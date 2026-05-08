Őrület: az év gólja után az év piros lapja Bukarestben, a feljutás kapujában a Sepsi! (VIDEÓ)

Elképesztő mérkőzést játszott egymással csütörtök este a román másodosztályú labdarúgó-bajnokság rájátszásában a Steaua Bucuresti és a Sepsi OSK. A visszajutásért küzdő székely klub végül kétgólos győzelemmel távozott a szebb napokat megélt fővárosiak otthonából, ezzel hatalmas lépést tett célja felé – egy olyan összecsapáson, amelynek egyes jeleneteit Bukaresttől Budapesten át a világ sok más helyén fogják még mutogatni.

Saját csapattársai sem akartak hinni a szemüknek, milyen mozdulattal szerezte meg első profi gólját Bukarestben a 19 éves Alin Techeres (Fotó: Facebook/Sepsi OSK)

Puskás-esélyes Sepsi-csodagól Bukarestben

A tavaly még a román élvonalban szereplő, jelenleg a másodvonal második, feljutást érő helyén álló sepsiszentgyörgyiek alig félóra után már beállították a 2–0-s végeredményt, méghozzá egy ritkán látható szenzációs találattal.