Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
02. 06.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 06.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Zalaegerszeg Huszti András Románia

Erre nem számítottunk: története során először igazol magyar játékost a nagy múltú román klub

2026. február 06. 13:13

Huszti András légiósnak áll. A Zalaegerszegtől tavaly szeptemberben távozó futballista Románia felé vette az irányt.

2026. február 06. 13:13
null

Huszti András csütörtökön Romániába utazott szerződéskötésre. A 25 esztendős labdarúgó lehet a nagy múltú, jelenleg a másodosztályban nyolcadik helyen álló CSA Steaua első, Magyarországról igazolt magyar játékosa – írja a Nemzeti Sport.

A sportnapilap beszámolója szerint a jobb oldalon és a védelem közepén is bevethető futballista pénteken már a bukaresti együttessel edz, majd következik számára az orvosi vizsgálat és a szerződés aláírása, de ez csak formalitás, mert az egyezség már megszületett. Daniel Oprita vezetőedző csapatában három spanyol játékos mellett Huszti lesz a negyedik légiós.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat
Tovább a cikkhezchevron

Huszti András – aki nincs rokoni kapcsolatban az 51-szeres magyar válogatott Huszti Szabolccsal – korábban játszott 

  • a Puskás Akadémia, 
  • a Budafok, 
  • a Zalaegerszeg, 
  • az Újpest 
  • és a Fehérvár FC színeiben. 

Szeptember óta nem volt csapata, akkor távozott a ZTE-től – amellyel 2023-ban Magyar Kupát nyert –, s bár a téli felkészülést Nyíregyházán kezdte, és edzőmeccsen is játszott a Szpariban, végül légiósnak áll, először szerepelhet külföldön pályafutása során.

A Nemzeti Sport a cikkében részletesen is bemutatja a CSA Steauát. Ebből kiderül, hogy 

az együttes 2023-ban és 2025-ben is feljutást érő helyen végzett a másodosztályban (mindkétszer második lett), de közvetlenül közpénzből finanszírozott klubként nem szerepelhet az élvonalban,

mert a román Superligát működtető Profi Liga tagjai csak cégformában működő csapatok lehetnek. A gárda a mostani kiírásban egyelőre a felsőházba (top 6) kerülésért küzd.

Nyitókép: MTI / MTVA / Koszticsák Szilárd

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!