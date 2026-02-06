Erre nem számítottunk: története során először igazol magyar játékost a nagy múltú román klub

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat
Magyar Péter ukrán kémként azonosított szimpatizánsának „biztos információja” van arról, mit fognak tenni. És ezt egy podcastban el is mondta.
Huszti András légiósnak áll. A Zalaegerszegtől tavaly szeptemberben távozó futballista Románia felé vette az irányt.
Huszti András csütörtökön Romániába utazott szerződéskötésre. A 25 esztendős labdarúgó lehet a nagy múltú, jelenleg a másodosztályban nyolcadik helyen álló CSA Steaua első, Magyarországról igazolt magyar játékosa – írja a Nemzeti Sport.
A sportnapilap beszámolója szerint a jobb oldalon és a védelem közepén is bevethető futballista pénteken már a bukaresti együttessel edz, majd következik számára az orvosi vizsgálat és a szerződés aláírása, de ez csak formalitás, mert az egyezség már megszületett. Daniel Oprita vezetőedző csapatában három spanyol játékos mellett Huszti lesz a negyedik légiós.
Huszti András – aki nincs rokoni kapcsolatban az 51-szeres magyar válogatott Huszti Szabolccsal – korábban játszott
Szeptember óta nem volt csapata, akkor távozott a ZTE-től – amellyel 2023-ban Magyar Kupát nyert –, s bár a téli felkészülést Nyíregyházán kezdte, és edzőmeccsen is játszott a Szpariban, végül légiósnak áll, először szerepelhet külföldön pályafutása során.
A Nemzeti Sport a cikkében részletesen is bemutatja a CSA Steauát. Ebből kiderül, hogy
az együttes 2023-ban és 2025-ben is feljutást érő helyen végzett a másodosztályban (mindkétszer második lett), de közvetlenül közpénzből finanszírozott klubként nem szerepelhet az élvonalban,
mert a román Superligát működtető Profi Liga tagjai csak cégformában működő csapatok lehetnek. A gárda a mostani kiírásban egyelőre a felsőházba (top 6) kerülésért küzd.
Nyitókép: MTI / MTVA / Koszticsák Szilárd