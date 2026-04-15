Németország beindult: Berlin támogatná az oroszországi célpontok elleni mélységi műveleteket

„Növeljük hozzájárulásunkat Ukrajna légvédelmének megerősítéséhez. Németország több száz Patriot Gen P irányított rakétát szállít az ukrán hadseregnek” – jelentette ki Boris Pistorius német védelmi miniszter szerdán a NATO-tagállamok Ukrajnát támogató kontaktcsoportjának berlini védelmi miniszteri szintű találkozóján. Pistorius új német IRIS-T légvédelmi indítóállások átadásáról is beszélt, de azok számát nem pontosította.

Németország egyúttal hozzájárul Ukrajna képességének erősítéséhez a stratégiai, nagy hatótávolságú csapások végrehajtására is. Ezt a német-ukrán fegyveripari együttműködésen, valamint egy másik közös vállalaton keresztül kívánják megvalósítani, amely közepes és nagy hatótávolságú drónok fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. Emellett további 300 millió eurót biztosítanak az ukrán gyártású, nagy hatótávolságú drónok beszerzésének támogatására – tette hozzá Pistorius.