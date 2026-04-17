„Nincs okuk kivonulni” – az elnököt kérdezgetik a játékosok, hogy mi lesz a kormányváltás után

Romániában máris a magyarokon kárörvendenek Magyar Péter győzelme miatt
De az erdélyi magyarok nem adják fel.
Diószegi László elnök szerint nincs veszélyben a székelyföldi klub jövője. A Sepsi OSK eddig rendszeresen kapott támogatást a magyar államtól.
Az elmúlt napokban a magyar és a román sajtó is foglalkozott a Sepsi OSK labdarúgóklubbal, amely eddig rendszeresen kapott támogatást a magyar államtól. A másodosztályú egyesület elnöke, Diószegi László most tiszta vizet öntött a pohárba. A klubvezető a liga2.ro-nak elmondta, már a játékosok is érdeklődtek nála a jövőről, amely véleménye szerint nincs veszélyben.
„Szeretném leszögezni, hogy a magyar kormány az infrastruktúrát biztosította eddig, vagyis a stadiont, valamint a gyerek- és utánpótláscsapatokat. Azt nem tudjuk, mi lesz nyártól az utánpótláscsapatainkkal, azt majd meglátjuk.
A felnőttcsapatot viszont sok magáncég támogatja, amely minden évben szponzorál minket, úgy gondolom, ezekre a szerződésekre nem lesznek hatással a magyarországi választások. Ezeknek a cégeknek Romániában is vannak érdekeltségeik, számukra is előnyös a jó reklám, tehát nem hiszem, hogy probléma lenne. Orbán úr nem közvetlenül a Sepsinek adott pénzt, vannak állami és magáncégek is, például a MOL Group, de ők Romániában is jelen vannak, tehát nincs okuk kivonulni
– idézte Diószegit a Blikk.
Ezt is ajánljuk a témában
A 14-szeres magyar válogatott Sigér Dávidot is soraiban tudó Sepsiszentgyörgy jelenleg második a román másodosztályban, öt ponttal az éllovas Corvinul mögött, és ugyanennyivel megelőzve a harmadik Voluntari-t. A bajnokság végén az első két helyezett jut fel az élvonalba, még hat forduló van hátra. Ezzel kapcsolatban Diószegi elmondta, nagy célja, hogy bajnokként kerüljenek vissza az első osztályba, amelyből tavaly estek ki.
Nyitókép: Facebook / Sepsi OSK