós védelmi csomagot biztosít Ukrajnának. Ebben több száz Patriot-rakéta és 36 IRIS-T indítóállás finanszírozása mellett 300 millió euró jut ukrán mélycsapásmérő képességek fejlesztésére is.

A csomag része továbbá 5000 darab közepes hatótávolságú, mesterséges intelligenciával támogatott csapásmérő drón közös gyártása is. Fedorov szerint ezek az eszközök lehetővé teszik az orosz logisztikai rendszerek támadását. Az ukrán miniszter úgy fogalmazott:

Ezek a mi nagy hatótávolságú szankcióink.”

Az Euronews szerint a program mögött egy fontos német stratégiai probléma is meghúzódik. A Bundeswehr ugyanis továbbra sem rendelkezik valódi mélységi csapásmérő képességgel. Bár Olaf Scholz korábbi kancellár még Joe Biden amerikai elnökkel egyezett meg Tomahawk robotrepülőgépek németországi telepítéséről, Donald Trump új amerikai csapatkivonási tervei ezt bizonytalanná tették.

A Financial Times szerint Pistorius ezért Washingtonba készülhet, hogy

  • Tomahawk rakéták és
  • Typhon indítórendszerek beszerzéséről tárgyaljon.

A találkozó azonban egyelőre nem biztos, különösen azután, hogy Friedrich Merz német kancellár bírálta Trump iráni politikáját, ami a két ország közötti diplomáciai viszony fokozott elhidegüléséhez vezetett.

Kijev eközben saját fejlesztésű nagy hatótávolságú fegyvereket is kínálhat Berlin számára. Az ukránok tavaly mutatták be az FP–5 Flamingo elnevezésű rendszert, amelyet már oroszországi célpontok ellen is bevetettek. A csaknem hattonnás rakéta több mint ezer kilométeres távolságban is képes lehet csapást mérni, és egyes elemzők szerint jóval pusztítóbb lehet, mint az eddig használt ukrán drónok, amelyektől a német hadiipar képviselői egyáltalán nincsenek elragadtatva.

***

Fotó: Ebrahim Noroozi / POOL / AFP

 

