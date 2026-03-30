Ft
Ft
11°C
3°C
Ft
Ft
11°C
3°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 30.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
lockheed martin ukrán drón armin papperger ukrán drón ukrajna

A németek leszólták az ukrán drónokat, amikkel most Zelenszkij mindenhol házal

A Rheinmetall vezetője az ukrán dróngyárakat a háziasszonyokhoz hasonlította, akik a konyhában gyártanak fegyvert.

null

A Rheinmetall vezetője Armin Papperger egy amerikai magazinnak adott interjúban csípős megjegyzéseket tett az ukrán dróngyártásra – számolt be a Guardian. 

Az amerikai riporter megkérdezte a védelmi óriás igazgatóját, hogy felkavarhatja-e az ukrán dróngyártás az iparágát, amely eddig sokkal inkább a tüzérségre és a harckocsikra koncentrált. Ekkor az igazgató elmondta őszinte véleményét az európai sajtó által technológiai csodaként ünnepelt ukrán drónokról, amelyek gyártását háziasszonyok munkájához hasonlította:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

 „Ez nem a Lockheed Martin, General Dynamics, vagy a Rheinmetall technológiája. Az ukránoknak 3D-és nyomtatói vannak a konyhákban és drónrészeket állítanak elő. Ez nem innováció.”

Az ukránok azonnal lecsaptak a kommentekre, és Alexander Kamyshin, Zelenszkij tanácsadója azzal reagált, hogy az ukrán drónok nagyon is hatékonyak. 

Az ukrán közösségi oldalakon pedig a háziasszony részen háborodtak fel a felhasználók, annyira, hogy végül a Rheinmetall a közösségi oldalán üzenet, hogy mennyire tiszteli az ukrán embereket.

 „Mélységes tisztelettel adózunk az ukrán népnek az önvédelem érdekében tett hatalmas erőfeszítései előtt. Ukrajna minden egyes nője és férfija mérhetetlenül nagy szerepet vállal ebben” – írták. 

A gyártás minőségével kapcsolatos kommentekre Julija Anatolijivna Szviridenko miniszterelnök is reagált: „Az ukrán nép nem csupán a legnagyobb tiszteletet érdemli, hanem azt is, hogy meghallgassák – és tanuljanak tőle. Igen, Európa védelmét az ukrán háziasszonyok tartják fenn” – írta. 

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
altercat1
2026. március 30. 10:54
IQ Hungary 100.15 Germany 99.32 Sweden 98.22 Ukraine 95.66 worldpopulationreview.com/country-rankings/average-iq-by-country
Válasz erre
0
0
obakapimaki
2026. március 30. 10:47
Az ork-rain állatok, meg az "önvédelem"....? 😂😂😂🤡🤡🤡 Azért, ezek hallatán Andersen is csettintene..🤡🤡😂😂
Válasz erre
2
0
Halder_1899
2026. március 30. 10:13
"Az ukrán nép nem csupán a legnagyobb tiszteletet érdemli, hanem azt is, hogy meghallgassák – és tanuljanak tőle." huhh ez nem kicsit erős..... Tisztelet feléjük, meghallgatni őket és tanulni tőlük ? Tényleg ?
Válasz erre
5
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
•••
2026. március 30. 10:12 Szerkesztve
A GECI TEUTON FÉRGEK KIT NEM SZÓLNAK LE? MEGINT ŐK KEVERIK A SZART HAGYTÁK FELROBBANTANI A ÉÁ.-GÁZVEZETÉKET - GONDOLTÁK, AMI ELVESZIK A RÉVEN BEJÖN A VÁMON ... MAJD AZ UKRÁNOK LEGYŐZIK AZ OROSZOKAT ÉS NEKIK A GECI UKRÁNOK UNIÓS TAGSÁGÁVAL AZ ÖLÜKBE HULLIK MINDEN INGYEN MÁS VÉRÉN. HANYADSZOR BASSZÁK SZÉT EURÓPÁT EZEK A GECI GERMÁNOK? ZELENSZKIJ MÁR MINDENKINEK ELADOTT MINDENT 3X -- ANGOLOKNAK KÍNÁNAK USÁNAK A GERMÁNOK EURÓPA PESTISE - RÁKJA - LEPRÁJA KALLREGINEK IGAZA VOLT A NÉMETEKET KI KELL TÖRÖLNI EURÓPÁBÓL -- REMÉLEM A MUSZLIM MIGRÁNSOK ELVÉGZIK EZT A FELADATOT ÉS VÉGRE MEGSZABADULUNK ETTŐL ROHADT NÁCI NÉPSÉGTŐL SIMILI SIMILIS GAUDET - HASONLÓ A HASONLÓNAK ÖRÜL A MOCSKOS NÁCI NÉMETEK ÖRÜLNEK AZ UKRÁN NÁCIKNAK ... EURÓPA ELVESZEJTŐI
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!