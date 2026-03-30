Politico: Brüsszel már készül Magyarország megbüntetésére, ha Orbán győz

Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a minősített többségi szavazás – amelyhez általában a tagállamok 55 százalékának, az EU teljes népességének 65 százalékát képviselő szavazata szükséges – kiterjesztenék olyan érzékeny területekre, ahol jelenleg mindenki egyetértésére van szükség, mint például a külpolitika vagy az EU hosszú távú költségvetésének elemei.

A lap elismeri, hogy ezzel gyakorlatilag az EU Orbánra hivatkozva megváltoztatná az egyik alapelvét az Európai Uniónak.

A második opció nem szabályokon változtatna, hanem újabb az EU-n belüli együttműködéseket kezdeményezne. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felvetette a hajlandó tagállamok közötti fokozott együttműködés fokozottabb alkalmazását, hogy megkerüljék az egyhangúság követelményét olyan területeken, mint a versenyképesség.

Innentől kezdve durvulnak a forgatókönyvek.