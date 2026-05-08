Steaua Bukarest rabona Sepsi OSK román bajnokság Huszti András

Őrület: az év gólja után az év piros lapja Bukarestben, a feljutás kapujában a Sepsi! (VIDEÓ)

2026. május 08. 13:05

Horrorisztikus kungfu-rúgás és Puskás-díjas megmozdulás egy meccsen belül. A Sepsi OSK nem mindennapi összecsapáson került nagy lépésre a céljához bukaresti győzelmével.

Elképesztő mérkőzést játszott egymással csütörtök este a román másodosztályú labdarúgó-bajnokság rájátszásában a Steaua Bucuresti és a Sepsi OSK. A visszajutásért küzdő székely klub végül kétgólos győzelemmel távozott a szebb napokat megélt fővárosiak otthonából, ezzel hatalmas lépést tett célja felé – egy olyan összecsapáson, amelynek egyes jeleneteit Bukaresttől Budapesten át a világ sok más helyén fogják még mutogatni.

Sepsi-Steaua Bukarest
Saját csapattársai sem akartak hinni a szemüknek, milyen mozdulattal szerezte meg első profi gólját Bukarestben a 19 éves Alin Techeres (Fotó: Facebook/Sepsi OSK)

Puskás-esélyes Sepsi-csodagól Bukarestben

A tavaly még a román élvonalban szereplő, jelenleg a másodvonal második, feljutást érő helyén álló sepsiszentgyörgyiek alig félóra után már beállították a 2–0-s végeredményt, méghozzá egy ritkán látható szenzációs találattal.

A mindössze 19 éves Alin Techeres élete első profi találata igen emlékezetesre sikeredett: 

a fiatal játékos védő létére lőtt Puskás-díjra esélyes gólt egy fantasztikus, állítgatás nélküli rabona-mozdulattal,

méghozzá úgy, hogy a támadás is eleve tőle indult egy remek megkerülős cselt követően.

Miként a SzékelySport írja, még a román a Digi Sport kommentátorai is teljesen elaléltak a nem mindennapi találat láttán, az egyikük egyenesen úgy fogalmazott,

ilyen gólt évtizedek óta nem láttunk a román labdarúgásban”,

míg kollégája szerint 

tízből kilenc játékos eltörte volna a lábát ennél a mozdulatnál.”

Brutális kungfu-rúgás a Steaua magyarjától

Ráadásul nem ez volt az egyetlen rendhagyó jelenet a találkozón – habár a másik már sokkal kevésbé szemet gyönyörködtető. A második félidő 64. percében ugyanis 

a Steaua történetének első Magyarországról igazolt magyar játékosa, Huszti András egy horrorisztikus kungfu-rúgással tarolta le Cosmin Mateit,

azonnal villant a jogos piros, a Sepsi csapatkapitányát pedig hordágyon kellett levinni, láthatóan alig volt magánál. 

A 34 esztendős középpályást azonnal kórházba szállították, a klub pénteki közleménye szerint csúnya sérüléseket szenvedett: 

agyrázkódása mellett bevérzés alakult ki a jobb szeménél és a szemhéján, valamint felszakadt az alsó ajka, amelyet össze kellett varrni. 

A hozzászólók a brutális szabálytalanság láttán egyenesen bűncselekményt kiáltanak, az azonban mindenképpen jó hír, hogy Matei várhatóan a pénteki nap során elhagyhatja a kórházat, még ha legalább egy hétig harcképtelen is lesz. A Sepsi a vezéráldozatot követelő bukaresti diadalával, no meg a közvetlen rivális Voluntari vajdahunyadi vereségével 5 pontra növelte előnyét a feljutásért folytatott harcban, két fordulóval a bajnokság vége előtt, azaz fél lábbal ott van az élvonalba visszatérés kapujában. 

Összesen 1 komment

Nebelwerfer
2026. május 08. 13:11
Techeres 100/100, Huszti 0.
