háború nato egyesült államok washington donald trump európa

Baljós előjelek: mélypontra süllyedt Washington és az európai hatalmak viszonya

2026. május 08. 12:12

Amerikát és Európát nemcsak az Atlanti-óceán választja el, hanem az egyre szaporodó érdekkülönbségek is.

Hajdú Tímea
„Az Egyesült Államoknak nincsenek állandó barátai vagy ellenségei, csak érdekei.” Egyre többet idézik Henry Kissingernek, a 20. század talán legmeghatározóbb külpolitikai gondolkodójának ezt a híres mondatát, mely gondolatot a régi Angliától örökölte meg az USA. 

Donald Trump amerikai elnök több alkalommal is egyértelművé tette, hogy országa érdekei felülírják a transzatlanti kapcsolatokat. 

Az orosz–ukrán háború, Grönland ügye, a vámháború, majd az Irán elleni katonai agresszió mind ezt demonstrálta. A második világháború után védelmi szempontból kialakult egy olyan függőségi viszony, amely mind a két félnek hasznos volt, de az évtizedek múlásával különböző okokból terhessé vált az Egyesült Államok és Európa számára is. A hidegháború befejezése óta Európa egyre inkább az USA-val szemben határozza meg magát, ám a védelmi függőség fennáll. 

A jelenlegi amerikai vezetés úgy tekint az öreg kontinensre, mint amely a hanyatlás útjára lépett, 

és ha nem változtat, akkor néhány évtizeden belül felismerhetetlenné válik. 

Ezt fogalmazta meg a Trump-kormányzat a 2025 decemberében publikált nemzetbiztonsági stratégiában, s erről beszélt Marco Rubio külügyminiszter idén a müncheni biztonsági konferencián. „Nekünk, amerikaiaknak nincs érdekünk abban, hogy udvarias és fegyelmezett gondnokai legyünk a Nyugat irányított hanyatlásának. Nem elszakadást keresünk, hanem egy régi barátság újjáélesztését és az emberi történelem legnagyobb civilizációjának megújítását” – fogalmazott. Bár a beszédet nagy taps fogadta, a barátság újjáélesztése helyett egyelőre csak a viszályok szaporodnak. 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Nasi12
2026. május 08. 12:55
A lényeg Európa kajája. Lesz végre valami amiben az EU saját lábára tud állni Ukrajna bekebelezésével vagy egy újabb amerikai függés lesz a meglevő tucatnyi mellé. Ha amerika kebelezi be a nagy ukrán fekete földeket akkor a magyar mezőgazdaságnak annyi és az EU is újabb gyeplőt kap a nyakába. Csak az a baj, hogy az EU teletömi az ukránokat fegyverekkel, remélve, hogy ezzel oldja meg a kérdést. De ez azt jelenti, hogy a fagyi visszanyal, így nem az EU diktál az ukiknak, hanem fordítva.
zakar zoltán béla
2026. május 08. 12:17
MerZedesursulacostabravó
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!