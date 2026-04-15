5 lépcsős útmutató a brüsszeli háborús gépezethez: ezért van szüksége Von der Leyennek Magyar Péterre
A Brüsszel-Kijev-koalíció legnagyobb ellensége Magyarország jelenlegi, békepárti kormánya - közölte az Alapjogokért Központ.
Lavrov úgy látja, Brüsszel Szerbiát is Oroszország elleni pufferzónává alakítaná.
Az Európai Unió militarizálódása „nagyon gyorsan és rohamosan” halad előre – erről beszélt Szergej Lavrov újságíróknak, miután hivatalos látogatáson vett részt Kínában. Az orosz külügyminiszter szerint az uniós elit egyre inkább a katonai irányvonal erősítését tekinti elsődleges célnak – írja az Origo a TASZSZ beszámolja alapján.
A politikus úgy látja, a folyamat nemcsak gyors, hanem kifejezetten veszélyes is. Úgy véli,
az Európai Unió lépései egyértelműen ebbe az irányba mutatnak, és a militarizáció egyre hangsúlyosabb szerepet kap a döntéshozatalban.”
Szerinte Brüsszel arra törekszik, hogy az országot Oroszország elleni pufferzónává alakítsa, amit az EU-csatlakozási feltételeivel indokolt, amelyek – értelmezése szerint – magukban foglalják Koszovó függetlenségének elismerését, valamint az Oroszország elleni uniós szankciók teljes körű alkalmazását.
A külügyminiszter mindezt szerbellenes álláspontként értékelte és leszögezte: Alekszandar Vucsics szerb elnök elutasítja az ilyen jellegű, oroszellenes feltételeket. Lavrov a közel-keleti helyzetről is beszélt. Elmondása szerint a válság közepette több európai tisztviselő arra kéri az Európai Bizottságot, hogy halassza el az orosz energiaimport teljes leállítását célzó terveket. Lavrov emlékeztetett Vlagyimir Putyin korábbi kijelentéseire is, amelyek az EU és Oroszország közötti energiaellátási kapcsolatok megszakítására vonatkoznak:
ha Európa feladja az orosz energiaforrásokat, akkor egy másik nagyhatalomtól válhat függővé,
ez pedig hosszú távon negatív következményekkel járhat Európa számára.”
Fotó: Pavel Bednyakov / POOL / AFP