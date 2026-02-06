Erre nem számítottunk: története során először igazol magyar játékost a nagy múltú román klub

Huszti András csütörtökön Romániába utazott szerződéskötésre. A 25 esztendős labdarúgó lehet a nagy múltú, jelenleg a másodosztályban nyolcadik helyen álló CSA Steaua első, Magyarországról igazolt magyar játékosa – írja a Nemzeti Sport.

A sportnapilap beszámolója szerint a jobb oldalon és a védelem közepén is bevethető futballista pénteken már a bukaresti együttessel edz, majd következik számára az orvosi vizsgálat és a szerződés aláírása, de ez csak formalitás, mert az egyezség már megszületett. Daniel Oprita vezetőedző csapatában három spanyol játékos mellett Huszti lesz a negyedik légiós.