Baljós előjelek: mélypontra süllyedt Washington és az európai hatalmak viszonya

„Az Egyesült Államoknak nincsenek állandó barátai vagy ellenségei, csak érdekei.” Egyre többet idézik Henry Kissingernek, a 20. század talán legmeghatározóbb külpolitikai gondolkodójának ezt a híres mondatát, mely gondolatot a régi Angliától örökölte meg az USA.

Donald Trump amerikai elnök több alkalommal is egyértelművé tette, hogy országa érdekei felülírják a transzatlanti kapcsolatokat.

Az orosz–ukrán háború, Grönland ügye, a vámháború, majd az Irán elleni katonai agresszió mind ezt demonstrálta. A második világháború után védelmi szempontból kialakult egy olyan függőségi viszony, amely mind a két félnek hasznos volt, de az évtizedek múlásával különböző okokból terhessé vált az Egyesült Államok és Európa számára is. A hidegháború befejezése óta Európa egyre inkább az USA-val szemben határozza meg magát, ám a védelmi függőség fennáll.