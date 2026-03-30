brüsszel fidesz európai unió magyarország politico eu orbán viktor

Politico: Brüsszel már készül Magyarország megbüntetésére, ha Orbán győz

2026. március 30. 07:43

Az uniós országok mérlegelik miként hagyják ki Magyarországot a döntéshozatalból.

null

Brüsszel eddig magabiztostos volt, hogy Orbán Viktor elveszíti a választást, azonban az utóbbi időben elkezdtek pánikolni, hogy mégis nyerhet, amely „vészforgatókönyvek” készítéséhez vezetett. 

A Politico szerint a következő öt opciót mérlegelik a brüsszeli vezetők Magyarország ellen, amennyiben a kormánypártok nyerik meg a választást:

  • szavazás megváltoztatása 
  • többsebességű Európa
  • pénzügyi nyomás
  • szavazati jog felfüggesztése
  • kirúgás az Európai Unióból 

Az első forgatókönyv szerint, ha a Fidesz nyer, és továbbra is fennáll a lehetősége annak, hogy bizonyos döntéseket blokkoljon, tehát a megoldás az, ha megszünetetik a vétó lehetőségét. 

Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a minősített többségi szavazás – amelyhez általában a tagállamok 55 százalékának, az EU teljes népességének 65 százalékát képviselő szavazata szükséges – kiterjesztenék olyan érzékeny területekre, ahol jelenleg mindenki egyetértésére van szükség, mint például a külpolitika vagy az EU hosszú távú költségvetésének elemei.

A lap elismeri, hogy ezzel gyakorlatilag az EU Orbánra hivatkozva megváltoztatná az egyik alapelvét az Európai Uniónak.

A második opció nem szabályokon változtatna, hanem újabb az EU-n belüli együttműködéseket kezdeményezne. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felvetette a hajlandó tagállamok közötti fokozott együttműködés fokozottabb alkalmazását, hogy megkerüljék az egyhangúság követelményét olyan területeken, mint a versenyképesség.

Innentől kezdve durvulnak a forgatókönyvek. 

A harmadik opció pénzügyi szankciók beveztése Magyarország ellen, amiért visszatartotta az ukrán hitelt a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt. 

António Costa, az Európai Tanács elnöke felvetette, hogy Orbán Ukrajna hitelének blokkolása megsértette az EU-Szerződések 4. cikkének (3) bekezdését, amely szerint a tagállamoknak „őszinte együttműködést” kell biztosítaniuk. Erre hivatkozva lenne lehetséges a pénzügyi büntetés. 

A negyedik forgatókönyv az, hogy felfüggesztik Magyarország szavazati jogát. Ehhez azonban egyhangúságra lenne szükség. „A 7. cikk értelmében egyhangúságra van szükség – ez nehéz lesz” – mondta egy diplomata a Politicónak. 

A legdrámaibb – és legkevésbé reális – lehetőség a lap szerint Magyarország kizárása az EU-ból. Azonban ezt még a Politicónak nyilatkozó diplomaták is elvetették. 

Érdekes módon olyan opciót nem sorolt fel a Poltico, amelyben meghallgatják és elfogadják Magyarország álláspontját, hanem minden esetben a kikerülésére készülnek. 

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Összesen 93 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ízisz
2026. március 30. 09:10
Z. "madárinfluencer 2026. március 30. 08:50 Majdnem mindegy, hogy az EU Orbán Viktor kormányát kizárja a döntésekből, vagy Magyar Péter kormánya mindent ész nélkül elfogad. Az eredmény Magyarországra nézve ugyanaz." Válasz erre 👆 Ízisz madárinfluencer 2026. március 30. 09:03 Ízisz madárinfluencer 2026. március 30. 09:03 Nem ugyanaz!!!❗ Nem tudják kizárni a döntésekből, mert ahhoz is egyhangúság kell, hogy azt a szabályt meg tudják változratni, hogy ki tudják zárni a döntésekből... Ezerszer el lett mondva!!! Nem beszélve arról, hogy ez minden országra igaz lenne!!! Ezt sokan nem szavaznák meg!!!💯❗ A kormány nem engedi be a migránsokat, nem nyújt katonai segítséget ukrajnának és sok minden van, amiben nem Brüsszel dönt, bármennyire is szeretnének!!! Poloska mindenben a cselédjük már most!!! 💯❗😏
sanya55-2
2026. március 30. 09:10
Ha volna egy kis agyuk az EU-ba a vén k..vát rúgnák p…án és minden rendbe jönne
hexahelicene
2026. március 30. 09:09
Az óriási brüsszeli cirkusz helyett, mennyivel egyszerűbb lenne megnyitni az olajvezetéket...
franciscofranco
2026. március 30. 09:03
states-2 2026. március 30. 08:59 Orbán győzelmével ti lesztek büntetve, brüsszeli komcsi maffia. A fidesz új kampány dala. Korda György: Reptér
