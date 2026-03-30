A németek leszólták az ukrán drónokat, amikkel most Zelenszkij mindenhol házal

A Rheinmetall vezetője az ukrán dróngyárakat a háziasszonyokhoz hasonlította, akik a konyhában gyártanak fegyvert.
A Rheinmetall vezetője Armin Papperger egy amerikai magazinnak adott interjúban csípős megjegyzéseket tett az ukrán dróngyártásra – számolt be a Guardian.
Az amerikai riporter megkérdezte a védelmi óriás igazgatóját, hogy felkavarhatja-e az ukrán dróngyártás az iparágát, amely eddig sokkal inkább a tüzérségre és a harckocsikra koncentrált. Ekkor az igazgató elmondta őszinte véleményét az európai sajtó által technológiai csodaként ünnepelt ukrán drónokról, amelyek gyártását háziasszonyok munkájához hasonlította:
„Ez nem a Lockheed Martin, General Dynamics, vagy a Rheinmetall technológiája. Az ukránoknak 3D-és nyomtatói vannak a konyhákban és drónrészeket állítanak elő. Ez nem innováció.”
Az ukránok azonnal lecsaptak a kommentekre, és Alexander Kamyshin, Zelenszkij tanácsadója azzal reagált, hogy az ukrán drónok nagyon is hatékonyak.
Az ukrán közösségi oldalakon pedig a háziasszony részen háborodtak fel a felhasználók, annyira, hogy végül a Rheinmetall a közösségi oldalán üzenet, hogy mennyire tiszteli az ukrán embereket.
„Mélységes tisztelettel adózunk az ukrán népnek az önvédelem érdekében tett hatalmas erőfeszítései előtt. Ukrajna minden egyes nője és férfija mérhetetlenül nagy szerepet vállal ebben” – írták.
A gyártás minőségével kapcsolatos kommentekre Julija Anatolijivna Szviridenko miniszterelnök is reagált: „Az ukrán nép nem csupán a legnagyobb tiszteletet érdemli, hanem azt is, hogy meghallgassák – és tanuljanak tőle. Igen, Európa védelmét az ukrán háziasszonyok tartják fenn” – írta.
Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP
Az uniós országok mérlegelik miként hagyják ki Magyarországot a döntéshozatalból.