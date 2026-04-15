Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
04. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 15.
szerda
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
védelmi miniszter ukrajna oroszország

Németország beindult: Berlin támogatná az oroszországi célpontok elleni mélységi műveleteket

2026. április 15. 17:29

Németország fokozza az ukrán légvédelem, valamint a hadsereg oroszországi célpontok elleni mélységi csapásmérési képességeinek támogatását, egyebek mellett 300 millió eurót biztosítva nagy hatótávolságú drónokra.

null

Növeljük hozzájárulásunkat Ukrajna légvédelmének megerősítéséhez. Németország több száz Patriot Gen P irányított rakétát szállít az ukrán hadseregnek” –  jelentette ki Boris Pistorius német védelmi miniszter szerdán a NATO-tagállamok Ukrajnát támogató kontaktcsoportjának berlini védelmi miniszteri szintű találkozóján. Pistorius új német IRIS-T légvédelmi indítóállások átadásáról is beszélt, de azok számát nem pontosította. 

Németország egyúttal hozzájárul Ukrajna képességének erősítéséhez a stratégiai, nagy hatótávolságú csapások végrehajtására is. Ezt a német-ukrán fegyveripari együttműködésen, valamint egy másik közös vállalaton keresztül kívánják megvalósítani, amely közepes és nagy hatótávolságú drónok fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. Emellett további 300 millió eurót biztosítanak az ukrán gyártású, nagy hatótávolságú drónok beszerzésének támogatására – tette hozzá Pistorius. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

A miniszter szavai szerint ezek az intézkedések Ukrajna védelmi elképzeléseinek támogatását szolgálják, és segítik fenntartani, illetve növelni az ukrán védelmi erők lendületét. 

Ukrajna csak közös támogatásunkkal tudja folytatni védelmi harcát. Sikerük mindannyiunktól függ” – hangsúlyozta a német politikus. 

Felidézte, hogy Ukrajna a háború kezdete óta a legsúlyosabb telet élte át. Oroszország rendszeres és nagyszabású csapásokkal próbálta megtörni az ukrán ellenállást, különösen az energetikai infrastruktúra ellen. Az ukrán erők kitartása és az ukrán lakosság ellenálló képessége lenyűgöző – fogalmazott a miniszter. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ukrajna erősebben kerül ki ebből a télből, mint korábban. Ez az erő a harctéren is láthatóvá válik, ahol az utóbbi orosz szárazföldi támadásokat sikeresen visszaverték. Ezek az eredmények az ukrán csapatok szakértelmének és bátorságának, valamint az ország innovációs képességeinek köszönhetők” – vélekedett Pistorius. 

Ezt is ajánljuk a témában

Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter kiemelte, hogy az ukrán légvédelem jelenleg a robotrepülőgépek 80 százalékát, a drónoknak pedig a 90 százalékát képes elfogni. A miniszter szavai szerint 2025 novembere és 2026 márciusa között a Kreml 462 ballisztikus rakétát, csaknem 600 robotrepülőgépet és 27 ezer Sahíd típusú csapásmérő drónt indított Ukrajna ellen. 

Leszögezte, hogy Ukrajna békére törekszik és folytatja diplomáciai erőfeszítéseit „A diplomácia csak akkor működik, ha Ukrajna erős a harctéren, és Oroszország képessége a háború folytatására jelentősen csökken” – érvelt Fedorov. Hozzátette: „minden egyes méternyi ukrán földet rendkívül költségessé teszünk az ellenség számára. Jelenleg Oroszország 254 katonát veszít minden egyes elfoglalt négyzetkilométerért. Donyeck megyében ez átlagosan 428 katonát jelent négyzetkilométerenként.” 

„Ma új kezdeményezéseket mutatunk be az együttműködés erősítésére. Valódi, kölcsönösen előnyös partnerségeket. Fő prioritásaink változatlanok: légvédelem, az ukrán drón- és rakétagyártás skálázása, valamint elegendő nagy hatótávolságú tüzérségi lőszer biztosítása. Együtt közelebb hozzuk az igazságos és tartós békét” – zárta gondolatait Fedorov. 

A kontaktcsoport mostani berlini találkozója a 34. ilyen jellegű ülés, a résztvevők között van John Healey brit védelmi miniszter és Mark Rutte NATO-főtitkár is. 

(MTI)

Nyitókép: STR / PRESS-SERVICE OF COMMANDER-IN-CHIEF OF THE UKRAINIAN ARMED FORCES / AFP

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Zsolt75
2026. április 15. 19:17
Jól hangzik. Különösen, hogy most szerelik az újabb piros gombot Budapest felirattal putyin íróasztalán..
Válasz erre
0
0
google-2
2026. április 15. 19:07
Németország mindig tudja, mit kell tennie, azért is nyert meg már két világháborút is.
Válasz erre
2
0
alenka
2026. április 15. 19:06
Oroszország Anyácska elpusztíthatatlan!.. Németek, ti ezt tudjátok már...az ukiiiikiiikriiiijniii faj most tapasztalja. PUTIN, ELŐRE!
Válasz erre
2
0
lacika-985
2026. április 15. 18:39
Ukrajna addig fogja folytatni a multik érdekeinek a védelmét ameddig el nem fogy teljesen. MA LEGYEN
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!